Dockwater BV s'associe à Clearwater JV pour mettre en place l'installation de dessalement de classe mondiale de Dockwater

ANVERS, Belgique, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dockwater BV (« Dockwater ») a le plaisir d'annoncer son partenariat avec ENGIE Fabricom (« Fabricom ») et DENYS NV (« Denys »), pour concevoir et construire l'installation de dessalement Dockwater qui fournira une eau de traitement durable au port d'Anvers.

Fabricom et Denys ont formé une coentreprise (« Clearwater ») pour mettre en place le projet de dessalement et se sont joints à Suez pour compléter l'équipe technique qui livrera l'usine de Dockwater. Suez devrait fournir la conception, l'exploitation et l'entretien des processus d'ingénierie de l'installation de dessalement.

Les installations industrielles du port d'Anvers utilisent actuellement l'eau potable à des fins industrielles, car elle était considérée comme la seule source d'eau disponible dans un avenir prévisible. Dockwater offrira une alternative en fournissant à tous les clients industriels une eau de traitement durable et de haute qualité provenant d'eau saumâtre. Dockwater sera l'unique source d'eau de traitement offrant, dès le départ, un service répondant à la plupart des besoins en eau des industries du port grâce à un nouveau système de canalisations d'eau de traitement. En outre, Dockwater réduira la consommation d'eau potable de plus de 95 % sur les sites industriels du port et atténuera la pression sur les réserves d'eau potable dans la région d'Anvers. Le projet sera financé par des capitaux privés.

Mark McComiskey, un représentant de Dockwater, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l'arrivée de ENGIE Fabricom et de Denys dans l'équipe du projet Dockwater. Les capacités de pointe de Denys, Fabricom et Suez feront en sorte que Dockwater soit une installation durable de classe mondiale qui permettra aux clients industriels du port d'Anvers de ne plus consommer d'eau potable locale et de réduire leur consommation globale d'eau tout en réduisant simultanément les coûts. »

Steven Van den Heede, porte-parole de Clearwater, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Dockwater pour concevoir et construire le projet de dessalement de Dockwater. En plus de tirer parti de notre expérience collective dans la construction de projets de premier ordre à Anvers et dans le port, nos organisations s'engagent à faire progresser les objectifs durables sous-jacents que Dockwater apporte au port. Dockwater augmentera considérablement la fiabilité des opérations industrielles dans le port d'Anvers. »

À propos de DOCKWATER

DOCKWATER BV développe une usine de dessalement pour fournir de l'eau de traitement aux entreprises industrielles opérant dans le port d'Anvers. Le projet permettra au secteur de réduire considérablement sa consommation d'eau potable et sa consommation globale d'eau, et rendra l'approvisionnement en eau plus résilient dans l'ensemble de la Région flamande. Le développement du projet DOCKWATER est dirigé par AVAIO Capital, et DOCKWATER BV est détenue conjointement par AVAIO Capital et Macquarie Capital.

AVAIO Capital est une société d'investissement en infrastructure axée sur le développement et la construction de nouvelles infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Elle est spécialisée dans le développement des infrastructures avec plus de US$ 20 milliards de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

À propos de DENYS NV

Denys est un groupe multidisciplinaire spécialisé dans l'eau, l'énergie, la mobilité, l'architecture, la restauration et les techniques spéciales. En raison de cette diversification unique, Denys est un partenaire privilégié pour des projets de construction complexes et des travaux d'infrastructure, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, au Canada et en Amérique du Sud.

À propos d'ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom (désormais Equans) est la première entreprise belge spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance d'installations et de services multitechniques. Notre grande expertise sur les marchés des infrastructures, de l'eau, des bâtiments, de l'industrie, des réseaux de distribution et de la production d'énergie garantit une solution globale et personnalisée. Grâce à cette approche multidisciplinaire, ENGIE Fabricom est en mesure d'aider les entreprises et les collectivités locales à optimiser leur consommation d'énergie et leurs performances environnementales et opérationnelles.

