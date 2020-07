Docol lança torneira GaliFlex com design jovem e funcional

Altamente resistente, a tecnologia usada no tubo flexível foi desenvolvida para assegurar eficiência em altas temperaturas e permite o direcionamento do fluxo de água, trazendo mais comodidade e segurança para o dia a dia dos usuários, além de não ressecar ou desbotar. A economia de água é garantida por meio do arejador embutido na torneira, além da ergonomia agregada a alavanca suave.