DocuBay mejora su oferta al lanzar alimentación OTT lineal

MUMBAI, India, 29 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- DocuBay, la plataforma de VOD de membresía global de la red de medios IN10 diseñada para mostrar lo mejor de los contenidos internacionales y sin guión, ha lanzado una transmisión lineal global, que se suma a su actual servicio de VOD.

Al compartir su opinión acerca del lanzamiento de la transmisión lineal, el señor Aditya Pittie, director general de IN10 Media Network , señaló: "mejorar nuestras ofertas mediante una alimentación lineal constituye una extensión a nuestra promesa de ofrecer el mejor entretenimiento de no ficción de la manera más intuitiva posible. Una alimentación lineal superará toda expectativa al introducir otra ventana para el descubrimiento de contenido seleccionado, y minimizará cualquier pérdida debido a la "abundancia de opciones". Tenemos planes más innovadores con el servicio lineal y esperamos que desarrolle tanto compromiso como lealtad, así como también descubrimiento".

Desde su tan esperado lanzamiento en el último trimestre de 2019, la plataforma ha hecho sentir su presencia rápidamente en dispositivos y servicios en los 170 países en los que tiene presencia activa; y sigue siendo el principal destino de primer nivel para contenido curado y relevante. La alimentación lineal de DocuBay ofrecerá una línea cuidadosamente seleccionada de documentales de largometraje y también presentará series episódicas que cubren toda la gama de áreas, que incluye historia, ciencia, crimen, música, cultura y busca activamente presentar y experimentar con otros géneros.

Girish Dwibhashyam, vicepresidente de estrategia de DocuBay, dijo: "La elección es el elemento diferenciador en CUALQUIER servicio de OTT, tanto para el espectador como para el curador. A nuestra oferta se suma un canal lineal que ofrece una opción a aquellos espectadores que prefieren no tener que elegir qué ver para probar lo mejor de DocuBay. También nos entusiasma presentar series cuidadosamente seleccionadas, como Roads to Terror, Voyage of the Continent y Thunder Run to Bagdad a nuestra biblioteca, que está en constante crecimiento".

Se puede acceder a la alimentación lineal de DocuBay en el sitio web de DocuBay, en las aplicaciones iOS y Android, y en televisores inteligentes seleccionados.

Acerca de DocuBay:

Con sede en Bombay, DocuBay es una plataforma de VOD de membresía global diseñada exclusivamente para transmitir documentales internacionales de primer nivel. Únase a la tribu en www.docubay.com

Acerca de IN10 Media Network

IN10 Media Network, dirigida por Aditya Pittie, es una empresa de medios con raíces profundamente arraigadas en la comunidad creativa, como EPIC TV, ShowBox, Filamchi, Gubbare, EPIC ON, DocuBay, Juggernaut Productions y Platanista Games https://www.in10media.com/

