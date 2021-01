Documentário da CMG mostra o papel de liderança de Xi na luta contra a COVID-19 e pela eliminação da pobreza

A segunda parte do filme revela como o Presidente Xi levou o povo chinês a superar as dificuldades trazidas pela pandemia da COVID-19 e continua com o objetivo ambicioso do país de erradicar a pobreza até o final do ano.

O filme mostra a grande determinação de Xi em prosseguir com o trabalho de eliminação da pobreza, apesar dos obstáculos claros, e detalha como o país deu novos passos e forjou novas oportunidades em vez de ser interrompido pela crise global sem precedentes.

https://youtu.be/Jo-ZUz5Z5Co

FONTE CCTV+

