Documentário inédito apresenta jornadas de pessoas com depressão e propõe nova abordagem sobre o tema

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Embora o tema depressão venha ganhando notoriedade nos últimos tempos, os estigmas ainda são muitos e podem prejudicar a busca por diagnóstico e adesão aos tratamentos. Para abordar o assunto, a Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, apoia a produção do documentário Existir e Resistir: O desafio da depressão, que estreia no dia 09 de dezembro no canal Discovery. A inciativa inaugura uma nova fase do Movimento Falar Inspira Vida, cujo objetivo é requalificar a conversa sobre Depressão, por meio do conhecimento, incentivando a busca por ajuda especializada.

O projeto, que marca a estreia do jornalista Zeca Camargo como narrador, propõe um amplo debate sobre o assunto. A partir de relatos de seis pessoas que convivem com a doença e compartilham suas jornadas, são apresentados os desafios para enfrentamento da depressão, como cada um deles encontrou formas de lidar com a condição e buscar ajuda qualificada.

Para desmistificar questões relacionadas ao transtorno, a produção esclarece que genética, hábitos de vida e o ambiente influenciam o aparecimento e até evolução dos quadros depressivos, que podem muitas vezes estar associados à ideação suicida.

"Além de explicar que a depressão é um transtorno biológico, queremos mostrar como uma abordagem transparente contribui para que esses pacientes se sintam confortáveis em falar sobre o tema e, principalmente, engajem-se em buscar apoio médico", explica Fabio Lawson, psiquiatra e Diretor Médico da Janssen.

A Depressão afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)[1]. Atualmente, a condição é considerada a principal causa de incapacidade no mundo[2] e um dos principais transtornos mentais relacionados ao suicídio[3].

SERVIÇO

Documentário Existir e Resistir: O desafio da depressão

Estreia: 09 de dezembro no Discovery Channel, às 23h45.

Em 09 de dezembro o conteúdo também estará disponível do Discovery.com e no dia 10/12, a produção integrará também o catálogo VOD das principais operadoras.

Para assistir ao documentário e saber mais sobre a depressão, acesse: https://www.discoverybrasil.com/discovery/existir-e-resistir

