Documentário mostra o ciclo perverso do contrabando

SÃO PAULO, 20 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Uma indústria poderosa e gigantesca, que movimenta bilhões de reais, mas é totalmente ilegal. O contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil está retratado no documentário "Cigarro do Crime", produzido pela Vice Brasil a pedido do Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP). A produção se propôs a mostrar tudo o que há por trás dessa intrincada operação, que envolve centenas de marginais dos dois países. Gravada no Brasil e no Paraguai, a obra conta com depoimentos de contrabandistas, policiais, consumidores e especialistas no tema. E expõe um universo de muita violência, com participação ativa do crime organizado.

Tudo começa com a compra de cigarros paraguaios, vendidos legalmente no Paraguai, por um preço muito inferior aos brasileiros por causa do baixo imposto praticado lá. A primeira missão dos criminosos é atravessar a carga, o que eles fazem por terra e água. Barcos tunados percorrem incansavelmente a fronteira hídrica na alta madrugada, o que exige da polícia local o uso de óculos de visão noturna. Nas estradas, atravessadores pilotam veículos a mais de 250 km/h, soltando fumaça pela pista e pregos no asfalto.

Ao chegar ao Brasil, o lucro do cigarro ilegal muitas vezes cai nas mãos do crime organizado e é usado para compra de armas e drogas, o que alimenta um ciclo perverso de violência e mortes. "O objetivo do documentário é transmitir a mensagem de que o crime organizado no Brasil vem sendo financiado pelo tabaco ilegal. E, dessa forma, despertar no público a consciência de que, ao comprar um cigarro contrabandeado, ele está sustentando um poder paralelo sem leis", afirma Edson Luiz Vismona, presidente do FNCP.

Com gravações em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Assunción e Ciudad del Este (Paraguai), o documentário "Cigarro do Crime" tem a direção do fotojornalista João Wainer, especializado em produções investigativas, e está disponível gratuitamente no Youtube da Vice Brasil e do FNCP. Assista: https://bit.ly/cigarrodocrime

FONTE Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)

SOURCE Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)