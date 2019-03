DocuSign anuncia o DocuSign Agreement Cloud

Novo posicionamento da empresa inclui novos produtos e centenas de integrações para automatizar e conectar todos os processos existentes em um acordo

SÃO PAULO, 21 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A DocuSign (NASDAQ: DOCU), empresa líder em assinaturas eletrônicas, anunciou hoje o DocuSign Agreement Cloud, um conjunto de produtos e integrações para transformar digitalmente como as empresas preparam, assinam, acompanham e gerenciam documentos. Por automatizar e conectar todo o processo de acordo, O DocuSign Agreement Cloud permite que os negócios se tornem mais rápidos, com menores riscos e custos, além de oferecer uma melhor experiência para clientes, parceiros e funcionários.

Incluídos no DocuSign Agreement Cloud estão três novos produtos anunciados hoje que simplificam e aceleram a geração de documentos, a verificação de identidade e a funcionalidade "clique para aceitar" (click-to-agree, no termo em inglês). Estes produtos vêm complementar a oferta já existente da DocuSign, incluindo o seu produto principal de assinatura eletrônica, produtos de gerenciamento do ciclo de vida de contratos da recém-adquirida SpringCM, entre outros.

Além disso, a novidade também inclui centenas de integrações para diferentes aplicativos que afetam o processo de realização dos acordos, como os da Salesforce, Microsoft, Google e SAP. Essa solução abrangente define uma nova categoria de software em nuvem, que duplica potencialmente o mercado total disponível da DocuSign para um valor estimado de US$ 50 bilhões globalmente*.

Essa ampliação das capacidades da empresa ocorre menos de um ano após seu IPO e, ao final do primeiro ano fiscal, a DocuSign apresentou um crescimento de 35% em sua receita, alcançando US$ 701 milhões no ano fiscal de 2019.

"Nós somos agora uma companhia de Agreement Cloud", comenta Dan Springer, CEO da DocuSign. "Definimos a categoria original de assinatura eletrônica. Agora, estamos fazendo isso novamente, em proporções maiores, com a categoria de Agreement Cloud. Nossos clientes querem que modernizemos todos os seus sistemas de acordos - desde a preparação do documento, acompanhamento de todo o processo até o seu armazenamento - e é exatamente isso que o DocuSign Agreement Cloud foi projetado para fazer".

Como parte do anúncio, três novos produtos estão chegando em breve ao mercado Brasileiro.:

DocuSign Click – Possibilita que as organizações recolham o consentimento para termos de contrato padrão em sites, como uma política de privacidade ou termos de uso, com um único clique. Esses acordos sem necessidade de assinatura são uma nova oportunidade para a DocuSign substituir soluções internas ou personalizadas, que em muitos casos são caras e não possuem a auditoria completa da DocuSign.

DocuSign Gen for Salesforce – Permite que os representantes de vendas e outros usuários façam a produção automática ou edição de contratos prontos para assinatura com apenas alguns cliques, diretamente e dentro do Salesforce. O resultado são transações mais rápidas, menos erros e maior produtividade. Já disponível para o mercado americano, o produto será lançado em português no segundo semestre deste ano.

DocuSign ID Verification – Automatiza de forma simples e segura a verificação de documentos de identidade dos signatários em transações confidenciais ou sensíveis. Por exemplo, abrir uma conta bancária normalmente exige que o interessado apresente um documento com foto fisicamente. Com o DocuSign ID Verification, é possível tornar este processo digital e totalmente automatizado, permitindo que os assinantes façam a verificação de suas identidades em um dispositivo móvel de praticamente qualquer lugar. Esta tecnologia chegará ao mercado Brasileiro ainda neste semestre.

"O DocuSign Agreement Cloud representa o futuro de nossos negócios – e o futuro é agora!", disse Springer que, junto ao COO da DocuSign, Scott Olrich, ajudou a construir a categoria de marketing em nuvem em sua antiga companhia, Responsys. "A categoria de Agreement Cloud é inevitável. Isto complementa outras vastas modalidades, como CRM, HCM e ERP, nas quais todas se conectam pelo processo de contratação".

Para mais informações, visite: https://www.docusign.com.br/blog/docusign-agreement-cloud/

Depoimento de clientes

Salesforce

"Estamos felizes em ver nossa parceira de longa data, a DocuSign, expandindo sua presença no AppExchange com DocuSign Gen for Salesforce – desenvolvido para a plataforma Lightning", disse Mike Wolff, SVP, ISV Sales da Salesforce. "O DocuSign Gen oferecerá aos profissionais de vendas uma maneira nova e entusiasmante de produzir contratos automaticamente".

Refinitiv

"O DocuSign Agreement Cloud facilitou uma parcela de automação que nossos negócios precisavam. Ele conecta nossos vendedores diretamente aos clientes de maneira altamente automatizada. Nós concluímos milhares de negócios usando o DocuSign Agreement Cloud e, em média, conseguimos fechar essas transações em menos de 12 horas, em comparação com cinco dias quando não usávamos a DocuSign", disse Alan Bronowicz, head of business process management da Refinitiv. "O DocuSign Agreement Cloud torna mais fácil para os nossos clientes fazerem negócios conosco e facilita a nossa equipe interna gerir esse relacionamento. É uma vitória para todos."

Blockparty

"Estamos usando a assinatura eletrônica da DocuSign e a solução de pagamentos em todo o nosso processo de negócios e isso revolucionou a maneira como trabalhamos", disse Weston Betts, director of business development da Blockparty. "Atualmente, coordenamos um grande volume de eventos e é essencial que nossos contratos com clientes e parceiros sejam precisos. Mesmo que todas essas informações estejam no Salesforce, ainda perdemos tempo verificando novamente os dados para garantir que não haja erros. Depois de obter uma prévia das soluções DocuSign Agreement Cloud, estamos entusiasmados com o impacto positivo que pode ter na forma como vendemos".

NanaWall Systems

"Como fabricante de sistemas especializados em abertura de paredes de vidro, é essencial que enviemos cotações o mais rápido possível. Com o DocuSign Gen for Salesforce, vimos como podemos reduzir significativamente o tempo gasto no cadastro manual, permitindo que ganhemos contratos mais rapidamente. Comparado a outras soluções de produção de documentos que usamos no passado, o DocuSign Gen for Salesforce é muito mais simples de gerenciar e usar", disse Joe Rapolla, sales & marketing operations manager da NanaWall Systems.

*A estimativa de mercado total disponível de US$ 50 bilhões deriva do dimensionamento de mercado da DocuSign, baseado em sua metodologia de previsão de vendas, reforçado por entrevistas com especialistas, pesquisa com o consumidor e dados de mercado de uma empresa de consultoria com estratégia global.

Sobre a DocuSign

A DocuSign ajuda organizações a conectarem e automatizarem a maneira como preparam, assinam, agem e gerenciam acordos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a companhia oferece a solução líder mundial de assinatura eletrônica, permitindo assinar documentos em praticamente qualquer dispositivo, de qualquer lugar com conexão e a qualquer momento. Hoje, mais de 475 mil clientes e centenas de milhões de usuários, em mais de 180 países, usam a DocuSign para acelerar os negócios e simplificar a vida das pessoas.

Informações à imprensa DocuSign Eduardo de Natale eduardo.natale@xcom.net.br (11) 2898-7454 Karin Del Nóbile karin.delnobile@xcom.net.br (11) 2898-7482 Alexandre Tsuneta alexandre.tsuneta@xcom.net.br (11) 2898-7480 Raissa Francisco raissa.francisco@xcom.net.br (11) 2898-7492

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151102/283113LOGO

FONTE DocuSign

SOURCE DocuSign