Dodge & Cox lanserer Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund

DUBLIN, 12. mai 2021 /PRNewswire/ - Dodge & Cox kunngjorde i dag etableringen av Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund.

Charles Pohl, styreleder og investeringssjef i Dodge & Cox, sa: "I løpet av de siste tiårene har vi som ledere av Worldwide Funds Global Stock og Global Bond Midler, utvidet og utdypet vår kunnskap om det globale investeringsuniverset, inkludert fremvoksende markeder. Vi etablerer Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund for å gi aksjonærene tilgang til de mest attraktive nye markedsmulighetene som vi avdekker som langsiktige, aktive investorer. "

Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund benytter selskapets teambaserte tilnærming for å velge undervurderte firmaer, med fokus på grunnleggende forskning, individuell valg av verdipapirer og lave utgifter. Fondet investerer selektivt på tvers av et stort univers av nye og grensemarked-selskaper som vi mener har de beste utsiktene for langsiktig inntjening og vekst av kontantstrøm. Mange av disse selskapene er ikke inkludert i MSCI Emerging Markets Index.

Dana Emery, administrerende direktør og president for Dodge & Cox, kommenterte også: "Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund er en naturlig utvidelse av våre evner. Vi tror at våre global industri analytikeres forståelse av selskaper og sektorer, kombinert med vår analyse av makroøkonomiske faktorer, valuta og andre faktorer, gjør det mulig for oss å identifisere attraktive langsiktige returmuligheter for våre kunder fra alle verdenskanter."

Fondet er tilgjengelig i følgende andelsklasser:

USD Accumulating (DOEMSUA)

GBP Accumulating (DCEMSGA)

GBP Distributing (DCEMSGI)

EUR Accumulating (DCEMSEA)

The Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund er åpen for offentligheten for investeringer fra i dag. Ytterligere informasjon finner du på nettsiden til Dodge & Cox Worldwide Fund www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox ble grunnlagt i 1930 og administrerer over 341 milliarder dollar for individuelle og institusjonelle investorer i aksjefond, UCITS og private kontoer per 31. mars 2021.For mer informasjon om Dodge & Cox, gjerne besøk vår nettside:www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc tilbyr UCITS-fond for investorer utenfor USA. Fondene er registrert i Irland og er bare tilgjengelige for innbyggere i jurisdiksjonene der det er tillatt i gjeldende lover. Denne informasjonen har kun informerende formål, utgjør ikke et tilbud på produkter eller tjenester og skal ikke tolkes som et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe til personer som ikke skal motta slik informasjon i henhold til gjeldende lover på stedet de har statsborgerskap, bosted eller tilholdssted. Synspunktene som er uttrykt her, representerer meningene til Dodge & Cox Worldwide Funds og dets tilknyttede selskaper og er ikke ment som en prognose eller garanti for fremtidige resultater for noen produkter eller tjenester. For å få mer informasjon om fondene, se fondenes prospekt på dodgeandcoxworldwide.com.

Mediekontakt:

Scot Hoffman

Dodge & Cox

555 California Street, 40th Floor

San Francisco, CA 94401

USA

+1 415 273 7641

[email protected]

