Dois modelos a serem lançados ao mesmo tempo: a GAC MOTOR traz o SUV urbano GS5 e o versátil MPV GN6 ao mercado de Bahrein no dia 16 de agosto

Por serem os dois principais produtos da GAC MOTOR, o GS5 e o GN6 reúnem as mais recentes conquistas em pesquisa de marca, desenvolvimento e inovação global. Localizada no clima desértico tropical único de Bahrein e no terreno árido do deserto, a GAC MOTOR combina as necessidades diárias de deslocamento da população ao apresentar uma nova geração do pioneiro modelo de SUV GS5. O GS5 mais recente, agora disponível em Bahrein, vem equipado com modo de direção multi-terreno e chassi de ajuste nível mestre, o que melhora muito o conforto e o manuseio do veículo, além de fornecer proteção de direção atenciosa e eficiente aos consumidores do país.

O GN6, outro modelo de MPV versátil, também foi cuidadosamente projetado pela equipe de P&D da GAC, ao longo dos anos, tendo sido projetado especificamente para pessoas pragmáticas e empreendedoras que também procuram aproveitar a vida. Com vidas diversificadas e desfrutando de inúmeras redes e atividades sociais, elas esperam cuidar de suas famílias ao mesmo tempo em que desfrutam a vida plenamente. E o GN6 será uma interpretação perfeita de uso doméstico e comercial, com seu amplo espaço multifuncional. Esta divulgação anunciará o lançamento oficial do GS5 e GN6 no mercado de Bahrein. Acredita-se que por serem produtos de excelente qualidade e com a reputação da marca, certamente se tornarão uma marca forte dos modelos mais vendidos no mercado de Bahrein.

A GAC MOTOR entrou oficialmente no mercado de Bahrein em 2015. Suas vendas têm aumentado constantemente. Foi classificada como a principal entre as marcas chinesas em importações e vendas em terminais de ponto de venda por quatro anos consecutivos. E a participação de mercado é superior a 2%, o que é muito popular entre os consumidores locais. O lançamento da série de veículos aperfeiçoará mais uma vez o mercado de Bahrein, o que não só reflete a posição importante do país e do mercado do Oriente Médio no mapa estratégico internacional da GAC MOTOR, como também oferece garantia sólida para que a GAC MOTOR desenvolva e aprofunde ainda mais o mercado do Oriente Médio.

Atualmente, com o rápido crescimento da economia nacional, o nível de consumo da população de Bahrein tem aumentado continuamente, e as expectativas com relação à qualidade dos veículos também aumentaram. A GAC MOTOR está em plena sintonia com o desenvolvimento da região e as tendências das necessidades dos usuários, com seu estilo e produtos de ponta, bom gosto e serviços. A GAC atende aos deslocamentos e à vida da população de Bahrein, permitindo que os consumidores reconheçam os benefícios de alto nível e a força de seus produtos, de modo a experimentar a energia e a flexibilidade trazidas pelos novos veículos. O futuro é agora e já está em Bahrein. A GAC MOTOR continuará a impressionar os consumidores de todo o mundo com sua força e qualidade de fabricação de alto nível.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1227367/GS5_GN6.jpg

FONTE GAC MOTOR

