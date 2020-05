Dois novos consultores se juntam à Heidrick & Struggles no Brasil

SÃO PAULO, 15 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), consultoria global líder na prestação de serviços de busca de executivos para posições seniores, avaliação e desenvolvimento de lideranças, eficiência organizacional e serviços de formação de cultura, reafirma seu plano de expansao no mercado brasileiro, e acaba de contratar dois novos consultores para seu negócio de Executive Search.

Ana Paula Bonilha ingressou na Heidrick & Struggles na prática de Saúde, como sócia em São Paulo, trazendo mais de 18 anos de experiência em Executive Search em todo o setor de saúde no Brasil e na América Latina.

"Ana Paula contribuirá bastante para nossos clientes, que devem continuar a enfrentar os desafios atuais do setor de saúde e cuja liderança é mais importante do que nunca durante a pandemia do corona vírus," comentou Paulo Mendes, sócio responsável pela Heidrick & Struggles no Brasil. "Sua vasta experiência de trabalho nos setores de Saúde e também na cadeia de serviços de saúde, no mercado latino-americano em geral é inestimável, e ela é uma excelente adição à nossa equipe no Brasil."

Antes de ingressar na Heidrick & Struggles, Bonilha atuou como socia em outra empresa de recrutamento de executivos para posições de liderança, onde liderou as contratações de executivos para o mercado de Saúde no Brasil e na América Latina. Além disso, ela também conduziu inúmeros projetos de avaliação executiva para empresas locais e multinacionais em diversos setores.

Também em São Paulo, a Heidrick passara a contar com Marcos Macêdo, que ingressou como sócio recrutando para as práticas de Industria, Energia e Operações. Macedo tem mais de 30 anos de experiência em consultoria de gestão e indústria em vários setores industriais e de energia, incluindo produtos químicos, automotivo, metais e mineração, agricultura, serviços públicos, combustíveis limpos e outros espaços industriais.

"Acreditamos que o setor sofrera muitas transformações e por esse motivo, o empresário brasileiro precisara de apoio. Por isso, com o conhecimento profundo de Marcos em Industria e Energia, fortaleceremos muito nossa capacidade de estarmos mais próximos dos clientes nesse momento," comentou Mendes. "Ele é muito respeitado e tem um histórico de sucesso também em consultorias de gestão. Estamos empolgados em tê-lo a bordo."

Antes de ingressar no setor de busca de executivos, Macêdo foi CEO das práticas de consultoria e serviços para a América Latina em uma empresa líder em serviços de inteligência de mercado para as indústrias farmacêutica e de saúde. Ele também tem mais de 15 anos de experiência em consultoria de gestão e empresas líderes de serviços profissionais, tendo liderado trabalhos no Brasil e na América Latina.

