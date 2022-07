DOIS TERÇOS DOS CLUBBERS QUEREM VER UMA MUDANÇA PARA MAIOR INCLUSÃO NAS PISTAS DE DANÇA

Desperados faz parceria com Peggy Gou para promover o futuro das festas por meio de uma iniciativa gamificada que converte passos de dança em doações para instituições de caridade inclusivas

Quarenta por cento sairia mais se o cenário de festas fosse mais inclusivo

Sessenta e cinco por cento das pessoas gostaria de ver o futuro das festas mais diversificado e inclusivo

Mais da metade das pessoas gostaria que o cenário de festas oferecesse mais oportunidades para as mulheres (62%), as minorias étnicas e a comunidade LGBTQ+ (54%)

(54%) Seis em cada dez gostariam que o cenário de festas fizesse mais para apoiar instituições de caridade

AMSTERDÃ, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com uma nova pesquisa realizada pela Desperados, dois terços das pessoas querem ver mais diversidade e inclusão no cenário de festas. Além disso, 50% das pessoas desejam ver mais oportunidades para as minorias étnicas e a comunidade LGBTQ+, e mais de 62% gostaria de ir a mais eventos organizados por mulheres. A diversidade e a inclusão também estão influenciando a cena noturna, uma vez que quatro em cada dez pessoas afirmaram que sairiam mais o cenário fosse mais inclusivo.

Peggy Gou played a sunset set in Ibiza for lucky party goers who danced the most steps the night before at Elrow, and unlocked the reward invite Peggy Gou helped people Rave to Save for charities that champion inclusivity, at her set in Ibiza with Desperados Partygoers’ steps are turned into donations for charity by Desperados

Para destacar a importância da inclusão nas pistas de dança e aproveitar o poder da música eletrônica para arrecadar fundos para instituições de caridade, a Desperados fez uma parceria com a DJ de renome internacional Peggy Gou, o icônico produtor de festas Elrow e os líderes da indústria musical Beatport para criar uma série de festas inovadoras que viajarão pelo mundo este ano. Por meio de seu aplicativo inovador Rave to Save e de tecnologia vestível, a Desperados oferece uma oportunidade para que os frequentadores de festas convertam seus passos nas pistas em doações para instituições de caridade globais e locais que promovem a inclusão, como a Women in Music e a Stonewall.

A DJ de renome mundial Peggy Gou disse: "Acho importante continuarmos a falar sobre desigualdade em termos de gênero, opção sexual e raça na indústria da música e nas pistas de dança, uma vez que é importante que continuemos a incentivar e enaltecer a diversidade no cenário de festas. Continuo empenhada em adotar medidas para tornar as festas mais inclusivas, para que todos possam possam se divertir, da mesma forma, nas pistas e atrás das cabines. A música tem poder, e ver as pessoas literalmente dançando em favor da mudança é incrível."

Para cada 100 passos dançados em cada evento, a Desperados doará um euro para apoiar instituições de caridade inclusivas, com o compromisso da marca de converter até 200 mil euros em toda a temporada de festas. Esses fundos serão utilizados para promover conscientização, igualdade, diversidade e oportunidades para as mulheres e a comunidade LGBTQ+ em todo o mundo. Além da participação financeira no terreno, a Desperados está promovendo mudanças internamente, uma vez que tem o compromisso de manter, entre os DJs com os quais trabalha diretamente, 60% identificados como mulheres ou do grupo LGBTQ+.

Nicole Barsalona, presidente da Women in Music, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Desperados para incentivar a inclusão e impulsionar a representação no espaço da música eletrônica. A campanha Rave to Save destaca o fato de que todo frequentador de festas tem o poder de impactar positivamente o futuro do entretenimento, seja dançando para arrecadar fundos ou com seu comportamento nas pistas de danças. Juntos, podemos tornar a experiência de ir a festas mais segura para todos."

Além de arrecadar fundos para caridade, a Desperados está mostrando o potencial futuro da experiência de frequentar festas. A pesquisa indicou que mais da metade (54%) das pessoas afirmou que festivais e clubes noturnos pareciam repetitivos, logo a Desperados mostrou como a tecnologia pode permitir que os frequentadores obtenham recompensas e vivam experiências com o poder de seus passos nas pistas. Os prêmios vão desde cerveja Desperados gratuita a ingressos e experiências exclusivas que podem ser obtidas por meio do aplicativo. Quanto mais níveis eles liberarem, mais memorável será a festa para todos que estiverem nas pistas de dança. Dando início a uma série de dez festas, o evento de lançamento realizado no Amnesia Ibiza, premiou os que registraram mais passos com uma afterparty exclusiva comandada pela DJ Peggy Gou, e apenas no último fim de semana contabilizou quase quatro milhões de passos dançados e 30 mil euros foram arrecadados para caridade.

Rutger van der Stegen, gerente de marketing global da Desperados, disse: "Sempre fomos pioneiros no cenário de festas, mas acreditamos que temos a responsabilidade de influenciar positivamente, evoluindo e aprimorando as formas como nos reunimos. Estamos entusiasmados em Pour Some Love (derramar um pouco de amor) nas pistas de dança e unir os frequentadores de festas por meio de nosso aplicativo Rave to Save, recompensando-os quanto mais eles se movimentarem. Dançando juntos, todos nós podemos apoiar causas inclusivas e trabalhar para tornar as pistas de dança um espaço de igualdade para todos."

Esta última série de eventos faz parte da plataforma criativa global Pour Some Unusual on Your Usual da Desperados, que inclui um novo filme da marca que adota o espírito lúdico e experimental da marca e enaltece as pessoas que não têm medo de ser elas mesmas.

Para mais informações sobre a série de eventos, assista ao afterparty de Ibiza exclusivo aqui ou confira nas redes sociais - #RavetoSave #Desperados.

Notas aos editores:

Para mais informações sobre a Desperados, acesse www.desperados.com

Sobre a Desperados:

nascida há 20 anos, a Desperados é uma combinação distinta de lager encorpada com um toque de sabor de Tequila, com público-alvo de jovens adultos. Desde sua origem, a Desperados tem despertado o espírito lúdico e experimental da marca por meio de lançamentos de produtos inovadores, noites memoráveis e publicidade ousada. A Desperados tornou-se um sucesso internacional, sendo agora vendida em 84 países em todo o mundo.www.desperados.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867600/Peggy_Gou_Sunset.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867598/Rave_to_Save.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867599/Desperados_Donations.jpg

FONTE Desperados

