Документальный фильм «8:15 Хиросима | От отца к дочери»: онлайн-показ 6-9 августа

Продюсер фильма «8:15 Хиросима» Акико Микамо (Akiko Mikamo) является дочерью «хибакуся» (пережившего ядерную бомбу), и этот фильм иллюстрирует замечательную реальную историю ее отца, неся послание мира и видение общества без ядерного оружия.

«Мой отец сказал мне: «Я не хочу, чтобы кому бы то ни было пришлось когда-либо пройти через агонию еще одной ядерной войны», и попросил меня передать его послание молодому поколению по всему миру»,— рассказала д-р Акико Микамо, исполнительный продюсер фильма «8:15 Хиросима» и автор книги « 8:15 — Реальная история выживания и прощения из Хиросимы». https://815hiroshima.com

«Мир находится сейчас ближе, чем когда-либо с начала 80-х годов, к опасности применения ядерного оружия — из отчаяния, случайно или по ошибке. Когда президент России Путин приказал своим национальным ядерным силам перейти в состояние повышенной боеготовности, Запад получил предупреждение о том, что любое вмешательство в спецоперацию в Украине будет иметь «последствия, каких еще никогда не было в истории». Внезапно оказалось, что немыслимое снова становится возможным», — заявил Том Николс (Tom Nichols), журнал The Atlantic

О фильме «8:15 Хиросима»

Этот смешанный документально-повествовательный фильм, снятый на английском языке с японскими субтитрами, содержит никогда ранее не демонстрировавшиеся видео- и аудиозаписи Синдзи Микамо (Shinji Mikamo), реконструкции реальных событий и архивные изображения — «перенося прошлое в настоящее». (Журнал Modern Times Review)

2020 год, США, 50 мин.,

режиссер Дж. Р. Хеффельфингер (J.R. Heffelfinger)

, исполнительный продюсер Акико Микамо,

продюсер Нини Ле Хьюн (Nini Le Huynh)

«Фильм «8:15 Хиросима» оказывает огромное воздействие, взывая к нашей человечности, и надеюсь, это приблизит нас к будущему, где конфликты разрешаются без насилия», — сказал Петер Кузник (Peter Kuznick), соавтор книги «Нерассказанная история США» в соавторстве с Оливером Стоуном (Oliver Stone)

«Высокохудожественное произведение с мольбой о мире», — написала газета Asahi Family Newspaper

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Эл. почта: [email protected]

Сайт: https://www.815documentary.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1855014/ShowTell_GSE.jpg

SOURCE Runaway Horses