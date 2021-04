Dole faz parceria com o "Hungry Artist" David Datuna na série de NFTs Take a Bite Out of Hunger

Inspirada no momento viral em que Datuna comeu a banana na Art Basel Miami Beach, em 2019, o que rendeu a ele o apelido de "The Hungry Artist" ("O Artista Faminto"), a Dole fez parceria com Datuna para criar uma série de NFTs para promover o objetivo da marca de tornar os alimentos nutritivos acessíveis para um bilhão de pessoas. A necessidade de uma boa nutrição nunca foi tão grande, com quase um quarto da população mundial passando por insegurança alimentar moderada ou grave 1 e com um terço dos alimentos para consumo humano produzidos no mundo perdido ou desperdiçado 2 .

"Sou um grande fã das empresas que entendem sua responsabilidade pelo gerenciamento e admiro os objetivos da Dole de ajudar a pôr um fim na fome, conseguir segurança alimentar, acabar com o desperdício de alimentos e promover a agricultura sustentável", disse David Datuna, o Artista Faminto. "Minha coleção de NFTs para a Dole, juntamente com as obras de arte físicas, conta essa história por meio de animações simbólicas, som e imagem."

A parceria faz parte da Promessa da Dole global, que visa aumentar o acesso à boa nutrição e reduzir o desperdício de alimentos, plásticos de embalagens e emissões de gases de efeito estufa. A marca já tem trabalhado arduamente em todo o mundo e, em 2020, lançou uma parceria na cidade de Jackson, no Mississippi, com dez instituições públicas e privadas, inclusive a Boys & Girls Clubs. A iniciativa Sunshine for All TM Cities da Dole leva alimentos nutritivos e educação a desertos alimentares carentes. Os lucros provenientes das vendas dos NFTs serão doados para a Boys & Girls Clubs para financiar programas voltados para a nutrição e a fome, incluindo o programa Sunshine for All Cities™ da Dole. Com essa iniciativa, a Dole Sunshine Company espera arrecadar os fundos necessários para expandir esse programa e outras iniciativas voltadas para a nutrição nacionalmente, aprofundando a parceria com a Boys & Girls Clubs e promovendo educação, mercados de produtores emergentes e alimentos nutritivos para cidades em todo o país, incluindo nossos esforços contínuos em Jackson, e expandindo para Baltimore e outros locais ainda este ano.

"Nossa promessa de oferecer acesso à boa nutrição para um bilhão de pessoas até 2025, sabemos que não conseguiremos cumprir sozinhos. Por isso, buscamos parceiros como David Datuna e a BGC, que estão estreitamente alinhados com nossos valores", disse Pier-Luigi Sigismondi, presidente global do Food and Beverages Group. "Para gerar mudanças sistêmicas, precisamos convergir propósito com criatividade, inovação e tecnologia. Esse esforço é a melhor representação de como queremos fazer a diferença nesse mundo. Como uma marca que pode literalmente comer seu propósito, a perspectiva de David sobre o uso da arte e da tecnologia digital como uma plataforma para conscientização e mudança social, é uma perspectiva que nos reflete e inspira claramente."

Datuna criará uma série de cinco partes voltada à conexão intrínseca entre nutrição e segurança alimentar. Os NFTs representarão pessoas se unindo para dar uma mordida na fome. A quinta e última peça, Sunshine for All, é uma montagem inspirada na arte pop das quatro primeiras peças, destacando a importância de preencher as lacunas para uma boa nutrição para todos. Esse trabalho também viverá como uma peça física apresentando a técnica de lentes exclusiva de Datuna, uma composição em camadas que significa pontos de vista individuais da sociedade.

Toda a série de obras estará à venda em 6 de maio. A quinta montagem estará em leilão até o dia 8 de maio e será exposta em uma galeria virtual (Decentraland), bem como em um local físico na cidade de Nova York a ser anunciado em breve.

Os lucros líquidos das vendas dos NFTs serão doados para a Boys & Girls Clubs para financiar programas voltados para a nutrição e a fome, incluindo o programa Sunshine for All™ Cities. Além disso, a Dole está trabalhando para limitar o impacto ambiental da venda de NFTs fazendo parceria com a consultora de descarbonização Aerial para criar uma solução favorável ao clima. Isso não afetará a quantia de fundos arrecadados no leilão e garantirá que quaisquer vendas futuras também sejam compensadas adequadamente.

Para mais informações e para acompanhar os leilões, acesse SunshineForAll.com.

Sobre a Dole Sunshine Company

O nome Dole Sunshine Company é utilizado para representar os interesses e esforços globais combinados da Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods e Dole Asia Fresh. A Dole Sunshine Company não é uma entidade comercial real e não opera como tal em nenhum país ou região. Para mais informações sobre a Dole Sunshine Company, acesse DoleSunshine.com ou SunshineForAll.com/en/blog.

Sobre David Datuna

David Datuna é um artista nascido no estado da Geórgia, Estados Unidos, conhecido por sua série Viewpoint of Millions, que apresenta retratos de Jay-Z, Steve Jobs, Marilyn Monroe e outros, e por sua série revolucionária Viewpoint of Billions, que utiliza tecnologia vestível, exposta na Smithsonian National Portrait Gallery. O trabalho de David é representado em feiras e galerias de arte de prestígio do mundo todo, como Art Miami e The Armory Show. Datuna nasceu em 1974 em Tbilisi, Geórgia, e iniciou sua trajetória como artista depois que se mudou para a cidade de Nova York. Como artista autodidata, o trabalho de Datuna toma uma nova direção em abstração. Usando uma paleta de cores limitada, formas simples e lentes de monóculos, Datuna consegue criar obras dinâmicas e expressivas que transmitem unidade, igualdade e liberdade.

Sobre a Rarible

A Rarible é um mercado de NFTs. Ela oferece uma plataforma para os artistas e colecionadores criarem, coletarem e negociarem itens colecionáveis digitais. A Rarible foi lançada no início de 2020 por Alexei Falin e Alex Salnikov. O objetivo da Rarible é evoluir e ser uma organização autônoma totalmente descentralizada (DAO), em que a tomada de decisões e a organização estejam no controle dos usuários da plataforma ativa. Ao oferecer aos criadores e colecionadores a oportunidade de criar ideias para a plataforma e votar em atualizações da plataforma, a intenção é torná-la uma plataforma pública, responsiva aos usuários.

Sobre a Boys & Girls Clubs

Há 160 anos, A Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) proporciona um lugar seguro para as crianças e adolescentes aprenderem e crescerem. A Clubs oferece mentores adultos, diversão e amizade, além de programas de alto impacto para o desenvolvimento dos jovens diariamente durante horários críticos não escolares. A programação da Boys & Girls Clubs promove o sucesso acadêmico, bom caráter, liderança e estilos de vida saudáveis. Mais de 4.700 unidades da Clubs atendem a 4,6 milhões de jovens por meio de afiliação e abordagem comunitária. Unidades da Clubs estão em cidades grandes e pequenas, conjuntos habitacionais públicos e em terras nativas de todo o país e atendem famílias de militares em centros para jovens afiliados à BGCA em instalações militares dos EUA localizadas no mundo todo. A sede nacional está localizada em Atlanta. Saiba mais sobre a Boys & Girls Clubs of America no Facebook ou Twitter.

