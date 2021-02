Dole lanza el fondo Sunshine For All que alimenta la innovación para cerrar los vacíos sobre la buena nutrición

El fondo mundial trabajará para impulsar la marca y llevarla más cerca de poder cumplir su promesa

SINGAPUR, 19 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Solo seis meses después de enseñar al mundo The Dole Promise , Dole Asia Holdings y sus filiales se están centrando en la conciencia global y en la acción inmediata gracias al lanzamiento de su fondo Sunshine for All™, un fondo anual de dos millones de dólares que respaldará la estrategia global de las asociaciones e innovación dentro de las áreas cruciales de la sostenibilidad, el acceso a los alimentos y los residuos. El fondo se ha lanzado junto a The Growing Distance , un corto que enfoca las brechas críticas que la compañía considera como barreras para llevar a cabo una buena nutrición para todo el mundo.