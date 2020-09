Dole met à profit le soleil pour se rapprocher de sa promesse de devenir carboneutre

Symbior Solar procédera à l'installation de panneaux solaires sur plus de 33 000 mètres carrés dans les installations de Dole en Thaïlande et aux Philippines. Ceux-ci permettront de produire plus de 6 000 MWh d'énergie renouvelable par année au cours des quinze ans que durera le partenariat. Symbior Solar a déjà mis sur pied une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 3 MWp à l'usine de Dole située à Hua Hin, en Thaïlande. Celle-ci produit également près de 4 000 MWh par an.

Yutaka Yamamura, PDG de Dole Asia Holdings, explique que le partenariat avec Symbior Solar, un leader reconnu dans le domaine des énergies renouvelables, représente une étape importante vers l'engagement de Dole à atteindre la carboneutralité dans le cadre de ses activités d'ici 2030, un objectif important énoncé dans la promesse faite par l'entreprise en juin dernier.

« Notre promesse pour contrer les changements climatiques consiste à produire de l'énergie provenant de sources entièrement renouvelables pour alimenter nos installations de traitement et réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport aux niveaux de 2019. Notre contrat concernant nos installations aux Philippines, en plus de nos installations en Thaïlande, nous permettra de réduire nos émissions de plus de 100 000 mégatonnes d'équivalent CO 2 (volume cumulatif pour la durée du contrat). Il s'agit d'un exemple très concret de collaboration avec nos partenaires dans l'ensemble de notre chaîne de valeur pour réduire nos émissions. »

Dans le cadre de son partenariat établi avec Symbior Solar, Dole conclut une prolongation de contrat d'alimentation en électricité de 15 ans, dans la foulée de son engagement pris plus tôt en Thaïlande.

En tout, Dole produira plus de 10 000 MWh par an au sein de ses deux installations tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre.

« Notre entreprise dépend des conditions climatiques favorables des régions où nous exerçons nos activités, a affirmé Masazumi Nishikag, directeur d'exploitation de Dole Asia Holdings. Nos fermes et nos plantations contribuent à nourrir une population mondiale croissante. Il est donc logique pour nous de mettre l'accent sur le ralentissement des conséquences des changements climatiques, dans la mesure du possible. Ce récent partenariat témoigne de notre approche globale envers la promesse de Dole, et nous continuons de favoriser les pratiques de régénération visant à améliorer la matière organique et la biodiversité des sols, réduire les pertes de nourritures, augmenter l'efficacité de la gestion des déchets, et renforcer le cycle de l'eau dans un monde où les régions touchées par le stress hydrique deviendront graduellement la norme. »

À propos de la promesse de Dole

En juin 2020, Dole Asia Holdings a annoncé la promesse de Dole, dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Une amélioration pour la population : Accès à une nutrition durable pour 1 milliard de personnes d'ici 2025, absence de sucre raffiné dans tous les produits Dole d'ici 2025.

Une amélioration pour la planète : Zéro gaspillage de fruits, des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030.

Une amélioration pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour Dole, grâce à son engagement envers l'égalité des chances, les salaires décents et un niveau sans cesse croissant de sécurité, de nutrition et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de la personne dans le cadre de ses activités et au sein des chaînes d'approvisionnement en établissant une culture de transparence et de responsabilité.

