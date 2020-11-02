Dole назначает Барбару Герпильон главой компании Dole Ventures

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Dole Packaged Foods, LLC

Nov 02, 2020, 20:00 ET

Имея впечатляющий послужной список в компании Unilever, она переходит в новую команду с целью объединения усилий предпринимателей и стартапов для создания общих ценностей 

СИНГАПУР, 3 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Впервые в истории Dole Asia Holdings Pte. Ltd. главой подразделения Dole Ventures, специализирующегося на производстве упакованных продуктов питания и свежих продуктов, назначена Барбара Герпильон (Barbara Guerpillon).  Глобальная стратегическая роль этого сингапурского подразделения состоит в стимулировании роста прибыльного бизнеса за счет внедрения инновационных идей посредством деятельности молодых и перспективных компаний и развития предпринимательских сетей по всему миру, что будет способствовать достижению амбициозных целей программы The Dole Promise в сфере питания, устойчивого развития и создания общих ценностей.

Barbara Guerpillon newly appointed Head of Dole Ventures

По словам президента компании Dole Packaged Foods, LLC Пьера-Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi), талант и опыт г-жи Герпильон существенно приумножат усилия компании Dole по преобразованию своего бизнеса в соответствии с программой The Dole Promise. «Мы отвели себе пять лет на реализацию своих амбициозных целей. К их числу относятся обеспечение устойчивого здорового питания для миллиарда человек, удаление переработанного сахара из нашей продукции, снижение до нуля потерь фруктов с наших ферм, полное устранение вредных выбросов и полное прекращение использования упаковочных материалов на основе ископаемого сырья». 

«Каждая из этих целей является незаурядной, но мы убеждены в том, что все они достижимы, при условии что мы будем держать наши глаза, уши и двери открытыми для людей с рациональными идеями и новаторскими подходами, способных быстро двигать нас вперед. Барбара обладает настоящим талантом для продвижения замечательных идей и предпринимателей через упорядоченный процесс внедрения инноваций, и мы очень рады видеть ее во главе компании Ventures».

Президент компании Dole Asia Fresh Христиан Вигеле (Christian Wiegele) заявил в связи с этим следующее: «Это важное назначение для обоих направлений нашей деятельности — производства свежих и упакованных продуктов питания. Оно отражает наше стремление к сотрудничеству с новаторами и раскрытию возможностей для грандиозной эволюции, поскольку мы находим убедительные способы для дальнейшего превращения нашего бизнеса в силу, нацеленную на всеобщее благо. Одной из областей, в которых мы решили попробовать свои силы и которая воодушевляет лично меня, является агротехника — по моему убеждению, она может внести значительный вклад в реализацию программы The Dole Promise, разработанной нами ранее в этом году.

«Кроме того, в своей роли Барбара будет очень тесно сотрудничать с Иоганном Альбано (Johann Albano), которого мы недавно выдвинули на должность руководителя команды, обеспечивающей внедрение инноваций в нашем подразделении Asia Fresh».

Г-жа Герпильон переходит в Dole с солидным послужным списком из компании Unilever Foundry, где ей удалось свести воедино инновационный, предпринимательский и технический потенциалы корпорации в целях ускорения процесса обновления и эффективного внедрения новых технологий и товарных новинок.  За время своего пребывания в должности она реализовала 120 программ с участием стартапов, результатом которых стали 25 экспериментальных проектов, включая девять новых продуктов, три нововведения в сфере розничной торговли и четыре пилотных проекта по прямой реализации продукции потребителям.

По словам г-жи Герпильон, компания Dole подает ясный сигнал о том, что она открыта для инноваций, а ее планируемый инвестиционный фонд Sunshine for All является примером ее готовности сотрудничать с новаторами, стартапами и прогрессивными партнерами с целью реализации программы The Dole Promise.

«Наша идея проста. Мы верим в силу партнерства и серьезно подходим к работе со стартапами для выполнения нашего «Обещания». Я согласна с тем, что наши цели амбициозны, но мне еще предстоит встретиться с лидерами, которым не хватало амбиций. Мы привносим многолетний опыт в таких сферах как производство продуктов питания, диетология, упаковочные технологии, логистические цепочки и товары широкого потребления, поэтому наша способность финансировать, осуществлять и оценивать пилотные проекты будет, по моему убеждению, очень привлекательной для молодых поколений рационально мыслящих людей. Мы хотим слышать мнения как инвесторов, так и стартапов по всему миру», – заявила г-жа Герпильон.

О программе The Dole Promise

В июне 2020 года компания Dole объявила о начале реализации программы The Dole Promise, тремя основными элементами которой являются обеспечение в сфере здорового питания, устойчивое развитие и создание общих ценностей.

Улучшение качества питания для людей: доступ к экологически чистым продуктам питания для 1 миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому содержанию переработанного сахара во всех продуктах марки Dole к 2025 году.
Улучшение здоровья планеты: нулевые потери плодов от ферм компании Dole до рынков к 2025 году, нулевая доля пластиковой упаковки на основе ископаемого сырья к 2025 году, нулевые углеродные выбросы в результате хозяйственной деятельности компании Dole к 2030 году
Улучшения для всех заинтересованных сторон: Компания Dole продолжит оказывать положительное влияние на всех работающих с ней фермеров, сообщества и людей — за счет своего стремления к обеспечению равных возможностей, прожиточного минимума и непрерывно повышающихся уровней безопасности, устойчивого питания и благосостояния. Кроме того, компания стремится содействовать соблюдению прав человека в рамках непосредственной деятельности и логистических цепей за счет формирования культуры прозрачности и ответственности. Компания также ставит своей целью увеличить стоимость своего бизнеса на 50% к 2025 году.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1323248/Barbara_019.jpg 
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SOURCE Dole Packaged Foods, LLC

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