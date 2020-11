Dole powołuje Barbarę Guerpillon na stanowisko dyrektora Dole Ventures

Pier Luigi Sigismondi, prezes Dole Packaged Foods, LLC twierdzi, że talent i doświadczenie pani Guerpillon przyczynią się do zintensyfikowania działań Dole w dążeniu do przekształcenia przedsiębiorstwa w oparciu o cele wyznaczone w „Obietnicy Dole". „Dajemy sobie pięć lat na osiągnięcie ambitnych celów, które postawiliśmy przed naszym przedsiębiorstwem. Wśród celów tych znajduje się zobowiązanie do zapewnienia zrównoważonego żywienia miliardowi ludzi, wyeliminowanie z naszych produktów wysoko przetworzonego cukru, wyeliminowanie marnowania owoców pochodzących z naszych upraw, osiągnięcie zeroemisyjności oraz wyeliminowanie stosowania opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne".

„Każdy z tych celów jest heroiczny, wierzymy jednak, że można zrealizować je wszystkie, o ile otworzymy oczy, uszy i nasze podwoje na ludzi pełnych inteligentnych pomysłów i innowacji, dzięki którym nasza firma będzie mogła szybciej się rozwijać. Barbara posiada wyjątkowy talent do łączenia unikatowych koncepcji i innowacyjnych przedsiębiorców w ramach zdyscyplinowanego systemu upowszechniania innowacji, jesteśmy zatem niezwykle szczęśliwi, że dołączyła do naszego zespołu i będzie szefowała naszej spółce Ventures".

Christian Wiegele, prezes Dole Asia Fresh, powiedział: „To wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie dla naszych działów żywności świeżej i paczkowanej, bo odzwierciedla nasze ambicje, aby nawiązać współpracę z innowatorami i stworzyć możliwości nieograniczonego rozwoju, ponieważ według nas, są to właściwe drogi do stworzenia przedsiębiorstwa, które stanie się siłą napędową zmiany na lepsze. Jednym z przedsięwzięć, z którego jestem niezwykle dumny, jest Agri-tech, które według mnie, może znacząco przyczynić się do spełniania ogłoszonej w tym roku „Obietnicy Dole".

„Wykonując swoje obowiązki Barbara będzie blisko współpracowała z Johannem Albano, którego niedawno awansowaliśmy na stanowisko dyrektora spółki Asia Fresh".

Pani Guerpillon wnosi do Dole imponującą historię dokonań w Unilever Foundry, gdzie udało się jej połączyć innowacje korporacyjne, przedsiębiorczość i technologię i przyspieszyć realizację innowacji oraz skutecznie zrealizować programy pilotażowe odnoszące się do nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów. Podczas pracy w Unilever, pani Guerpillon zrealizowała we współpracy ze startupami 120 projektów, w których wyniku wdrożono 25 inicjatyw pilotażowych, w tym dziewięć programów odnoszących się do innowacji w zakresie produktów, trzy dotyczące innowacji w handlu detalicznym i cztery ukierunkowane na konsumentów.

Dyrektor Guerpillon twierdzi, że planując ustanowienie funduszu inwestycyjnego Sunshine for All Investment Fund, Dole daje jasny sygnał otwarcia się na innowacje i chęci nawiązania współpracy z innowatorami, startupami i przyszłymi partnerami, dzięki którym „Obietnica Dole" zostanie urzeczywistniona.

„Nasze przesłanie jest proste. Wierzymy w moc partnerstwa i jesteśmy przekonani, że nawiązanie współpracy ze startupami pozwoli nam na wprowadzenie w życie naszej Obietnicy. Zgadzam się, że wyznaczone cele są niezwykle ambitne, ale nie spotkałam jeszcze liderów, którym brakowałoby ambicji. Stoją za nami dziesięciolecia doświadczeń w zakresie produkcji żywności, żywienia, pakowania, logistyki łańcucha dostaw i szybko ewoluujących produktów konsumenckich, dlatego jestem głęboko przekonana, że nasze możliwości w dziedzinie finansowania, prowadzenia i oceny inicjatyw pilotażowych okażą się niezwykle atrakcyjne dla nowych pokoleń innowatorów. Musimy poznać zarówno opinie światowych inwestorów, jak i startupów" – powiedziała Guerpillon.

O „Obietnicy Dole"

W czerwcu 2020 r. Dole ogłosiło „Obietnicę Dole", której filarami są cele wyznaczone w dziedzinie żywienia, zrównoważonego rozwoju i stworzenia wspólnej wartości.

Poprawa warunków życia: zapewnienie do roku 2025 zrównoważonej żywności 1 miliardowi ludzi, dążenie do wyeliminowania przetworzonego cukru ze wszystkich produktów Dole do roku 2025.

Poprawa kondycji planety: wyeliminowanie do roku 2025 marnowania owoców pochodzących z upraw własnych Dole i oferowanych handlowcom, wyeliminowanie stosowania opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025, osiągnięcie zeroemisyjności w działalności Dole do roku 2030.

Lepsze warunki dla interesariuszy: Dole nadal będzie dążyć do szerzenia pozytywnych zmian wśród wszystkich rolników, społeczności i osób pracujących dla Dole – poprzez działania na rzecz zapewnienia równych szans, godziwego wynagrodzenia i ciągłe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, żywienia i dobrostanu. Spółka dąży również do szerszego promowania praw człowieka w prowadzonej działalności oraz w łańcuchu dostaw poprzez stworzenie kultury przejrzystości i odpowiedzialności. Spółka zamierza również zwiększyć wartość przedsiębiorstwa o 50% do roku 2025.

