Dole s'associe à l' « artiste affamé » David Datuna pour la série NFT « Take A Bite Out Of Hunger »

« Je suis un grand fan des entreprises qui comprennent leur responsabilité en matière d'intendance et j'admire les objectifs de Dole visant à soutenir la lutte contre la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à mettre fin au gaspillage alimentaire et à promouvoir l'agriculture durable », a déclaré David Datuna, l'artiste affamé. « Ma collection NFT pour Dole, ainsi que l'œuvre d'art physique, raconte cette histoire à travers des animations, des sons et des images symboliques. »

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la promesse globale de Dole , qui vise à améliorer l'accès à une bonne alimentation, à réduire le gaspillage alimentaire, les plastiques dans les emballages et les émissions de gaz à effet de serre. La marque est déjà à pied d'œuvre dans le monde entier et a lancé en 2020 un partenariat dans la ville de Jackson, dans le Mississippi, avec 10 institutions publiques et privées, dont le Boys & Girls Club local. L'initiative « Sunshine for All TM Cities » de Dole apporte des aliments nutritifs et une éducation dans les déserts alimentaires mal desservis. Les recettes des ventes de NFT seront reversées aux Boys & Girls Clubs pour financer des programmes axés sur la nutrition et la faim, notamment le programme Sunshine for All Cities™ de Dole. Grâce à cette initiative, la Dole Sunshine Company espère réunir les fonds nécessaires pour étendre ce programme et d'autres initiatives axées sur la nutrition à l'échelle nationale, en approfondissant le partenariat avec les Boys & Girls Clubs et en apportant l'éducation, les marchés de producteurs pop-up et les aliments nutritifs dans les villes du pays, y compris nos efforts en cours à Jackson, et en les étendant à Baltimore et au-delà plus tard cette année.

« Nous savons que nous ne pourrons pas tenir seuls notre promesse de donner accès à une bonne nutrition à un milliard de personnes d'ici 2025. C'est pourquoi nous recherchons des partenaires comme David Datuna et le BGC qui sont étroitement liés à nos valeurs », a déclaré Pier-Luigi Sigismondi, président mondial du groupe Alimentation et Boissons. « Pour créer un changement systémique, nous devons faire converger la finalité avec la créativité, l'innovation et la technologie. Cet effort est la meilleure représentation de la manière dont nous voulons faire la différence dans ce monde. En tant que marque qui peut littéralement manger son objectif, le point de vue de David sur l'utilisation de l'art et de la technologie numérique comme plateforme de sensibilisation et de changement sociétal, est un point de vue qui résonne clairement et nous inspire. »

Datuna va créer une série de cinq épisodes axés sur le lien intrinsèque entre la nutrition et la sécurité alimentaire. Les NFT représenteront les personnes qui s'unissent pour lutter contre la faim. La cinquième et dernière pièce, Sunshine for All, est un montage d'inspiration pop-art des quatre premières pièces qui souligne l'importance de combler les lacunes en matière de nutrition pour tous. Cette œuvre sera également présentée sous la forme d'une pièce physique utilisant la technique de la lentille caractéristique de Datuna, une composition en couches qui représente les points de vue individuels de la société.

L'ensemble de la série d'art sera mis en vente le 6 mai. La cinquième pièce de montage sera mise aux enchères jusqu'au 8 mai et sera exposée dans une galerie virtuelle ( Decentraland ), ainsi que dans un lieu physique à New York qui sera annoncé prochainement.

Le produit net des ventes de NFT sera reversé aux Boys & Girls Clubs pour financer des programmes axés sur la nutrition et la faim, notamment le programme Sunshine for All™ Cities. En outre, Dole s'efforce de limiter l'impact environnemental de la vente de NFT en s'associant à Aerial , conseiller en décarbonisation, afin de créer une solution positive pour le climat. Cela n'aura aucune incidence sur le montant des fonds collectés par la vente aux enchères et garantira que toute vente future sera également compensée de manière appropriée.

À propos de la Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale réelle et n'opère pas en tant que telle dans un pays ou une région. Pour plus d'informations sur la Dole Sunshine Company, veuillez consulter DoleSunshine.com ou SunshineForAll.com/en/blog .

À propos de David Datuna

David Datuna est un artiste américain né en Géorgie. Il est surtout connu pour sa série Viewpoint of Millions, qui comprend des portraits de Jay-Z, Steve Jobs, Marilyn Monroe et d'autres personnalités, et pour sa série révolutionnaire Viewpoint of Billions, qui fait appel à la technologie des lentilles et qui est exposée à la Smithsonian National Portrait Gallery. Les œuvres de David sont représentées dans des foires et galeries d'art prestigieuses dans le monde entier, comme Art Miami et The Armory Show. Datuna est né en 1974 à Tbilissi, en Géorgie, et a commencé son parcours d'artiste après avoir déménagé à New York. En tant qu'artiste autodidacte, le travail de Datuna prend une nouvelle direction dans l'abstraction. En utilisant une palette de couleurs limitée, des formes simples et des verres de lunettes, Datuna parvient à créer des œuvres dynamiques et expressives exprimant l'unité, l'égalité et la liberté.

À propos de Rarible

Rarible est une place de marché pour les NFT. Il offre une plateforme aux artistes et aux collectionneurs pour créer, collectionner et échanger des objets de collection numériques. Rarible a été lancé au début de l'année 2020 par Alexei Falin et Alex Salnikov. L'objectif de Rarible est d'évoluer vers une organisation autonome entièrement décentralisée (DAO), où la prise de décision et l'organisation sont sous le contrôle des utilisateurs actifs de la plateforme. En donnant aux créateurs et aux collectionneurs la possibilité de proposer des idées pour la plateforme et de voter pour son amélioration, ils visent à en faire une plateforme publique, à l'écoute des utilisateurs.

À propos de Boys & Girls Clubs

Depuis 160 ans, les Boys & Girls Clubs of America ( BGCA.org ) offrent aux enfants et aux adolescents un lieu sûr pour apprendre et s'épanouir. Les clubs offrent des mentors adultes bienveillants, du plaisir et de l'amitié, ainsi que des programmes de développement de la jeunesse à fort impact, tous les jours en dehors des heures de classe. Les programmes des Boys & Girls Clubs encouragent la réussite scolaire, le développement de quallités et le leadership, ainsi que des modes de vie sains. Plus de 4 700 clubs servent 4,6 millions de jeunes par le biais de l'affiliation et de l'action communautaire. Les clubs se trouvent dans des villes, des villages, des logements publics et sur des terres autochtones dans tout le pays, et servent les familles militaires dans les centres de jeunesse affiliés à la BGCA sur les installations militaires américaines dans le monde entier. Le siège national est situé à Atlanta. Apprenez-en davantage sur les Boys & Girls Clubs of America sur Facebook ou Twitter .

