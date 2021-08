Dole Sunshine Company concrétise sa promesse et fixe des objectifs pour 2025

Un an après son lancement, Dole fait le point sur sa promesse, Sunshine for All (Du soleil pour tous) qui a pour but de contribuer au changement pour les gens, la planète et la prospérité

SINGAPOUR, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- Dole Sunshine Company* a publié aujourd'hui son premier rapport d'étape Sunshine for All™, un an après avoir communiqué « la promesse de Dole ». Sa promesse à six volets pousse l'entreprise de 170 ans à améliorer l'accès à une alimentation durable, à réduire le gaspillage alimentaire, les plastiques dans les emballages et les émissions de carbone, ainsi qu'à accroître la valeur pour ses intervenants.

Le rapport décrit en détail les actions que Dole a accomplies au cours de la dernière année, ainsi que ce qui continuera de la mener vers la réalisation des objectifs ambitieux énoncés dans la promesse. La première année a été axée sur l'établissement de points de repère, la création de partenariats et d'actions stratégiques et l'investissement dans la recherche et le développement, l'innovation et l'étude de consommation.

« Le changement commence par le fait d'assumer la responsabilité de nos propres actions et la première étape est la plus difficile, a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président, Food & Beverages Group, Dole Sunshine Company. Nous estimons que nous avons la possibilité de bâtir un avenir meilleur et nous en avons vu les résultats la première année. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous pouvons en faire plus pour contribuer à une meilleure nutrition pour les gens, nous pouvons faire mieux en éliminant les déchets et en atteignant la carboneutralité, et nous pouvons contribuer à créer de la prospérité en offrant une valeur commune à toutes les parties prenantes. »

Les personnes, la planète et la prospérité

En juin 2020, Dole s'est engagée à assurer l'accès à une saine alimentation pour 1 milliard de personnes, en atteignant l'objectif de zéro gaspillage de fruits, en supprimant les emballages en plastique à base de combustibles fossiles d'ici 2025 et en parvenant à la carboneutralité d'ici 2030. Les premiers indicateurs montrent que, malgré la pandémie mondiale, Dole a fait bouger les choses dans des secteurs critiques de sa chaîne de valeur, et les retombées se sont fait ressentir dans le monde entier.

« Les affaires peuvent être une force du bien. Malgré les énormes défis qui se dessinaient à l'horizon, nous savions que la première étape à franchir pour trouver des solutions consistait à veiller à ce que nous soyons nous-mêmes irréprochables, a déclaré Christian Wiegele, président, Fresh Produce Group, Dole Sunshine Company. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. C'est pourquoi nous examinons les priorités de la promesse de Dole et nous nous tournons vers l'extérieur pour trouver des innovations, des solutions et des partenaires qui nous aideront à atteindre nos objectifs. »

Les personnes : alimentation durable

Au cours de la dernière année, plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde ont consommé des produits de Dole1. L'entreprise continue d'améliorer l'ensemble de son portefeuille de produits alimentaires et de boissons pour éliminer le sucre transformé et utiliser plutôt des ingrédients naturels qui répondent aux attentes des clients. Aujourd'hui, grâce à la reformulation et à l'innovation, 47 % du portefeuille de produits de la marque ne contient aucun sucre transformé, ce qui représente une amélioration par rapport à 2019.

De plus, Dole pense qu'il n'est pas suffisant d'offrir simplement des aliments nutritifs. Afin d'améliorer les connaissances et la sensibilisation en matière de nutrition, l'entreprise met en œuvre la stratégie « clean label », propose des programmes comme Sunshine for All Cities, qui dispense des cours sur l'art culinaire ainsi que la nutrition de base et donne accès à des produits abordables, et investit dans l'éducation des consommateurs avec des campagnes comme Malnutrition Labels.

La planète : diminution du volume des déchets et des répercussions des activités de Dole sur la Terre

Les emballages des produits de Dole doivent être de haute qualité, ce qui nécessite par conséquent des solutions innovantes pour protéger la planète. Dole a pour objectif de commencer à retirer en 2022 le plastique à base de combustibles fossiles de ses pochettes et de ses emballages de bols à fruits(R) pour les remplacer par des solutions de rechange durables comme des matériaux à base de papier ou pâte à papier et ses fruits frais auront des autocollants à base d'acide polylactique (PLA). En outre, en Corée du Sud, Dole utilise des sangles à base de papier autour de ses bananes, une initiative qui rapproche l'entreprise de son objectif de n'utiliser aucun emballage en plastique à base de combustibles fossiles.

Pour atteindre ses objectifs de carboneutralité et de zéro gaspillage de fruits, Dole a accéléré l'innovation et les investissements. Depuis 2019, les émissions de carbone ont diminué de 12 % dans l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale, et 34 % de l'énergie utilisée en 2020 a été achetée de sources renouvelables ou produite à partir de celles-ci. De plus, grâce à l'évaluation des méthodes de recyclage valorisant des fruits « moches », environ 80 % des pertes potentielles de fruits de Dole Thaïlande pour 2021 peuvent être réutilisées, proportion qui atteindra 100 % d'ici 2025.

La prospérité : effet positif pour tous les intervenants

Les promesses interreliées de Dole sont essentielles à la création d'une valeur commune à tous : les employés, les clients, les actionnaires et la planète. Cela signifie que l'entreprise doit collaborer non seulement avec ses propres employés, mais aussi avec les intervenants de toute sa chaîne de valeur.

Par exemple, Dole a récemment annoncé un partenariat mondial ESG, qui prend la forme d'une plateforme unique alliant des fournisseurs de services d'énergie renouvelable et permettra à Dole d'atteindre son objectif d'alimenter entièrement toutes ses installations de traitement avec de l'énergie renouvelable d'ici 2030. De plus, Dole s'est associée à Solidaridad afin de transmettre aux agriculteurs les compétences dont ils ont besoin pour accroître leur production et leurs revenus tout en protégeant les terres, ce qui contribue encore davantage à leurs moyens de subsistance et à leur bien-être.

Plus tôt cette année, Dole a également lancé le fonds Sunshine for All™ en vue d'appuyer d'autres partenariats et investissements stratégiques. Le fonds annuel de 2 millions de dollars américains permet la collaboration avec des innovateurs, des start-ups et des partenaires avant-gardistes, ce qui aide Dole à réaliser sa promesse dans les domaines clés de la nutrition, de la concrétisation, des conseils et de la mise en œuvre afin que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs.

Pour en savoir plus, visitez le site DoleSunshine.com et téléchargez le rapport ici. Les détails complets concernant la promesse de Dole et le fonds Sunshine for All sont également disponibles.

À propos de Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh.

À propos de la promesse de Dole

En juin 2020, Dole Asia Holdings a annoncé la promesse de Dole, dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Faire mieux pour les personnes : Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole d'ici 2025.

Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole d'ici 2025. Faire mieux pour la planète : aucun fruit gaspillé, des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030.

aucun fruit gaspillé, des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030. Faire mieux pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour elle grâce à son engagement envers l'égalité salariale et des chances et en offrant un niveau toujours plus élevé de sécurité, de nutrition et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en bâtissant une culture de transparence et de responsabilité.

1 Étude d'Ipsos, juillet 2021

