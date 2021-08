Dole Sunshine Company impulsa la promesa global con la vista puesta en 2025

Un año después de su lanzamiento, Dole informa sobre su Promise of Sunshine for All, que supone un cambio para la gente, el planeta y la prosperidad.

SINGAPUR, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Dole Sunshine Company* ha publicado hoy su primer Sunshine for All™ Progress Report, un año después del anuncio de "The Dole Promise." Su promesa de seis puntos impulsa a la empresa de 170 años a aumentar el acceso a la nutrición sostenible, a reducir los residuos de alimentos, los plásticos en los envases y las emisiones de carbono, y a aumentar el valor para las partes interesadas de la empresa.

Dole Sunshine Company Drives Global Promise Forward With Eye On 2025

El informe detalla las acciones de Dole durante el año pasado, así como lo que continuará su impulso para lograr los ambiciosos objetivos establecidos en la promesa. El primer año se centró en el establecimiento de puntos de referencia, la creación de asociaciones y acciones estratégicas y la inversión en I+D, innovación e investigación de los consumidores.

"El cambio empieza por asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y el primer paso es el más difícil", dijo Pier Luigi Sigismondi, presidente, Food & Beverages Group, The Dole Sunshine Company. "Creemos que tenemos el potencial de construir un mañana mejor y hemos visto los resultados en el primer año. De cara al futuro, podemos hacer más para contribuir a una mejor nutrición de las personas, hacerlo mejor eliminando los residuos y logrando la neutralidad del carbono y ayudar a crear prosperidad aportando valor compartido a todas las partes interesadas."

Personas, Planeta y Prosperidad

En junio de 2020, Dole se comprometió a hacer accesibles los alimentos nutritivos a 1.000 millones de personas, a avanzar hacia una pérdida de fruta nula y un envasado de plástico sin combustibles fósiles para 2025 y a una emisión neta de carbono nula para 2030. Los primeros indicadores muestran que, a pesar de la pandemia mundial, Dole ha movido la aguja en áreas críticas de su cadena de valor y ha tenido un impacto en todo el mundo.

"Las empresas pueden ser una fuerza para el bien. Aunque los retos que tenemos ante nosotros son abrumadores, sabíamos que el primer paso para encontrar soluciones debía ser asegurarnos de que nuestra propia casa está en orden", dijo Christian Wiegele, presidente, Fresh Produce Group, The Dole Sunshine Company. "Pero también sabemos que no podemos hacerlo solos. Por eso estamos analizando las prioridades de la Dole Promise, y nos centramos en el exterior para identificar innovaciones, soluciones y socios que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos."

Personas: nutrición sostenible

En el último año, más de 500 millones de personas de todo el mundo consumieron productos de Dole1. La empresa sigue trabajando en toda su cartera de productos de alimentación y bebidas para eliminar el azúcar procesado y, en su lugar, utilizar los ingredientes naturales que los clientes esperan. En la actualidad, aprovechando la reformulación y la innovación, el 47% de la cartera de productos de la marca contiene cero azúcares procesados, una mejora con respecto a 2019.

Y Dole cree que no basta con ofrecer alimentos nutritivos. Para mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la nutrición, la organización está implementando el Etiquetado Limpio, acogiendo programas como Sunshine for All Cities que ofrece artes culinarias, clases de nutrición básica y acceso a productos asequibles, e invertir en la educación del consumidor con campañas como Malnutrition Labels.

Planeta: disminución de los residuos y del impacto operativo de Dole en el planeta

Los productos de Dole dependen de envases de alta calidad y, por lo tanto, requieren soluciones innovadoras que funcionen para proteger el planeta. Dole pretende empezar a eliminar el plástico procedente de los combustibles fósiles de sus bolsas y envases de Fruit Bowls (R) por alternativas sostenibles, como los adhesivos a base de papel o pulpa, y los de ácido poliláctico (PLA) para frutas frescas en 2022. Y en Corea del Sur, Dole introdujo correas a base de papel para sus plátanos, una medida que la empresa se acerca a su objetivo de no utilizar envases de plástico basados en combustibles fósiles.

Para lograr su objetivo de cero pérdidas de fruta y cero emisiones netas de carbono, Dole ha acelerado la innovación y la inversión. Desde 2019, se ha producido una disminución del 12% de las emisiones de carbono en todas sus operaciones globales y el 34% de la energía utilizada en 2020 se compró o generó a partir de fuentes renovables. Y al evaluar formas de reutilizar la llamada fruta "fea", aproximadamente el 80% de la pérdida potencial de fruta de Dole Thailand para 2021 puede ser reutilizada y alcanzará el 100% para 2025.

Prosperidad: impacto positivo en todas las partes interesadas

Las promesas interconectadas de Dole son esenciales para crear valor compartido para todos: empleados, clientes, accionistas y el planeta, y esto requiere la colaboración no solo de su propia gente sino de las partes interesadas en toda su cadena de valor.

Por ejemplo, Dole anunció recientemente su Global ESG Partnership, una plataforma de alianza única de proveedores de servicios de energía renovable que permitirá a Dole alcanzar sus objetivos de energía 100% renovable en todas las instalaciones de procesamiento para 2030. Además, Dole se asoció con Solidaridad para enseñar a los agricultores las habilidades que necesitan para cultivar más y ganar más, al tiempo que protegen la tierra, contribuyendo aún más a su sustento y bienestar.

A principios de este año, Dole también lanzó el Fondo Sunshine for All™ para apoyar asociaciones e inversiones estratégicas adicionales. El fondo, de 2 millones de dólares estadounidenses anuales, trabaja con innovadores, empresas emergentes y socios progresistas para ayudar a cumplir la Dole Promise en las áreas clave de nutrición, materialidad, asesoramiento e implementación para ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa.

Para más información, visite DoleSunshine.com y descargue el informe aquí. Todos los detalles de Dole Promise ySunshine for All Fund también están disponibles.

Síganos en nuestro viaje para crear sol para todos @DoleSunshine.

* Acerca de Dole Sunshine Company

El nombre de Dole Sunshine Company se utiliza para representar los intereses mundiales, junto a los esfuerzos combinados, de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods y Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company no es una entidad comercial real, y no realiza operaciones como tal en ningún país o región. Para conseguir más información sobre Dole Sunshine Company, visite DoleSunshine.com..

Acerca de Dole Promise

En junio de 2020 Dole Asia Holdings anunció Dole Promise, con sus tres pilares en torno a la nutrición, la sostenibilidad y la creación de valor compartido.

Mejor para las Personas: Acceso a una nutrición sostenible para 1.000 millones de personas en 2025, avanzando hacia cero azúcar procesado en todos los productos Dole para 2025.

Acceso a una nutrición sostenible para 1.000 millones de personas en 2025, avanzando hacia cero azúcar procesado en todos los productos Dole para 2025. Mejor para el Planeta: cero pérdidas de fruta desde las granjas de Dole hasta los mercados para 2025, cero envases de plástico basados en combustibles fósiles para 2025, cero emisiones netas de carbono en las operaciones de Dole para 2030.

cero pérdidas de fruta desde las granjas de Dole hasta los mercados para 2025, cero envases de plástico basados en combustibles fósiles para 2025, cero emisiones netas de carbono en las operaciones de Dole para 2030. Mejor para todas las partes interesadas: Dole continuará impactando positivamente en todos los agricultores, comunidades y personas que trabajan para Dole, a través de su compromiso con la igualdad de oportunidades, salarios dignos y un nivel cada vez mayor de seguridad, nutrición y bienestar. La empresa también busca promover los derechos humanos dentro de las operaciones directas y las cadenas de suministro mediante la construcción de una cultura de transparencia y responsabilidad.

1 Ipsos Study, Julio de 2021

