Um ano após o lançamento, a Dole informa sua promessa de Sunshine for All – fazer mudanças para as pessoas, para o planeta e para prosperidade

SINGAPURA, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Dole Sunshine Company* lançou hoje seu primeiro relatório de progresso Sunshine for All™, um ano após anunciar a "The Dole Promise" (Promessa Dole). Sua promessa de seis pilares impulsiona a empresa de 170 anos a aumentar o acesso à nutrição sustentável e a reduzir o desperdício de alimentos, plásticos em embalagens e emissões de carbono, bem como a aumentar o valor para as partes interessadas da empresa.

Dole Sunshine Company impulsiona promessa global de olho em 2025

O relatório detalha as ações da Dole durante o ano passado e também o que continuará motivando seu impulso para atingir os objetivos ambiciosos estabelecidos na promessa. O primeiro ano foi dedicado a estabelecer referências, criar parcerias e ações estratégicas e investir em P&D, inovação e pesquisa com clientes.

"A mudança começa por assumir a responsabilidade por nossas próprias ações, e o primeiro passo é o mais difícil", disse Pier Luigi Sigismondi, presidente do Food & Beverages Group da The Dole Sunshine Company. "Acreditamos que temos o potencial de construir um futuro melhor e vimos os resultados no primeiro ano. Ao olharmos para o futuro, podemos fazer mais e contribuir para uma melhor nutrição para as pessoas, fazer melhor eliminando resíduos e alcançando a neutralidade de carbono e ajudar a gerar prosperidade oferecendo valor compartilhado a todas as partes interessadas."

Pessoas, planeta e prosperidade

Em junho de 2020, a Dole se comprometeu a tornar alimentos nutritivos acessíveis a um bilhão de pessoas, avançando em direção a zero perda de frutas, zero embalagens plásticas à base de combustíveis fósseis até 2025 e zero emissões de carbono até 2030. Os indicadores iniciais mostram que, apesar da pandemia mundial, a Dole mexeu em áreas vitais de sua cadeia de valor e causou um impacto em todo o mundo.

"Os negócios podem ser uma força para fazer o bem. Embora os desafios que vêm pela frente sejam assustadores, sabemos que o primeiro passo para encontrar soluções deve ser garantir que nossa própria casa esteja em ordem", disse Christian Wiegele, presidente do Fresh Produce Group da The Dole Sunshine Company. "Mas também sabemos que não podemos fazer isso sozinhos. É por isso que estamos analisando as prioridades da Promessa Dole e olhando para fora para identificar inovações, soluções e parceiros para nos ajudar a atingir nossos objetivos."

Pessoas: nutrição sustentável

Durante o ano passado, mais de meio bilhão de pessoas em todo o mundo consumiram produtos da Dole1. A empresa continua trabalhando em seu portfólio de produtos de alimentos e bebidas para eliminar o açúcar processado substituindo-o pelos ingredientes naturais esperados pelos clientes. Atualmente, utilizando reformulação e inovação, 47% do portfólio de produtos da marca contém zero açúcar processado, uma melhoria feita durante 2019.

E a Dole acredita que oferecer alimentos nutritivos não é suficiente. Para melhorar o conhecimento e a conscientização em relação à nutrição, a empresa está implementando "clean labeling" (substituição de aditivos químicos por itens naturais nos alimentos), programas de hospedagem como o Sunshine for All Cities, que oferece aulas de culinária e de nutrição básica e acesso a produtos de baixo custo. A empresa está também investindo em educação do consumidor com campanhas como a Malnutrition Labels.

Planeta: reduzir o desperdício e o impacto operacional da Dole no planeta

Os produtos da Dole contam com embalagens de alta qualidade e, portanto, exigem soluções inovadoras que funcionem para proteger o planeta. A Dole tem como objetivo começar a retirar plásticos à base de combustíveis fósseis de seus sacos e embalagens de potes de frutas(R) substituindo-os por alternativas sustentáveis como papel ou adesivos à base de polpa e de ácido polilático (PLA) para as frutas frescas em 2022. E na Coreia do Sul, a Dole introduziu alças à base de papel para suas bananas, uma mudança que aproxima a empresa de seu objetivo de zero embalagens plásticas à base de combustíveis fósseis.

Para atingir seu objetivo de zero perda de frutas e emissões líquidas de carbono zero, a Dole acelerou a inovação e o investimento. Desde 2019, houve uma redução de 12% nas emissões de carbono em suas operações globais, e 34% da energia utilizada em 2020 foi comprada ou gerada a partir de fontes renováveis. E ao avaliar formas de transformar as chamadas frutas "feias", cerca de 80% da possível perda de frutas da Dole Thailand para 2021 pode ser reaproveitada e chegará a 100% até 2025.

Prosperidade: impactar positivamente todas as partes interessadas

As promessas interconectadas da Dole são essenciais para a geração de valor compartilhado para todos – funcionários, clientes, acionistas e o planeta – e isso requer colaboração não só com seus próprios funcionários, mas também com as partes interessadas em toda sua cadeia de valor.

Por exemplo, a Dole anunciou recentemente sua parceria Global ESG, uma plataforma de alianças única de provedores de serviços de energia renovável que permitirá que a Dole alcance suas metas de energia 100% renovável em todas as instalações de processamento até 2030. Além disso, a Dole fez parceria com a Solidaridad para ensinar aos agricultores as habilidades que necessitam para crescer mais e ganhar mais, ao mesmo tempo que protegem a terra, contribuindo ainda mais para sua subsistência e bem-estar.

No início deste ano, a Dole também lançou o fundo Sunshine for All™ para apoiar outras parcerias estratégicas e investimentos. O fundo anual de dois milhões de dólares trabalha com inovadores, startups e parceiros progressistas para ajudar a cumprir a Promessa Dole nas principais áreas de nutrição, materialidade, consultoria e implementação, a fim de ajudar a atingir os objetivos da empresa.

Para saber mais, acesse DoleSunshine.com e baixe o relatório aqui. Os detalhes completos da Promessa Dole e do fundo Sunshine for All também estão disponíveis.

Siga-nos em nossa jornada para criar o sol para todos em @DoleSunshine.

* Sobre a Dole Sunshine Company

O nome Dole Sunshine Company é utilizado para representar os interesses e esforços globais combinados da Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods e Dole Asia Fresh. A Dole Sunshine Company não é uma entidade comercial real e não opera como tal em nenhum país ou região. Para mais informações sobre a Dole Sunshine Company, acesse DoleSunshine.com.

Sobre a Promessa Dole

Em junho de 2020, a Dole Asia Holdings anunciou a Promessa Dole, com seus três pilares em torno de nutrição, sustentabilidade e geração de valor compartilhado.

Melhor para as pessoas: acesso à nutrição sustentável para um bilhão de pessoas até 2025, com a meta de ter zero açúcar processado em todos os produtos da Dole até 2025.

acesso à nutrição sustentável para um bilhão de pessoas até 2025, com a meta de ter zero açúcar processado em todos os produtos da Dole até 2025. Melhor para o planeta: zero perda de frutas das fazendas da Dole para os mercados até 2025, zero embalagens plásticas à base de combustíveis fósseis até 2025 e zero emissões de carbono até 2030.

zero perda de frutas das fazendas da Dole para os mercados até 2025, zero embalagens plásticas à base de combustíveis fósseis até 2025 e zero emissões de carbono até 2030. Melhor para todas as partes interessadas: a Dole continuará a impactar positivamente todos os agricultores, comunidades e pessoas que trabalham para a empresa, por meio de seu compromisso com igualdade de oportunidades, salários dignos e um nível sempre crescente de segurança, nutrição e bem-estar. A empresa também busca promover os direitos humanos nas operações diretas e nas cadeias de suprimentos por meio da construção de uma cultura de transparência e responsabilidade.

1 Estudo Ipsos, julho de 2021

