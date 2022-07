DOLE SUNSHINE COMPANY UNE FORÇAS COM THE OCEAN RACE POR UM PLANETA MAIS SAUDÁVEL

As ações darão suporte à promessa da DSC com foco na redução do uso de plásticos produzidos a partir de combustíveis fósseis

SINGAPURA, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Dole Sunshine Company (DSC) anunciou hoje uma parceria com a The Ocean Race, o teste mais difícil do mundo aplicado a uma equipe esportiva e líder em sustentabilidade esportiva, para ajudar a esclarecer as questões críticas que afetam a saúde de nosso oceano. Tendo início logo após o Dia Mundial dos Oceanos de 2022, comemorado em 8 de junho, a colaboração apoiará os esforços da DSC para conseguir emissões líquidas zero de carbono até 2030 e zero embalagens plásticas produzidas a partir de combustíveis fósseis até 2025. A parceria aumentará a conscientização sobre as ameaças ao oceano e sobre o papel fundamental que as organizações e pessoas têm em manter o oceano (e elas mesmas) saudáveis e ajudará a promover ações por um planeta melhor.

Como parceira de mudanças positivas da The Ocean Race, a DSC desempenhará um papel nas iniciativas contínuas de sustentabilidade desenvolvidas em colaboração com a parceira fundadora 11th Hour Racing, como os eventos The Ocean Race Summits. Esses eventos reúnem tomadores de decisões globais, que ajudam a elaborar políticas novas e aprimorar as existentes a fim de proteger e gerir o oceano e manter os mares saudáveis. Além do networking e do intercâmbio de conhecimentos, a DSC adotará a abordagem inovadora da The Ocean Race em relação a pessoas e liderança para incutir resiliência, trabalho em equipe e colaboração em seus programas internos.

"A saúde de nosso oceano, em meio às mudanças climáticas, ao desperdício de recursos e à deterioração dos recursos naturais, é mais importante do que nunca para nosso planeta", disse Pier Luigi Sigismondi, presidente do Food and Beverages Group da Dole Sunshine Company. "O mesmo pode ser dito em relação à saúde de nosso povo. Acreditamos que chegou a hora de haver uma mudança, e estamos tomando medidas onde podemos ser mais eficazes, desde alianças com parceiros com mentalidade semelhante até a remoção de açúcares processados e embalagens plásticas produzidas a partir de combustíveis fósseis de nossos produtos. Tem sido extremamente importante para nós, como organização, alinhar-nos com aqueles que podem oferecer experiência e acesso para nos ajudar a exercer impacto em meio às crescentes expectativas da próxima geração, desde a apresentação de nossa Promessa em 2020. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a maior corrida oceânica do mundo, e com um verdadeiro líder em sustentabilidade. Estamos animados para iniciar o trabalho que faremos juntos."

"Temos o prazer de dar as boas-vindas à DSC, uma empresa que está assumindo uma posição de liderança em sustentabilidade com a família The Ocean Race", disse Richard Brisius, presidente de corridas da The Ocean Race. "Trabalhando juntos, acreditamos que podemos exercer um impacto positivo na restauração da saúde do oceano, dando voz ao oceano. A DSC compartilha essa visão e será uma colaboradora valiosa para esse esforço."

Além disso, a DSC terá um papel fundamental no apoio ao objetivo ambicioso de criar uma Declaração Universal dos Direitos do Oceano, uma iniciativa liderada pela The Ocean Race. Os princípios preliminares da declaração estabeleceriam uma estrutura global para a gestão do oceano, a fim de garantir que ele seja devidamente protegido, e seriam apresentados em conjunto com a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2023. Se houver acordo em relação ao conceito, a declaração será redigida com contribuições de países do mundo todo em um esforço coletivo.

Para saber mais, assista a YouTube e acesse DoleSunshine.com.

Sobre a Dole Sunshine Company

O nome Dole Sunshine Company é utilizado para representar os interesses e esforços globais combinados da Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods e Dole Asia Fresh. A Dole Sunshine Company não é uma entidade comercial real e não atua como tal em nenhum país ou região.

Sobre a The Ocean Race

Desde 1973, a The Ocean Race aplica o teste definitivo a uma equipe e proporciona uma aventura humana como nenhuma outra. Há quase 50 anos, ela mantém um controle quase mítico sobre alguns dos melhores marinheiros e é o campo de provas para as lendas de nosso esporte.

