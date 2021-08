Dole Sunshine ускоряет реализацию программы Global Promise по целям до 2025 года

Спустя год после запуска программы Dole отчиталась о ее результатах и планах изменить жизнь людей, планеты и способствовать всеобщему процветанию.

СИНГАПУР, 12 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- The Dole Sunshine Company* опубликовала свой первый отчет о статусе целей Sunshine for All™ через год после объявления о реализации программы The Dole Promise. В рамках взятых на себя обязательств компания со 170-летней историей поставила перед собой шесть целей, среди которых расширение доступа к экологически чистому питанию, сокращение количества пищевых отходов, уменьшение использования пластика в упаковке и объема выбросов углерода, а также расширение перечня преимуществ компании для всех заинтересованных сторон.

В отчете подробно описываются действия компании Dole за последний год, а также планируемые шаги по достижению амбициозных целей согласно своим обязательствам. В первый год компания сосредоточилась на разработке стандартов, создании стратегических партнерских отношений, а также инвестировании в исследования и разработки, инновации и изучение потребительских настроений.

«Любые перемены начинаются с взятия на себя ответственности за собственные действия, и первый шаг всегда самый трудный, — заявил президент The Dole Sunshine Company Пьер Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi). — Мы убеждены в том, что у нас есть все для создания лучшего будущего, и первый год уже принес результаты. Мы в силах сделать еще больше, чтобы поспособствовать повышению качества питания людей, сократить количество отходов и достигнуть углеродной нейтральности, а также обеспечить всеобщее процветание, предоставляя заинтересованным сторонам созданные нами преимущества».

«Люди, планета и процветание»

В июне 2020 года компания Dole взяла на себя обязательство сделать продукты питания доступными миллиарду человек, достичь нулевого уровня потерь при транспортировке фруктов, избавиться от пластика на основе ископаемых видов топлива в упаковке к 2025 году, а также снизить объем выбросов углерода к 2030 году до нуля. Согласно полученным данным, несмотря на пандемию, компания Dole сумела внести важные изменения в свою производственно-сбытовую цепочку, последствия чего отозвались во всем мире.

«Бизнес может быть силой добра. Конечно, стоящие перед нами проблемы очень сложны. Мы понимали, что первым шагом для поиска решений должно быть наведение порядка в нашем собственном доме, — заявил Кристиан Вигеле (Christian Wiegele), президент компании The Dole Sunshine Company по производству свежих продуктов. Также мы понимали, что не сможем сделать это в одиночку. Поэтому мы анализируем приоритеты программы The Dole Promise и прилагаем максимум усилий для поиска инноваций, решений и партнеров, с которыми мы быстрее достигнем своих целей».

«Люди: экологически чистое питание»

В последний год более полумиллиарда человек по всему миру потребляли продукцию компании Dole1. Компания продолжает расширять ассортимент продуктов питания и напитков, чтобы исключить добавленный сахар и использовать вместо него натуральные ингредиенты. За счет новых разработок и инноваций 47% ассортимента продукции бренда не содержат добавленного сахара, что является серьезным улучшением по сравнению с 2019 годом.

В компании Dole считают, что недостаточно просто предложить высокопитательные продукты. Для повышения осведомленности о правильном питании компания внедряет маркировку экологически чистой продукции Clean Labeling, запускает кампании Sunshine for All Cities, в рамках которых проводятся кулинарные мастер-классы и базовые курсы, а также предлагается продукция компании по доступным ценам. Dole инвестирует средства в образование потребителей с помощью таких кампаний как Malnutrition Labels.

«Планета: сокращение отходов и углеродного следа компании Dole»

Качество продукции компании Dole зависит от высококачественной упаковки, для производства которой требуются инновационные решения, которые не наносят вред планете. В 2022 году компания Dole планирует начать замену пластика на основе ископаемых видов топлива в упаковке для Fruit Bowls® на экологически безопасные материалы на основе бумаги или целлюлозы. Стикеры для свежих фруктов также будут заменены на аналоги на основе полилактидной кислоты (ПЛА). Dole начала поставлять в Южную Корею связки бананов с бумажными ремешками, приблизившись таким образом к достижению своей цели — избавлению от пластика на основе ископаемых видов топлива в упаковке.

Для уменьшения потерь при транспортировке фруктов и сокращения объема выбросов углерода компания Dole ускорила процесс внедрения инноваций и увеличила финансирование. С 2019 года объем углеродных выбросов по всему миру сократился на 12%. 34% энергии, использованной в 2020 году, были приобретены или получены из возобновляемых источников. Компания изучила способы вторичного использования так называемых «некрасивых» фруктов, в результате чего примерно 80% фруктов Dole Thailand, готовых к списанию, получили шанс не оказаться выброшенными. Эта цифра вырастет до 100% к 2025 году.

Процветание: положительный эффект на все заинтересованные стороны

Компания Dole стремится создавать общую ценность — для сотрудников, клиентов, акционеров и всей планеты. Для этого требуется участие не только собственных сотрудников, но и других заинтересованных сторон по всей производственно-сбытовой цепочке.

Например, недавно компания объявила о глобальном партнерстве в сфере ESG. Это уникальная платформа для поставщиков услуг в области возобновляемой энергетики, с помощью которой компания Dole сможет полностью перейти на возобновляемую энергию на всех перерабатывающих предприятиях к 2030 году. Кроме того, компания Dole установила партнерские отношения с Solidaridad для обучения фермеров навыкам, необходимым им для профессионального роста и увеличения заработка, среди которых сохранение плодородности почвы, что способствует дальнейшему повышению уровня их жизни и благосостояния.

Ранее в этом году компания Dole представила фонд Sunshine for All™, созданный для дополнительных стратегических партнерств и инвестиций. Ежегодный фонд в размере 2 млн долл. США предназначен для проектов, реализуемых совместно с новаторами, стартапами и прогрессивными партнерами с целью содействия программе The Dole Promise в таких ключевых областях, как разработка продуктов питания, принцип существенности, консультационные услуги и поддержка для достижения целей компании.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании DoleSunshine.com и скачайте отчет по этой ссылке. На сайте также можно узнать подробнее о программе The Dole Promise и фонде Sunshine for All.

Следите за нашими достижениями на пути к созданию всеобщего благосостояния — @DoleSunshine.

* Информация о компании The Dole Sunshine Company

The Dole Sunshine Company — это название группы компаний, которое используется для представления глобальных интересов Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods и Dole Asia Fresh. Dole Sunshine не является коммерческой организацией и не осуществляет свою деятельность в качестве таковой в какой-либо стране или регионе. Более подробная информация о компании Dole Sunshine представлена на сайте DoleSunshine.com.

Информация о программе The Dole Promise

В июне 2020 года компания Dole Asia Holdings объявила о начале реализации программы Dole Promise, в основе которой лежат такие основные элементы, как питание, устойчивое развитие и создание общих ценностей.

Лучшее для людей: доступ к экологически чистому питанию для миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому количеству добавленного сахара во всех видах продукции Dole к 2025 году.

доступ к экологически чистому питанию для миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому количеству добавленного сахара во всех видах продукции Dole к 2025 году. Лучшее для планеты: сокращение потерь при транспортировке фруктов с ферм компании Dole на рынки до нуля к 2025 году, избавление от пластика на основе ископаемых видов топлива в упаковке к 2025 году, сокращение выбросов углерода на предприятиях Dole до нулевого уровня к 2030 году.

сокращение потерь при транспортировке фруктов с ферм компании Dole на рынки до нуля к 2025 году, избавление от пластика на основе ископаемых видов топлива в упаковке к 2025 году, сокращение выбросов углерода на предприятиях Dole до нулевого уровня к 2030 году. Лучшее для всех заинтересованных сторон: компания Dole стремится улучшать жизнь фермеров, местных сообществ и сотрудников компании за счет своей приверженности обеспечению равных возможностей, повышению уровня жизни и постоянной заботе о безопасности, питании и благополучии. Кроме того, компания оберегает права человека в рамках прямых операций и цепочек поставок путем формирования культуры прозрачности и подотчетности.

1 согласно опросу исследовательской компании Ipsos, июль 2021 г.

