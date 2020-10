Dole Worldwide Packaged Foods powołuje dr Larę Ramdin na stanowisko dyrektora ds. innowacji

Jest to kluczowa nominacja, która ma na celu wsparcie realizacji inicjatywy Dole Promise na rzecz zapewnienia miliardowi ludzi dostępu do bogatego w składniki odżywcze pożywienia, przy jednoczesnym ograniczeniu strat w produkcji owoców i emisji oraz wyeliminowaniu odpadów z tworzyw sztucznych uzyskanych z paliw kopalnych do roku 2025.

SINGAPUR, 5 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Dole Worldwide Packaged Foods powołała dr Larę Lara Ramdin na stanowisko dyrektora ds. innowacji, aby dodatkowo zwiększyć swój potencjał innowacyjny na rzecz inicjatywy Dole Promise, której celem jest poprawa dostępu do bogatego w składniki odżywcze pożywienia na całym świecie.