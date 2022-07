Долгосрочное сотрудничество Hisense и FIFA по технологиям для создания лучшего будущего

ЦИНДАО, (Китай), 29 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 27 июля, д-р ЛАН Линь (Lan Lin), председатель правления компании Hisense Group Holdings Co., Ltd., и Франьо Бобинак (Franjo Bobinac), вице-президент компании Hisense International Co., Ltd., были приглашены на встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) и руководителями штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. Это была первая официальная встреча между Hisense и ФИФА. Обе организации провели всестороннюю беседу по вопросам долгосрочного сотрудничества и приняли участие в экскурсии по штаб-квартире ФИФА.

Технологии для лучшей жизни, создание идеальных впечатлений от чемпионата

Перед началом чемпионата мира в России в 2018 году, штаб-квартира ФИФА получила первый в мире лазерный телевизор Dual Color 100-inch 4K Hisense Laser TV L7. На сегоднящний день, компания Hisense завоевала признание ФИФА и вновь установила 3 новых лазерных телевизора в штаб-квартире ФИФА. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре компания Hisense благодаря своей новейшей технологии представила для штаб-квартиры ФИФА еще лучшее качество просмотра турниров с использованием первого в мире лазерного телевизора Tri-Chroma L9G. В ходе встреч руководители обеих сторон вместе насладились просмотром захватывающего турнира на лазерном телевизоре Hisense L9G.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил на прошедшем накануне открытом мероприятии компании Hisense: «Привлекательные продукты и новейшие технологии Hisense обеспечат футбольным болельщикам потрясающие впечатления от просмотра. Благодаря технологическим инновациям мы объединим усилия для обеспечения болельщикам незабываемым чемпионат мира по футболу».

Помимо признания ФИФА, лазерные телевизоры Hisense также получили признание со стороны многих потребителей по всему миру. Лазерный телевизор Hisense, являющийся премиум-продуктом компании Hisense, появился на таких международных мероприятиях, как Гарвардский китайский форум и Китайский день ООН, и вошел в королевскую семью ОАЭ, став одним из самых популярных выборов. С января по июнь этого года годовой объем продаж лазерных телевизоров Hisense в Австралии, Франции, Канаде и на других зарубежных рынках превысил аналогичный показатель прошлого года.

Построение устойчивого будущего на основе тесного сотрудничества

Компания Hisense уделяет особое внимание социальной ответственности и стремится вносить дальнейший вклад в устойчивое глобальное развитие. Придерживаясь тех же принципов, что и ФИФА, Hisense также сотрудничает с FIFA Foundation, участвуя в благотворительности и способствуя устойчивому развитию.

В сентябре 2022 года компания Hisense примет участие в мероприятии FIFA Football for Schools, в рамках которого будет проведен развлекательный и образовательный семинар для южноафриканских детей с целью оказания им эмоциональной поддержки при одновременном повышении глобальной экологической осведомленности, а также привлечении общественности к построению устойчивой планеты для более экологичного будущего.

Компания Hisense всегда уделяла внимание спортивному маркетингу и активно сотрудничает с ФИФА. Благодаря своей спонсорской активности компания Hisense значительно укрепила позиции и узнаваемость своего бренда, успешно расширив свой глобальный бизнес. В 2022 году компания Hisense заняла 7-е место в списке 50 ведущих китайских создателей брендов KANTAR BrandZ ™ и 1-е место в категории бытовой техники. Опираясь на глобальное сотрудничество в области научных разработок, компания Hisense постоянно запускает новую технологическую продукцию, что способствовало росту доходов компании Hisense до 73,1 млрд юаней в период с января по май 2022 года.

На чемпионате мира по футболу ФИФА в Катаре 2022 года компания Hisense будет тесно сотрудничать с ФИФА, чтобы зрители по всему миру получили незабываемые впечатления.

