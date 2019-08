Dolphin Technologies reduziert Verkehrsunfälle mit digitaler Währung "Mobilio"

"Genau deswegen setzen wir mit der Mobilio App auf Belohnung statt Bestrafung.", sagt Harald Trautsch, CEO von Dolphin Technologies. Diese ist für Android Geräte und iPhones verfügbar und man erhält für den Handyverzicht beim Autofahren Punkte, die man gleich in der App zum aktuellen Wechselkurs in Mobilio Token eintauschen kann. Die digitale Währung ist so konzipiert, dass sie einen immer höheren Wert bekommt, je mehr Menschen die App benutzen. "Die Vision, dass der Mobilio Token einmal eine ähnliche Performance wie Bitcoin und Co hinlegen könnte, schafft einen starken Anreiz, sicher unterwegs zu sein.", ergänzt Trautsch.

Diese Methode stellt außerdem sicher, dass der Mobilio Token einen tatsächlichen Wert generiert, nämlich Sicherheit im Straßenverkehr. Darüber hinaus ist der leichte Zugang zur Währung wichtig, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. "Denn diese Demokratisierung hat wichtige Auswirkungen auf den zukünftigen Nutzen und Wert von Mobilio.", so Trautsch. Mehr über Mobilio unter www.mobilio.cc .

Mobilio Token können auf dem sogenannten "Mobilio Marketplace" eingesetzt werden, den Dolphin Technologies derzeit gemeinsam mit Industriepartnern aufbaut. Mit der Währung kann man zukünftig Produkte und Services von Versicherungen, Handelsunternehmen und anderen Marktplatz Teilnehmern bezahlen. Zusätzlich wird der Token innerhalb der nächsten Monate auf Crypto Exchanges gehandelt werden, und bekommt damit auch einen Wert in der 'realen' Welt.

Weitere Informationen und Links:

Mobilio Website: https://www.mobilio.cc

Mobilio App für iOS: https://apps.apple.com/de/app/mobilio/id1436848768

Mobilio App für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.mobilio

Mobilio White Paper: https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/MOBILIO-Whitepaper.pdf

Mobilio Yellow Paper: https://www.mobilio.cc/wp-content/uploads/difficulty_yellow_paper.pdf

Kontakt:

Dolphin Technologies GmbH

www.dolph.in

Harald Trautsch

press@dolph.in

Tel. +43 1 715344377

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956542/Mobilio_app.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/956543/Dolphin_Technologies_Logo.jpg

