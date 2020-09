Dominica ist das beste Land für eine Staatsbürgerschaft durch Investitionen, so der PWM-Bericht der FT

ROSEAU, Dominica, 9. September 2020 /PRNewswire/ -- Im vierten Jahr in Folge belegte der Commonwealth of Dominica den ersten Platz im CBI-Index - der renommierten Untersuchung aller aktiven CBI-Programme (Citizenship by Investment) weltweit. Am 7. September veröffentlichte die Zeitschrift Professional Wealth Management - eine Publikation der Financial Times - die neue Ausgabe des CBI-Index, in dem 14 Programme mit neun sogenannten ‚Säulen' verglichen werden.