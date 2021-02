Dominierende Specs und Performance führen zu GIGABYTEs erfolgreichen Laptop-Verkäufen

In Bezug auf die Spezifikationen sind die Gaming-Laptops der AORUS-Serie, die sich an Hardcore-Gamer richten, die wenigen, die über einen Bildschirm mit hoher Bildwiederholrate von 240 Hz verfügen, der atemberaubende Spielevisualisierung durch die Grafik der RTX 30-Serie liefert, sowie einen HDMI 2.1-Ausgang, der den Anschluss an einen schnellen 4K-Bildschirm zum Kinderspiel macht. Die Laptops der AERO-Serie wurden für Content Creators entwickelt und sind mit einem OLED-Display ausgestattet, das auf dem Markt extrem selten ist. Es bietet nicht nur ein ultrahohes Kontrastverhältnis von 100.000:1 und einen ultraweiten Farbraum von DCI-P3 100 %, das OLED-Panel ist auch das einzige in der Branche, das werkseitig kalibriert und mit den weltbekannten X-Rite™ Pantone®-Kalibrierungsstandards zertifiziert ist und Kreativprofis perfekte Farbgenauigkeit und ein breiteres Farbspektrum bietet.

GIGABYTE Laptops der RTX 30 Serie sind jetzt im Verkauf. Um mehr darüber zu erfahren, wie GIGABYTE bei den Laptops der RTX 30-Serie die Leistung über alles stellt, besuchen Sie bitte https://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433786/image_5013704_27346593.jpg

