Donald Glover e adidas Originals lançam oficialmente a Donald Glover Presents

"Rico é um conceito", disse Donald Glover. "Com este projeto, eu quis estimular as pessoas a pensar em como suas histórias podem ser contadas pelos pés. O valor não é quantificado pelo que você veste, mas pelas experiências. E você toma a decisão sobre o que funciona para você, vivendo através de suas próprias lentes. Esta parceria, para mim, tem a ver com ser capaz de exemplificar o que realmente significa o visual e a sensação de ser você mesmo".

Buscando contar uma história através do design, os sapatos apresentam uma série de detalhes desconstruídos, como costuras irregulares, ilhós dourados do avesso e a marca personalizada de 3 listras que remete à pintura à mão. Aumentando a sensação de profundidade e personalidade, as bordas não são costuradas, permitindo que se desgastem com o tempo. Reavivando ainda mais o tema do desgaste pelo uso, uma mariposa (o símbolo da colaboração) aparece nos calcanhares e nas palmilhas. Os pares vêm em caixas do avesso da adidas Originals, que abrem ao puxar uma tira que se rasga, e contêm três conjuntos de cadarços personalizados, criados para se tornarem franja com o desgaste do uso.

"Nossas parcerias são construídas com base na criação de momentos de inspiração que não poderíamos ter sozinhos", explicou Chris Law, diretor sênior de design da adidas Originals. "Sendo visionários, admiramos a capacidade de Donald Glover de superar 'gêneros' e contar histórias únicas. Do ponto de vista do design, conduzimos a estética desta coleção com base na rica história da adidas em tênis clássicos e na filosofia de Donald Glover de pontos de interesse discretos e apreciação pela forma como os sapatos evoluem com o desgaste, revelando mais personalidade ao longo do tempo. Entre a visão artística de Donald Glover e a nossa especialidade, continuaremos a evoluir e observar para onde isso nos levará".

Coincidindo com o lançamento do produto, Donald Glover e a adidas lançaram uma série de curtas-metragens, estrelando Donald Glover e a atriz e comediante Mo'Nique, com participação especial do skatista profissional Na-Kel Smith, produzida por Sylvia Zakhary, da Mamag Studios, com Wolf Taylor e Fam Rothstein, da Royalty e Wolf and Rothstein.

Os curtas, escritos por Jamal Olori, da Royalty, com Sam Jay, dão vida a uma história de desafio, subversão e expressão criativa. Recebendo os atos do destino como oportunidades de honestidade, crescimento e compreensão, os curtas mostram que os sapatos usados não estão apenas "sujos"; mas são reflexo das experiências pessoais de quem os usa. A série é dirigida por Ibra Ake, da Royalty, apoiada pelo consultor criativo, Sing J. Lee, da Mamag Studios.

No esforço de equalizar o acesso criativo, Donald Glover e a adidas Originals decidiram revelar os filmes diretamente aos jovens que continuam a inspirá-los. Aproveitando uma comunidade de criativos e tradicionalistas, reuniram um grupo eclético de pessoas, que tiveram a oportunidade de interagir com Donald Glover em nível pessoal e assistir aos filmes em primeira mão. Comemorando a ocasião e enfatizando o espírito da parceria criativa, Donald Glover fez uma sessão de perguntas e respostas ao contrário, concedendo aos participantes a possibilidade de fazer suas próprias perguntas e iniciar a conversa.

A série de curtas Donald Glover Presents será lançada no dia 18 de abril, e os calçados estarão disponíveis no mundo todo no dia 26 de abril.

LINKS PARA OS VÍDEOS:

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLUKTNbe0Z2moDOMI7cpWqdQb-I65NuczX



LINK PARA BAIXAR IMAGENS DOS EVENTOS, Da CAMPANHA E DA COLEÇÃO: https://www.dropbox.com/sh/6ge2hx6fvhyqhwj/AAAN2aKnC1d27XHAxCKP-blfa?dl=0

www.adidas.com/DonaldGlover

#DonaldGloverPresents @adidasOriginals

Notas ao editor:

Créditos dos curtas "Donald Glover Presents" –

Estrelando Donald Glover e Mo'Nique, com participação especial de Na-Kel Smith

História e conceito de Donald Glover com a ROYALTY

Produção da Mamag Studios

Dirigida por Ibra Ake

Escrita por Jamal Olori, da Royalty, com Sam Jay

Consultoria criativa de Sing J. Lee para a Mamag Studios

Produzido por Sylvia M. Zakhary, para a Mamag Studios

Coproduzido por Wolf Taylor e Fam Rothstein, da Wolf e Rothstein

Coproduzido por Stephen Glover, da Royalty

Estilista do guarda-roupa: Simon Rasmussen, com consultoria de estilo de Shanice Castro

Sobre a adidas Originals:

Inspirada na rica herança esportiva da adidas – uma das principais marcas esportivas do mundo, designer global e desenvolvedora de calçados e vestuários esportivos – a adidas Originals é uma marca de estilo de vida fundada em 2001. Com o histórico da adidas à época de sua fundação, a empresa continua a evoluir o legado da marca por meio do compromisso com a inovação de produtos e sua capacidade de filtrar a criatividade e a coragem encontradas em quadras e arenas esportivas, pelas lentes da cultura jovem contemporânea. Marcada pelo icônico logotipo do trevo, usado pela primeira vez em 1972, e defendido por aqueles que continuam a moldar e definir a cultura criativa, a adidas Originals continua a liderar o caminho como a marca pioneira de roupas esportivas.

Sobre a Mamag Studios:

A Mamag Studios é uma premiada produtora e agência criativa, fundada por Sylvia Zakhary em 2016. Executa inúmeros trabalhos com foco na autenticidade cultural e na ruptura das narrativas sociais, nas esferas comercial e de entretenimento, preenchendo a lacuna necessária entre a cultura e o comércio. Lançou, mais recentemente, a campanha global Google Pixel 3, estrelada por Donald Glover, e também é conhecida pela minissérie indicada ao Emmy, Great Performers, estrelada por Lakeith Stanfield e Olivia Coleman. Dentre outras colaborações também estão a Pepsi, a Mercedes Benz e a LVMH. A Mamag tem escritórios em Nova York e Los Angeles.

Sobre a Royalty

A Royalty é uma agência independente de criação, formada por roteiristas, diretores, diretores de criação e produtores. O guarda-chuva de atuação da Royalty é a sua especialização em produção de mídia, estratégia, eventos e marketing, com foco em qualidade, inovação e intercâmbio cultural.

O grupo se formou no início da primavera de 2012, como um conselho decisório e, desde então, acumulou várias premiações, dentre elas, Globos de Ouro, Emmy, Peabody, Clios e Grammy.

Além de Donald Glover, a equipe da Royalty é formada por Fam Rothstein, Ibra Ake, Stephen Glover, Chad Taylor, Miles Konstantin e Jamal Olori, também conhecido como Swank (pretensioso). Mais recentemente, a Royalty fez parcerias para criar e produzir projetos, como Atlanta, no canal Fx, a ganhadora do Grammy, This Is America, a turnê This Is America, o festival Pharos, o Rap Pantheon, do Spotify, o Google Pixel 3 e a Guava Island.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/872138/adidas_Originals___Donald_Glover.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/872271/adidas_Logo.jpg

FONTE adidas Originals

Related Links

https://www.adidas.com/us/donaldglover



SOURCE adidas Originals