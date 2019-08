Dongguan, um aglomerado de inovação, vê entrada de gigantes da tecnologia

DONGGUAN, China, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- De 9 de agosto até 11 de agosto, as principais figuras da indústria da tecnologia, incluindo Yu Chengdong, CEO da Huawei Consumer Business Group e Hu Yu, presidente em exercício da IFLYTEK, junto com 6.000 desenvolvedores, se reuniram em Dongguan, para a Conferência de Desenvolvedores da Huawei de 2019 a fim de tratar sobre a indústria de terminais, a aplicação e o desenvolvimento global da tecnologia 5G e a construção de um ecossistema industrial global. A conferência aconteceu no Lago Songshan, uma área de alta tecnologia com belas paisagens naturais. A pessoa responsável pelo Comitê Administrativo da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia do Lago Songshan declarou que Dongguan está abraçando mais empreendimentos de tecnologia avançada, talentos e operadoras inovadoras com sua capacidade cada vez maior de incubar empresas de inovação e ambiente de negócios superior.

Dongguan excede na comercialização de conquistas tecnológicas e científicas, com uma cadeia industrial completa, técnicos suficientemente hábeis e um custo de propriedade relevantemente baixo, que aumenta a eficiência da industrialização e comercialização de descobertas de pesquisa e, portanto, torna empresas e produtos mais competitivos.

Enquanto isso, incubadoras de Dongguan que ajudam a atrair empreendimentos estão trazendo vitalidade e energia ao ecossistema inovador da cidade. Por exemplo, a XBOTPARK, a incubadora startup focada em robótica e hardware inteligente, possui recursos vinculados incluindo universidades, institutos de pesquisas, empresas, cadeias de fornecimento upstream e downstream etc. desde sua fundação em 2014, incubando mais de 90 projetos inovadores. Li Zexiang, um dos fundadores da XBOTPARK, declarou: "para os jovens que desenvolvem novos produtos tecnológicos ali, a velocidade de iteração poderia ser de cinco a dez vezes mais rápida do que aqueles que estão no Vale do Silício, ou na Europa, com apenas um quinto ou um quarto do custo desses outros.

As empresas de alta tecnologia em Dongguan também exercem um efeito iniciador em convergir empresas de upstream e downstream, bem como no aprimoramento do ecossistema industrial como um todo. Enquanto a Huawei define sua Central de P&D em Dongguan, seus fornecedores como a iSoftStone e a Chinasoft International Limited também estabeleceram ali suas bases. Tais empresas são fornecedoras de tecnologias emergentes como big data e computação em nuvem, e contribuem com serviços de IT inovadores, atuando também como parte importante do ecossistema de inovação da cidade.

Alguns especialistas acreditam que a Huawei tem impulsionado o desenvolvimento de Dongguan ao estabelecer aqui sua central de P&D. A cidade funcionará para o desenvolvimento, teste e produção de produtos amadurecidos. Dongguan e Shenzhen juntas se tornarão em novos centros de tecnologia global e desempenharão um papel mais importante no sistema de divisão industrial internacional.

O grande ambiente de negócios de Dongguan ajuda a atrair elementos inovadores de ponta. A reforma do sistema de negócios constantemente aprofundado simplificou invejavelmente o processo de registro de empresa e procedimento de aprovação, além de diminuir os custos operacionais. Esse também é um ímpeto para que talentos mais avançados operem seus negócios inovadores em Dongguan, promovendo a competitividade essencial da cidade.

Até o final de 2018, Dongguan abrigava mais de 5.700 empreendimentos de alta tecnologia nacionais e 36 equipes de pesquisa inovadora da província. As entidades ocupam uma posição chave no ecossistema de inovação da cidade e funcionam como seu sustentáculo ao desenvolvimento de uma cidade nacional inovadora.

"Ao centralizar-se no desenvolvimento movido pela inovação, Dongguan não mede esforços para atrair investimentos em setores de inovação, encorajar empresas a fortalecer sua P&D e apoiar a inovação independente, de modo a atingir o crescimento econômico de alta qualidade da cidade", declararam especialistas que participaram da conferência.

FONTE Songshan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Administrative Committee

SOURCE Songshan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Administrative Committee