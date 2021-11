Doosan Robotics remporte le prix de l'innovation CES® 2022 pour son système de robot caméra

NINA est assisté par le logiciel propriétaire de Doosan avec une interface utilisateur simplifiée aidant les personnes sans expérience en robotique à prendre le contrôle facilement. Le système détecte automatiquement un objet et calcule la distance permettant un tournage fluide et cohérent grâce à l'assistance du robot. Les utilisateurs peuvent pré-tester les angles en exécutant des simulations avant le tournage réel, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de production.

Outre les éléments internes, NINA est également livré avec du matériel de haute technicité. Le robot de Doosan doté de NINA permet une rotation à 360 degrés créant un caractère unique dans les œuvres cinématographiques. Il est également conçude façon ergonomique et compacte, afin d'offrir des performances comparables à celles des robots de l'industrie avec une charge utile de 25 kg. Les fonctions de sécurité et d'arrêt d'urgence du robot ont été validées avec les scores de sécurité les plus élevés et offrent une sensibilité aux collisions alimentée par six capteurs de couple. Par aillleurs, NINA est livré avec un contrôleur externe qui agit comme une manette, facilitant la commande.

Pour améliorer encore son accessibilité, Doosan prévoit de créer une plate-forme ouverte permettant aux utilisateurs d'échanger des préréglages de mouvements de caméra afin d'avoir accès à une grande diversité de de mode de tournage et permettre aux débutants d'incorporer des angles difficiles à filmer en un clic.

« La reconnaissance d'aujourd'hui marque une autre étape importante pour Doosan Robotics et l'équipe qui a travaillé sans relâche pour développer des solutions robotisées utilisées dans le monde du travail quotidien », a déclaré William (Junghoon) Ryu, PDG de Doosan Robotics. « Nous continuerons à faire progresser nos robots pour aider les gens à accomplir un travail de plus grande qualité tout en plaçant la sécurité au premier plan et en démocratisant l'utilisation grâce à une grande facilité d'utilisation. »

Doosan Robotics, fort de cette récompense, exposera sa gamme de technologies innovantes du 5 au 8 janvier 2022au CES 2022 de Las Vegas (NV)..

À propos de Doosan Robotics

Fondée en 2015 par Doosan Group, Doosan Robotics crée la technologie de la prochaine génération de fabrication. Fondé en 1896, le groupe compte 25 filiales et 114 entités mondiales dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars en 2020. Pour en savoir plus sur Doosan Robotics, consultez le site https://www.doosanrobotics.com/fr/Index.

