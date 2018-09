Doraleh : le Gouvernement de Djibouti annonce la nationalisation des actions de Port de Djibouti SA

DJIBOUTI, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Le 22 février 2018, l'État djiboutien a mis fin de manière anticipée à la concession du terminal à conteneurs de Doraleh, attribuée en 2006 à la société Doraleh Container Terminal (DCT), entreprise contrôlée de facto par l'actionnaire minoritaire (à hauteur de 33,33%) DP World. L'exécution de ce contrat de concession portait un préjudice grave aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti, aux impératifs de développement du pays et au contrôle de son infrastructure la plus stratégique.

Au regard de la fin anticipée du contrat de concession, le Port de Djibouti SA (PDSA), actionnaire majoritaire à hauteur de 66,64% de DCT, a résilié le 27 juillet dernier le pacte d'actionnaires (joint-venture) conclu avec DP World. Ce pacte d'actionnaires cédait de fait tous les pouvoirs à l'actionnaire minoritaire et transformait le majoritaire en simple observateur. Cette résiliation du pacte d'actionnaires a été prise dans le plus strict respect du droit djiboutien qui gouverne le pacte et les statuts de la société DCT.

Par un communiqué de presse en date du 5 septembre 2018, DP World a indiqué qu'une juridiction anglaise, la High Court of Justice of England and Wales, aurait imposé le respect du pacte d'actionnaires et fait interdiction à PDSA de révoquer les administrateurs de DCT.

Cette décision a été obtenue par DP World à l'insu de PDSA, sans que ce dernier ait été préalablement averti de l'introduction de cette procédure et sans qu'aucun débat contradictoire n'ait lieu.

La communication de DP World ne souligne pas, évidemment, que la décision du tribunal britannique relève d'une simple mesure provisoire qui n'est de ce fait ni définitive, ni assortie de l'autorité de la chose jugée.

En réalité, la société DCT est aujourd'hui instrumentalisée via le pacte d'actionnaires à la seule fin de servir les intérêts du groupe DP World, « décidé de revenir à Doraleh coûte que coûte », et engagé dans une guérilla judiciaire et médiatique contre la République de Djibouti.

Aussi, pour préserver les intérêts fondamentaux de la Nation, protéger les intérêts légitimes de ses partenaires et mettre la situation de la société DCT (qui n'exploite plus le Port de Doraleh depuis la résiliation) en adéquation avec la réalité, la République de Djibouti, suivant Ordonnance du Président de la République en date du 9 septembre 2018, a décidé, avec effet immédiat, de nationaliser l'ensemble des actions et droits sociaux de PDSA dans la société DCT.

