Dorf Ketal apoia a LG Polymers e o governo indiano em remediação de vazamento de gás

MUMBAI, Índia, 13 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (Dorf Ketal), uma líder mundial em produtos químicos especializados, hoje anunciou medidas tomadas para apoiar a LG Polymers e o governo indiano em plano de remediação após um vazamento de gás estireno de um plana de poliestireno da LG na Índia, em 7 de maio de 2020.

A Dorf Ketal foi uma parceira fundamental nas medidas tomadas depois que o vazamento de gás foi detectado. A LG Polymers e o governo indiano decidiram que o plano de remediação exigia a inclusão urgente de produtos químicos de tratamento para estabilizar o estireno. A Dorf Ketal foi escolhida para fornecê-los. Equipes do governo indiano, da LG e da Dorf Ketal trabalharam juntas para obter os produtos químicos necessários, entregues por avião de transporte da Força Áerea Indiana

"Os empregados da Dorf Ketal e todos os envolvidos mostraram dedicação e empenho para concluir esta tarefa com rapidez e segurança, apesar das complicações do confinamento devido à COVID", afirmou o Sr. Subodh Menon, fundador e diretor da Dorf Ketal.

Produtores de estireno de todo o mundo aprenderam a contar com a tecnologia ACtify da Dorf Ketal para inibir a polimerização do estireno durante sua produção, inclusive na Coréia, onde a LG está sediada. A Dorf Ketal possui a maior planta de produção do mundo do pacote completo de produtos ambientalmente sustentáveis em Mundra, Índia, e ela permaneceu aberta durante o confinamento, como um serviço essencial. Esta combinação de fatores tornou a Dorf Ketal a melhor escolha para ajudar o governo indiano e a LG na remediação deste problema.

Sobre a Dorf Ketal

A Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (www.dorfketal.com) é uma empresa privada de produtos químicos especializados com sede em Mumbai, Índia, com operações na Ásia Pacífico, China, Europa, América do Sul e América do Norte. A Dorf Ketal é a fornecedora de produtos químicos especializados formulados para mercados upstream e downstream de gás e petróleo que mais rapidamente cresce no setor, atendendo a uma ampla variedade de aplicações e indústrias. O foco estratégico central da empresa em novos produtos químicos está refletido nas inúmeras patentes e no reconhecimento do setor pela inovação para resolver as demandas mais exigentes dos clientes.

