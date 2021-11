Dorflex® é premiado quatro vezes no Prêmio Popai Brasil 2021

Conhecido há duas décadas como o ''Oscar do Varejo'', a premiação é a única iniciativa nacional, e precursora, que reconhece os mais originais e eficazes projetos de arquitetura comercial, visual merchandising, comunicação visual, displays e materiais de comunicação no Ponto de Venda.

"Os prêmios são uma grande conquista para Consumer Healthcare. Os materiais foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a experiência de compra do shopper no Ponto de Venda. Com materiais que facilitam a compra e se destacam com uma comunicação forte e atraente da marca, eles contribuíram para o aumento das vendas dos nossos clientes e de Dorflex", afirma Joaquin Ortega, diretor de marketing de Sanofi Consumer Healthcare.

Os materiais

Dorflex está posicionada nos principais pontos de contato com o shopper no Ponto de Venda, com informações relevantes e esclarecedoras para o consumidor final. O trabalho em equipe dos times de Trade Marketing e Shopper, liderados por Tiene Colins (Gerente de Trade Marketing) e Bruno Sarcinella (Gerente Sênior Shopper – Pain Care) fez com que a marca estivesse acima da linha, onde todas as peças foram desenvolvidas de acordo com um planejamento estratégico pensando na jornada do consumidor, desde o posicionamento e visibilidade da marca no Ponto de Venda, até o nível de eficiência das comunicações. Os materiais foram desenvolvidos pela Score Group, agência especializada em shopper experience com mais de 20 anos de experiência.

Sobre Dorflex

DORFLEX® (dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra). Indicações: no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. MS: 1.8326.0354. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Outubro/2020.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

