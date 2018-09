Dos Equis anuncia una asociación con la icónica marca de vestimenta urbana y estilo de vida mexicanos, "Mexico is the Shit"

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En conexión con la campaña de Dos Equis 'Keep it Interesante', recientemente lanzada, la cerveza se ha asociado con la popular marca de vestimenta urbana y estilo de vida, creadores de la chaqueta 'Mexico is the Shit'. La asociación dará vida a una serie de tiendas fugaces y eventos especialmente curados por MITS que presentarán a talentos mexicanos emergentes, diseñadores de ropa urbana, artistas visuales y artistas de la música. El programa también aparecerá en los medios sociales, en contenidos patrocinados, merchandising in situ y con una edición especial de la lata Dos Equis & 'Mexico is the Shit'.

Las latas de marca compartida Mexico is the Shit y Dos Equis estarán disponibles en 2019 por un tiempo limitado. (PRNewsfoto/Dos Equis) Icónica chaqueta Mexico is the Shit. (PRNewsfoto/Dos Equis)

"La chaqueta fue creada como una oda a los mexicanos de todo el mundo que están haciendo cosas interesantes en sus vidas cotidianas", dijo Anuar Layon, Director Creativo y diseñador para MITS. "Valoramos esta estupenda asociación con Dos Equis, ya que verdaderamente ayuda a respaldar nuestra misión esencial, que es darle a la gente una forma positiva e interesante de celebrar orgullosamente nuestra cultura mexicana".

"A medida que buscábamos nuevas formas de crear una relación con los consumidores, nos dimos cuenta del potente mensaje tras la personalidad de la marca icónica", comentó Karla Flores, Directora de Marca de Dos Equis. "Como una orgullosa marca mexicana, ahora más que nunca, queremos alinearnos con socios que hagan movidas audaces en su comunidad, y nuestros amigos de MEXICO IS THE SHIT están haciendo exactamente eso".

En celebración de la asociación y el Día de la Independencia mexicana, 'Mexico is the Shit' y Dos Equis serán los anfitriones de un evento de lanzamiento el 15 de septiembre en Remezcla House, en Bushwick, Brooklyn. En el evento, la gente se reunirá para celebrar a los talentos mexicanos que representan la cultura en la música y el arte, con un mural especial del artista basado en Los Ángeles Teddy Kelly. El evento de lanzamiento contará con presentaciones de DJ por el artista electrónico indie Neon Indian (Texas/México), el afamado DJ de fiestas mexicanas Marcelo Cunning (Nueva York), y el DJ Chava (Chicago).

Acerca de HEINEKEN USA

HEINEKEN USA Inc., el importador de cerveza de alta gama líder del país, es una subsidiaria de HEINEKEN International NV, el fabricante de cerveza más internacional del mundo. Las marcas clave importadas a los Estados Unidos son Heineken®, la marca de cerveza más internacional del mundo, la franquicia Dos Equis, la franquicia Tecate y las sidras alcohólicas de manzana Strongbow. HEINEKEN USA importa también las marcas Amstel Light, Indio, Carta Blanca y Bohemia. Para conocer las últimas novedades sobre nuestra compañía y marcas, síganos en Twitter @HeinekenUSACorp, o visite HEINEKENUSA.com.

Acerca de Mexico is the Shit.

Mexico is the Shit no es solo una chaqueta, sino una declaración. ¡Es una oportunidad para recordarle al mundo que México es genial! Que todo lo que se hace en México está bien hecho. Es un tributo a todos esos mexicanos en todo el mundo que están cambiando la cultura global con sus maravillosos corazones y sus mentes brillantes; es una forma de mostrarles a todos que somos muchos y estamos juntos, elevando los parámetros, recordándole al mundo que nuestra voz importa. "Mexico is the Shit" es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira a amor, respeto y confianza. Y no hace falta ser mexicano para formar parte de él, solo tiene que amar a México como lo amamos nosotros. Para comprar la chaqueta, visite: www.kichink.com/stores/mercadorama-usa

