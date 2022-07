DOS TERCIOS DE LAS PERSONAS QUE FRECUENTAN CLUBES DESEA VER UN CAMBIO HACIA UNA MAYOR INCLUSIÓN EN LA PISTA DE BAILE

Desperados se asocia con Peggy Gou para mostrar el futuro de las fiestas a través de una iniciativa lúdica que ve cómo los pasos de baile se convierten en efectivo para organizaciones benéficas inclusivas

El 40 % saldría más si las fiestas fuesen más inclusivas

El 65 % de las personas desea un futuro de las fiestas más diverso e inclusivo

Más de la mitad de las personas desean ver más oportunidades en las fiestas para las mujeres (62 %), las minorías étnicas y la comunidad LGBTQ+ (54 %)

A seis de cada diez les gustaría que las fiestas hicieran más por apoyar a las organizaciones benéficas

ÁMSTERDAM, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Dos tercios de las personas desean ver más diversidad e inclusión en las fiestas, según una nueva investigación realizada por Desperados, con el 50 % de las personas que desean ver más oportunidades para las minorías étnicas y la comunidad LGBTQ+, y más del 62 % desean que se haga más por las mujeres. Además, está afectando la vida nocturna, y cuatro de cada diez personas señala que saldría más si las fiestas fuesen más inclusivas.

Peggy Gou played a sunset set in Ibiza for lucky party goers who danced the most steps the night before at Elrow, and unlocked the reward invite Peggy Gou helped people Rave to Save for charities that champion inclusivity, at her set in Ibiza with Desperados Partygoers’ steps are turned into donations for charity by Desperados

Para destacar la importancia de la inclusión en la pista de baile y aprovechar el poder de la danza para recaudar dinero para organizaciones benéficas, Desperados se ha asociado con el DJ de renombre internacional Peggy Gou, el productor de fiestas icónicas Elrow y los líderes de la industria musical Beatport, para diseñar una serie de fiestas innovadoras que se realizarán en todo el mundo este año. Gracias a su innovadora aplicación y tecnología portátil Rave to Save, Desperados permite a los asistentes convertir sus pasos de baile en donaciones para organizaciones benéficas locales y globales que promueven la inclusión, entre las que se incluyen Women in Music y Stonewall.

Peggy Gou, DJ de renombre mundial, expresó: "Siento que es importante que sigamos hablando sobre el género, la sexualidad y la desigualdad racial en la industria de la música y en la pista de baile, ya que es importante que sigamos alentando y celebrando la diversidad en las fiestas. Sigo comprometido a hacer lo posible para que las fiestas sean más inclusivas, para que todos puedan disfrutarlas por igual, tanto delante de las pistas como detrás de ellas. La música es poderosa, y ver a la gente bailar literalmente para el cambio es increíble".

Por cada 100 pasos que se bailen en cada evento, Desperados donará 1 euro para apoyar a organizaciones benéficas inclusivas, y la marca se compromete a obtener hasta EUR 200.000 durante toda la temporada de fiestas. Estos fondos se utilizarán para promover la conciencia, la igualdad, la diversidad y las oportunidades de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo. Además de participar a nivel financiero, Desperados está impulsando el cambio desde adentro, ya que se compromete con el 60 % de los DJ con los que trabajan directamente, y que se identifican como mujeres o LGBTQ+.

Nicole Barsalona, presidenta de Women in Music, expresó: "Nos entusiasma asociarnos con Desperados para fomentar la inclusión e impulsar la representación en el área de la música electrónica. La campaña Rave to Save destaca el hecho de que todos los fiesteros tienen el poder de impactar positivamente en el futuro del entretenimiento al bailar para recaudar fondos y a través de su conducta en la pista de baile. Juntos, podemos hacer que la experiencia en la fiesta sea más segura para todos".

Además de recaudar dinero para organizaciones benéficas, Desperados está arrojando luz sobre el futuro potencial de la experiencia de salir a bailar (ya que más de la mitad (54 %) de las personas indicó que sentía que los festivales y las noches en los clubes eran repetitivos) al mostrar cómo la tecnología puede permitir a los asistentes obtener premios y experiencias a través del poder de sus pasos de baile. Los premios pueden variar desde Desperados gratuitos hasta entradas y experiencias exclusivas que se pueden reclamar a través de la aplicación. Cuanto más niveles desbloquean, más épica es la noche para todos en la pista de baile. Con una serie de 10 fiestas para comenzar, el evento de lanzamiento realizado en Amnesia Ibiza premió a aquellos que más bailaron con un exclusivo "afterparty" dirigido por DJ Peggy Gou, y solo este fin de semana consiguió casi 4 millones de pasos bailados y recaudó EUR 30.000 para fines benéficos.

Rutger van der Stegen, gerente de Marketing Global de Desperados, expresó: "Siempre hemos sido pioneros en las fiestas, pero creemos que tenemos la responsabilidad de impactar en ellas de manera positiva, al evolucionar y mejorar las formas en que nos reunimos. Nos entusiasma poner algo de amor (Pour Some Love) en la pista de baile y unir a los fiesteros a través de nuestra aplicación Rave to Save que los premia mientras más se muevan. Al bailar juntos, todos podemos apoyar causas inclusivas y trabajar para que la pista de baile sea igual para todos".

Esta última serie de eventos es parte de la plataforma creativa global Pour Some Unusual on Your Usual de Desperados, que incluye una nueva película de marca que adopta el espíritu lúdico y experimental de la marca y celebra a las personas que no tienen miedo de ser ellas mismas.

Para obtener más información sobre la serie de eventos, mire el exclusivo "afterparty" de Ibiza aquí o véalo en las redes: #RavetoSave #Desperados.

