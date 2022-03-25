ДОСТИГНУТ НОВЫЙ РУБЕЖ: БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ ОТ КОМПАНИИ ZEPP HEALTH

Согласно финансовому отчету компании Zepp Health, в 2021 году ее собственные бренды Amazfit и Zepp продемонстрировали высокие показатели продаж, а поставки продукции выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Годовой доход компании также вырос и достиг 6,25 млрд юаней, увеличившись на 45,8% в основном благодаря тому, что на долю ее собственных брендовых товаров пришлось 46,5% от общей выручки.

По данным аналитической компании Counterpoint, в 2021 г. рынок смарт-часов показал здоровый рост в 24%, а всемирно известный бренд носимых смарт-устройств Amazfit, принадлежащий компании Zepp Health, продемонстрировал более высокие темпы роста по сравнению со среднерыночным показателем и составил 5,1% от общемирового объема поставок в данном сегменте.

Для того чтобы повысить качество обслуживания, помочь миллионам людей во всем мире вести более здоровый образ жизни и дать им возможность для самовыражения, компания Zepp Health теперь не только предлагает продукцию собственного бренда Amazfit и премиум-бренда смарт-часов Zepp, но и приложения Zepp и Zepp Life. Оба бренда используют передовые технологии для анализа данных, обеспечивающие всестороннее глубокое и точное понимание показателей состояния здоровья пользователей.

Информация о компании Zepp Health

Компания Zepp Health, мировой лидер в области интеллектуальных носимых устройств и медицинской техники, помогает пользователям вести максимально здоровый образ жизни и поддерживать оптимальную физическую форму с помощью изделий ее ведущих потребительских марок Amazfit и Zepp.

Благодаря преимуществам своей фирменной платформы управления цифровым здравоохранением, в том числе операционной системы Zepp, миксросхем с применением технологий искусственного интеллекта, биометрических датчиков и алгоритмов обработки данных, компания Zepp Health круглосуточно предоставляет на основе облачных технологий практические рекомендации, помогающие пользователям достичь своих целей в сфере здорового образа жизни.

Компания также применяет опыт, полученный в области искусственного интеллекта, для развития новых технологий медицинской визуализации и предоставляет возможности в сфере больших данных и анализа поставщикам медицинских и диагностических услуг.

На сегодняшний день объем поставок компании Zepp Health превысил 200 млн единиц продукции, которая реализуется более чем в 90 странах. Компания была основана в 2013 г. и получила название Huami Corp., а в феврале 2021 г. была переименована в Zepp Health. В компании работают 1 300 сотрудников, ее представительства открыты в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более подробная информация представлена сайте www.zepphealth.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1773845/ZEPP_HEALTH_HAS_SHIPPED_OVER_200_MILLION_WEARABLE_DEVICE_UNITS.jpg

SOURCE Zepp Health