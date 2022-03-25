ДОСТИГНУТ НОВЫЙ РУБЕЖ: БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ ОТ КОМПАНИИ ZEPP HEALTH
Mar 25, 2022, 20:31 ET
КУПЕРТИНО (Калифорния), 26 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Zepp Health, один из мировых лидеров в области носимых интеллектуальных устройств и цифровых технологий для здравоохранения, объявила, что по состоянию на 31 декабря 2021 года ее совокупный объем поставок интеллектуальных устройств превысил 200 миллионов единиц.
Это произошло спустя всего два года после того, как в августе 2019 г. компания достигла своего первого рубежа, поставив пользователям по всему миру 100 миллионов носимых смарт-устройств.
Согласно финансовому отчету компании Zepp Health, в 2021 году ее собственные бренды Amazfit и Zepp продемонстрировали высокие показатели продаж, а поставки продукции выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.
Годовой доход компании также вырос и достиг 6,25 млрд юаней, увеличившись на 45,8% в основном благодаря тому, что на долю ее собственных брендовых товаров пришлось 46,5% от общей выручки.
По данным аналитической компании Counterpoint, в 2021 г. рынок смарт-часов показал здоровый рост в 24%, а всемирно известный бренд носимых смарт-устройств Amazfit, принадлежащий компании Zepp Health, продемонстрировал более высокие темпы роста по сравнению со среднерыночным показателем и составил 5,1% от общемирового объема поставок в данном сегменте.
Для того чтобы повысить качество обслуживания, помочь миллионам людей во всем мире вести более здоровый образ жизни и дать им возможность для самовыражения, компания Zepp Health теперь не только предлагает продукцию собственного бренда Amazfit и премиум-бренда смарт-часов Zepp, но и приложения Zepp и Zepp Life. Оба бренда используют передовые технологии для анализа данных, обеспечивающие всестороннее глубокое и точное понимание показателей состояния здоровья пользователей.
Информация о компании Zepp Health
Компания Zepp Health, мировой лидер в области интеллектуальных носимых устройств и медицинской техники, помогает пользователям вести максимально здоровый образ жизни и поддерживать оптимальную физическую форму с помощью изделий ее ведущих потребительских марок Amazfit и Zepp.
Благодаря преимуществам своей фирменной платформы управления цифровым здравоохранением, в том числе операционной системы Zepp, миксросхем с применением технологий искусственного интеллекта, биометрических датчиков и алгоритмов обработки данных, компания Zepp Health круглосуточно предоставляет на основе облачных технологий практические рекомендации, помогающие пользователям достичь своих целей в сфере здорового образа жизни.
Компания также применяет опыт, полученный в области искусственного интеллекта, для развития новых технологий медицинской визуализации и предоставляет возможности в сфере больших данных и анализа поставщикам медицинских и диагностических услуг.
На сегодняшний день объем поставок компании Zepp Health превысил 200 млн единиц продукции, которая реализуется более чем в 90 странах. Компания была основана в 2013 г. и получила название Huami Corp., а в феврале 2021 г. была переименована в Zepp Health. В компании работают 1 300 сотрудников, ее представительства открыты в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более подробная информация представлена сайте www.zepphealth.com
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1773845/ZEPP_HEALTH_HAS_SHIPPED_OVER_200_MILLION_WEARABLE_DEVICE_UNITS.jpg
SOURCE Zepp Health
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