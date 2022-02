Dotgo lança RCS Universal no Mobile World Congress 2022

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Dotgo®, uma empresa do grupo Gupshup e provedora líder de soluções de serviços de comunicação rica (RCS) e RCS business messaging (RBM), anunciou o lançamento da Dotgo Universal RCS™ no Mobile World Congress 2022, em Barcelona. O lançamento expande o RCS para iPhone e outros dispositivos não compatíveis com RCS, oferecendo às marcas globais a capacidade de alcançar mais clientes com soluções de comunicação móvel de mídia ricas envolventes, incluindo vídeo, áudio e recursos de segurança aprimorados.

Atualmente, existem 6,64 bilhões de usuários de smartphones no mundo. O RCS é atualmente utilizado globalmente em 1,2 bilhão de dispositivos, por 500 milhões de usuários ativos mensais. O RBM permite que as marcas enviem mensagens ricas e interativas com imagens, GIFs, vídeos e animações, juntamente com respostas e ações sugeridas aos clientes, a partir do ID de um remetente verificado, com uma marca de identificação de verificação. No entanto, seu alcance está atualmente limitado a dispositivos Android com um usuário de RCS, restringindo as empresas de alcançar os consumidores que utilizam iPhones ou outros dispositivos Android sem um cliente compatível com RCS. A solução RCS Universal da Dotgo permite que as empresas superem essa barreira e enviem mensagens RCS para todos os usuários.

Para usuários de dispositivos não habilitados com RCS, a solução envia automaticamente um SMS com um link para uma experiência de RCS no navegador. Com isso, a Dotgo está capacitando as empresas a oferecer uma experiência de comunicação rica a todos os seus clientes, aumentando o engajamento do usuário em todos os aspectos. Esta solução inovadora suporta o conjunto completo de recursos de RCS: incluindo mídia rica, como imagens, vídeo, animações, juntamente com ações/respostas sugeridas e mensagens iniciadas pelo usuário, permitindo experiências de conversação de duas vias. Os usuários podem ver a marca de identificação de verificação, os detalhes da verificação e acessar a Bot Store para descobrir e interagir com outras marcas.

"A solução Universal RCS da Dotgo oferece uma experiência de comunicação corporativa por meio de RCS para todos os usuários de iPhone e Android. Ao ampliar o alcance do RCS para iPhones, estamos acelerando a transformação da comunicação corporativa de transações simples e notificações em SMS, para experiências ricas de conversação de duas vias", disse Surinder Singh Anand, CTO da Dotgo. "A solução foi projetada para garantir uma capacitação perfeita do recurso Universal RCS para qualquer agente RCS, evitando atrasos ou custos adicionais de desenvolvimento. Com esta oferta inovadora, as marcas podem alcançar muito mais consumidores - aumentando o impacto de suas campanhas por meio de RCS e melhorando o ROI de seus investimentos em RCS."

A Mobilesquared, líder global em inteligência de mercado móvel independente, estima que o mercado global de RCS atinja USD 4,4 bilhões até 2025, com uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 143,27%. "O RCS tem o potencial de se tornar uma das maiores e mais ricas plataformas de engajamento do mundo, e o RBM valendo centenas de milhões de dólares em 10 a 15 anos. À medida que o ecossistema evolui, esperamos que uma grande porcentagem do marketing, comércio e suporte do cliente migrem para o RCS nos próximos anos", disse Nick Lane, fundador e analista-chefe de insights da Mobilesquared.

A Dotgo também lançou um artigo sobre "Como o RCS está revolucionando a comunicação corporativa", detalhando as tendências, desafios e recomendações do RCS para ajudar as marcas a implementar a comunicação por conversas e estratégias de engajamento dos clientes que utilizam o RBM. Clique aqui para ler .

"Embora o SMS tenha se tornado onipresente em nossas vidas, ele não acompanhou os avanços nas tecnologias móveis. É um momento oportuno para o SMS evoluir para um canal de comunicação de última geração, com líderes do setor como a Dotgo ampliando os limites da inovação em soluções RCS e RBM", disse Dario Betti, CEO do Mobile Ecosystem Forum. "Já observamos o RCS sendo utilizado ativamente em mais de 1,2 bilhão de dispositivos com mais de 450 milhões de usuários, e isso é apenas a ponta do iceberg. O RCS deverá ter um crescimento exponencial nos próximos dois anos."

A Dotgo®, uma empresa do grupo Gupshup, é líder global em RCS. A Dotgo é a fornecedora da Bot Store®, o primeiro e maior diretório mundial de bots RCS, do Dotgo MaaP, além do RichOTP®, RichSMS™ e do RBM Hub. A Dotgo é uma parceira do Google e membro do Mobile Ecosystem Forum. Acesse www.dotgo.com. O Gupshup permite melhores interações entre empresas e clientes por meio de conversas, impulsionando mais de seis bilhões de mensagens por mês. Com o Gupshup, 44 mil empresas tornaram as conversas uma parte integral do sucesso do engajamento do cliente.

