Dotgo lance le RCS universel au Mobile World Congress 2022

BARCELONE, Espagne, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Dotgo®, une société de Gupshup, et principal fournisseur de services de communication riche (RCS) et de solutions de messagerie d'entreprise RCS (RBM), a annoncé le lancement de Dotgo Universal RCS™ au Mobile World Congress 2022, à Barcelone. Le lancement étend le RCS à l'iPhone et à d'autres appareils non-RCS, offrant aux marques mondiales la possibilité d'atteindre plus de clients avec des solutions de messagerie mobile « rich media » attrayantes, y compris la vidéo, l'audio et des fonctions de sécurité améliorées.

Il y a 6,64 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde aujourd'hui. Le RCS est actuellement utilisé dans le monde entier sur 1,2 milliard d'appareils, par 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. RBM permet aux marques d'envoyer des messages riches et interactifs avec des images, des GIF, des vidéos et des carrousels, ainsi que des réponses et des actions suggérées aux clients, à partir d'un identifiant d'expéditeur vérifié, avec une marque de confiance. Cependant, sa portée est actuellement limitée aux appareils Android avec un client RCS, empêchant les entreprises d'atteindre les consommateurs utilisant des iPhones ou d'autres appareils Android sans un client compatible RCS. La solution RCS universelle de Dotgo permet aux entreprises de surmonter cette barrière et d'envoyer des messages RCS à tout le monde.

Pour les utilisateurs de dispositifs non-RCS, la solution envoie automatiquement un SMS avec un lien vers une expérience RCS sur le navigateur. Dotgo permet ainsi aux entreprises d'offrir une expérience de communication enrichie à tous leurs clients et d'accroître l'engagement des utilisateurs. Cette solution innovante prend en charge l'ensemble des fonctionnalités RCS, notamment les médias riches tels que les images, les vidéos, les carrousels, ainsi que les actions/réponses suggérées et les messages initiés par l'utilisateur, permettant des expériences conversationnelles bidirectionnelles. Les utilisateurs peuvent voir la marque de confiance, les détails de la vérification, et accéder au Bot Store pour découvrir et s'engager avec d'autres marques.

« La solution RCS universelle de Dotgo offre une expérience de messagerie professionnelle RCS à tous les utilisateurs d'iPhone et d'Android. En étendant la portée du RCS aux iPhones, nous accélérons la transformation de la messagerie d'entreprise, qui passe de simples transactions et notifications par SMS à de riches expériences de conversation bidirectionnelle », a déclaré Surinder Singh Anand, directeur technique de Dotgo. « La solution est conçue pour assurer une mise en œuvre transparente de la fonctionnalité Universal RCS pour tout agent RCS, en évitant les coûts de développement supplémentaires ou les retards. Grâce à cette offre innovante, les marques peuvent toucher beaucoup plus de consommateurs, ce qui augmente l'impact de leurs campagnes RCS et améliore le ROI de leurs investissements RCS. »

Mobilesquared, leader mondial de l'information indépendante sur le marché de la téléphonie mobile, estime que la taille du marché mondial du RCS atteindra 4,4 milliards de dollars d'ici 2025, avec un TCAC de 143,27 %. « Le RCS a le potentiel pour devenir l'une des plus grandes et des plus riches plateformes d'engagement dans le monde, avec une messagerie professionnelle riche qui devrait valoir des centaines de millions de dollars d'ici 10 à 15 ans. Au fur et à mesure de l'évolution de l'écosystème, nous nous attendons à ce qu'un pourcentage important du marketing, du commerce et de l'assistance aux clients passe au RCS au cours des prochaines années », a déclaré Nick Lane, fondateur et analyste en chef de Mobilesquared.

Dotgo a également lancé un livre blanc intitulé « Comment le RCS révolutionne la messagerie d'entreprise » détaillant les tendances, les défis et les recommandations du RCS afin d'aider les marques à mettre en œuvre des stratégies de messagerie conversationnelle et d'engagement client à l'aide du RBM. Cliquez ici pour y accéder

« Bien que les SMS soient devenus omniprésents dans nos vies, ils n'ont pas suivi le rythme des progrès des technologies mobiles. C'est le moment opportun pour que les SMS évoluent vers un canal de communication de nouvelle génération, avec des leaders du secteur comme Dotgo qui repoussent les limites de l'innovation dans les solutions RCS et RBM », a déclaré Dario Betti, PDG du Mobile Ecosystem Forum. « Nous voyons déjà que le RCS est activement utilisé dans plus de 1,2 milliard d'appareils avec plus de 450 millions d'utilisateurs, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le RCS va connaître une croissance exponentielle dans les deux prochaines années. »

Dotgo®, une société de Gupshup, est un leader mondial du RCS. Dotgo est le fournisseur du Bot Store®, le premier et le plus grand répertoire de bots RCS au monde, de Dotgo MaaP, RichOTP®, RichSMS™ et du RBM Hub. Dotgo est un partenaire de Google et un membre du Forum de l'écosystème mobile. Visitez le site www.dotgo.com . Gupshup permet d'améliorer les interactions entre les entreprises et les clients grâce à l'engagement conversationnel, alimentant plus de 6 milliards de messages par mois. Avec Gupshup, 44 000 entreprises ont fait des conversations une partie intégrante de leur succès en matière d'engagement client. Visitez le site www.gupshup.io

