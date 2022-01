Doustna szczepionka przeciwko COVID-19 i dawka przypominająca zwiększająca liczbę przeciwciał: przetrwalniki bakterii B. Subtilis - biotechnologiczny przełom autorstwa DreamTec

„Podjęliśmy próbę opracowania doustnej szczepionki przeciwko COVID-19, w celu zapewnienia środka, który jest bezpieczny, skuteczny i łatwy do podawania" - powiedział dr Kwong, dyrektor ds. naukowych w DreamTec. Zastosowanie B. Subtilis jako dawki przypominającej szczepienia wzbudziło zainteresowanie na całym świecie, przy czym może ona być przechowywana w temperaturze pokojowej i zachować stabilność przez co najmniej sześć miesięcy, jak podano na brytyjskim portalu Clinical Trials Arena . Dr Kwong dodał, że białka szczytowe nie dostają się do układu krwionośnego.