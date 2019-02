Dove y Kelly Rowland lanzan el nuevo sencillo "Crown" para inspirar en las chicas la confianza en su cabello

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 6 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tyrelle Davis y Faith Fennidy, ambas de 11 años, aparecieron en los titulares cuando las expulsaron de la escuela por llevar extensiones de cabello. Jorja Orrick, también de 11 años, recibió burlas por tener cabello corto, por lo que su hermana Sarah decidió cortarse el cabello como muestra de solidaridad. Gracias a historias reales como estas y a los esfuerzos de Dove por ayudar a las chicas a desarrollar su autoestima, la marca decidió unirse a Kelly Rowland para escribir y producir una canción original titulada "Crown", un himno poderoso que tiene el objetivo de derribar la limitada definición de cabello hermoso y alentar a las chicas a tener confianza en llevar el cabello como desean. El clamor que resuena: "Llévalo con orgullo. #MyHairMyCrown".

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8491351-dove-kelly-rowland-inspire-hair-confidence-with-new-single-crown/

"En mi adolescencia, sentí muchas de las presiones que las jóvenes sufren hoy a causa del cabello, pero mi mamá siempre me decía que debía llevar mi cabello con orgullo, como una corona", dijo Kelly Rowland. "Siento una conexión fuerte con esta canción, y haber conocido a muchas de las chicas que la inspiraron me hace sentir muy orgullosa de mi trabajo junto a Dove para promover la conversación sobre este tema y para animar a las chicas de todo el mundo a amar su cabello".

Desde hace mucho, Dove tiene el compromiso de celebrar todos los tipos de cabellos y peinados a través de campañas como Love Your Curls y Love Your Hair. Para profundizar los esfuerzos, la marca realizó una encuesta con la que se buscó comprender mejor cómo inspirar en las chicas confianza en su cabello. El estudio encontró que el 65 por ciento de las chicas consideran que el cabello es una herramienta de expresión. Sin embargo, casi el 50 por ciento dijo que el cabello puede hacer que se sientan inseguras. La marca también descubrió que el 71 por ciento de las chicas sienten que la música influye en sus vidas, por lo cual decidió acercarse a ellas a través de ese medio con la creación de "Crown".

"Dove quiere que todas las chicas, y las mujeres, sientan la confianza de lucir el cabello como ellas quieran, y que el cabello sea una fuente de autoestima y no de ansiedad", dijo Piyush Jain, Vicepresidente de Mercadeo y Gerente General de Unilever Hair Care. "Como marca, tenemos el compromiso de celebrar todos los tipos de cabello, especialmente para las jóvenes, quienes empiezan a pensar en el aspecto de su cabello desde los 7 años. Trabajar con Kelly Rowland para producir 'Crown' nos permite compartir este mensaje de una manera emocionante, y creemos que las chicas de todo el mundo lo escucharán".

Para ayudar a difundir el mensaje inspirador de este himno, el 10 de febrero del 2019 la marca hará un camafeo en el programa "E! Live From The Red Carpet: The 2019 Grammy Awards. Se televisará una publicidad especial de dos minutos que mostrará imágenes del video musical de "Crown", dirigido por Hannah Lux Davis, y un mensaje especial de Kelly Rowland para invitar a todos a sumarse a la conversación con #MyHairMyCrown.

Más aun, la embajadora mundial de autoestima de Dove, Jess Weiner, y la educadora sobre autoestima de Dove, Dre Brown, darán un taller de alto impacto diseñado específicamente para abordar temas sobre la expresión de la confianza mediante la aceptación y la celebración de todos los tipos de cabello. Kelly Rowland anunciará los contenidos y será mentora durante el taller con los jóvenes del club local Boys & Girls Club. A nivel mundial, Dove es el mayor proveedor de educación sobre la autoestima. A través del proyecto de autoestima de Dove, hemos llegado a 29 millones de jóvenes y tenemos el objetivo de llegar a otros 20 millones en el año 2020.

Dove alienta a las chicas y mujeres de todo el mundo a colaborar en la difusión de este himno en todas partes. Ve a YouTube y Vevo para mirar y compartir el video musical y el contenido exclusivo detrás de escena que muestra a las chicas reales que inspiraron la canción. Universal Records lanzará la canción el 6 de febrero del 2019, que también estará disponible en Spotify, Apple Music y Google Play.

Acerca de Dove Hair

Dove Hair ofrece una amplia gama de soluciones que brindan nutrición y reparación profunda para satisfacer las necesidades de cada tipo de cabello, ya sea seco, crespo, sin volumen o dañado. La colección incluye champú, acondicionadores, tratamientos y productos para estilizar.

Acerca de Unilever United States, Inc.

Unilever es una de las empresas líderes de la industria de artículos para la belleza, el cuidado personal y el hogar, y de productos alimenticios y refrigerios, con presencia en más de 190 países y llegada a 2.5 mil millones de consumidores por día. En los Estados Unidos, el portafolio incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Pure Leaf, Q-tips, Schmidt's Naturals, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Sundial Brands, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todos los nombres de marcas mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

Unilever emplea a aproximadamente 8.000 personas en los Estados Unidos, y en 2017 generó más de 9 mil millones de dólares en ventas.

El Plan de Vida Sostenible Unilever (USLP) respalda la estrategia de la empresa y asume el compromiso de:

Ayudar a más de mil millones de personas a emprender acciones para mejorar su salud y bienestar para el año 2020.

Reducir a la mitad el impacto ambiental de nuestros productos para el año 2030.

Mejorar los medios de vida de millones de personas para el año 2020.

El USLP crea valor al impulsar el crecimiento y la confianza, eliminando costos y minimizando riesgos. A nivel global, las marcas de vida sustentable de la empresa crecieron un 46% más rápido que el resto del negocio y generaron más del 70% del crecimiento de la compañía en el año 2017.

Para más información sobre Unilever U.S., sus marcas y el Plan de Vida Sustentable Unilever, visita:www.unileverusa.com

