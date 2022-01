DOVE 展開「可以由 5 歲開始」活動，展示基於種族的頭髮歧視可以自幼童開始，以繼續致力推動餘下 36 個美國州份通過《皇冠法案》(CROWN ACT)

新澤西州恩格爾伍德崖2022年1月27日 /美通社/ -- 今日,Dove 發表新的身體研究調查報告「Dove 2021 年 CROWN 女童研究調查」,顯示黑人女童在學校受到頭髮歧視的比例及自年幼開始的程度,情況令人震驚。作為該品牌透過《皇冠法案》(即:為天然的髮型創造一個受尊重及開放的世界)立法結束基於種族的頭髮歧視的持續承諾的一部分,該研究顯示,53% 的黑人母親的女兒經歷過頭髮歧視,她們說其女兒早在 5 歲時就經歷過歧視,大約 86% 經歷過歧視的黑人青少年在 12 歲時就忍受過歧視。

由這些研究結果帶動,Dove 推出短片《As Early As Five》(可以由 5 歲開始),創作靈感來自實在有太多真人故事,在學校和工作場所受到頭髮歧視和偏見影響。《As Early As Five》描述一個女孩遇到的三個種族頭髮歧視情況,由小學開始,到中學和成年時期,全部根據真人真事。

Race-based hair discrimination can start #AsEarlyAsFive, but in most US states it's not illegal. Sign the petition to #PassTheCrown Act at Dove.com/CROWN

透過這項活動,Dove 繼續肩負提升《皇冠法案》立法認知的使命,並呼籲父母、學校行政人員和倡導者從速到 Dove.com/CROWN 簽署《皇冠法案》立法請願書,以使種族頭髮歧視在全美成為違法行為。

Dove 相信黑人女性和女童應該享有隨自己喜好打扮頭髮的自由,而毋須擔心會因而在工作或教育方面蒙受損失。作為 CROWN 聯盟聯合發起人致力在全美結束種族歧視的承諾,Dove 繼續倡導地方和聯邦政府通過《皇冠法案》,以保護估算全美 230 萬名最受頭髮歧視影響的黑人兒童。1 現時,《皇冠法案》已在 14 個州(即加州、康涅狄格州、科羅拉多州、特拉華州、伊利諾伊州、馬里蘭州、內布拉斯加州、新墨西哥州、俄勒岡州、紐約州、新澤西州、內華達州、維珍尼亞州、華盛頓州),以及 34 個自治市成為法律。

Dove 2021 年 CROWN 女童研究調 查的主要結果︰

頭髮歧視自年幼開始,而且更隨著女性成長繼續伴隨

53% 有女兒遇到頭髮歧視的黑人母親說其女兒可以由 5 歲開始即受到歧視



大約 86% 受到歧視的黑人青年說自 12 歲已因受到由其頭髮而致的歧視



在白人為主的學校,報告受到頭髮偏見及歧視的小學黑人女童,100% 說自 10 歲起受到歧視

受到頭髮歧視打擊黑人女童的自尊

雖然 90% 黑人女童相信其頭髮美麗,但其承受的細微攻擊和歧視影響自我價值觀



在白人為主的學校,81% 黑人女童說有時會希望擁有直髮

頭髮歧視亦有世代相傳的影響

就如之前 2019 年 Dove CROWN 研究調查指出,黑人女性有 1.5 倍更高機會報告曾因其頭髮而被請回家,或認識有黑人女性因其頭髮而被請回家 2



2021 年 Dove CROWN 女童研究調查顯示 47% 黑人母親說因頭髮而受到歧視



其中,81% 記得其於 12 歲時受到歧視的情況

在白人為主的學校,頭髮偏見和歧視流行,而黑人女童最容易受到種族頭髮偏見和歧視影響

在白人為主的學校,66% 黑人女童報告受到歧視



在所有學校環境,45% 黑人女童報告受到頭髮偏見及歧視



這些經驗的創傷令女童逃學



黑人女性青年因不滿其頭髮而缺席上學一星期

「我們突破性的 2019 年 CROWN 研究調查顯示黑人女性有 80% 更高機會改變其頭髮的自然狀態,以配合辦公室環境。現在,這項新的身體研究顯示頭髮歧視無孔不入,而且對於黑人女童影響深遠,並重點指出在美國,狹窄美麗標準的影響世代相傳,情況可怕。這些偏見繼續延續針對黑人女性及女童的不平等審查和歧視,防礙其以文化傳承的方式打扮頭髮。這不可接受,因此各人必須參加這項運動,推動通過『皇冠法案』,令頭髮歧視在全美成為違法行為。」Unilever North America 執行副總裁兼營運總監 Esi Eggleston Bracey 表示。

參加這項運動,與 Dove 攜手致力推動令頭髮歧視成為違法行為,並為下一代帶來正面的改變,請到 Dove.com/CROWN 簽署《皇冠法案》請願書。

研究方法

2021 年 Dove CROWN 女童研究調查由 JOY Collective 進行。這是一間由黑人女性擁有的公司,在 2021 年 7 月至 8 月間進行調查,以評估頭髮歧視對於年幼黑人女童在其成年前在自尊方面的影響。

1,000 名 5-18 歲女童在美國完成網上問卷調查,包括 500 名黑人女童及 500 名白人女童。調查對象包括自然混合在黑人為主學校、多種族學校及白人為主學校上學的黑人女童。調查包括有關性格描述、學校存在偏見的情況、學校頭髮政策、頭髮偏見的影響,以及 1954 年 Doll Test(娃娃測驗)的複製問題。所有數據均已於 95% 置信水平檢測。

關於 Dove

Dove 自 1957 年開始在美國成立,由推出 Beauty Bar 即其專利的混合溫和清潔劑和 ¼ 潤膚露製成的香皂開始。 Dove 的傳承以滋潤為基礎,證明讓 Dove 從 Beauty Bar 成長為全球最受歡迎的美容品牌之一。

我們一直自始以女性為動力之源,全力承諾為所有女性提供非凡的呵護,並在我們的廣告裡傳揚真正的美麗。 Dove 相信每個人都可以擁有美麗。美麗應該帶來自信而非焦慮。 Dove 的使命是啟發各地女性與其外觀建立正面的關係,並認識其個人的美麗潛能。

60 年來 Dove 一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」,Dove 承諾︰

描繪真誠、多樣和有尊嚴的女性。我們展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。

描繪真實生活中的女性,零數碼扭曲,而且所有影像均獲得展示的女性許可。

透過 Dove Self-Esteem(自尊)計劃,作為全球最大型的自尊教育供應者,協助青年人建立身體自信和自尊。

關於 CROWN 聯盟

CROWN 聯盟是由 Dove、National Urban League、Color Of Change 和 Western Center on Law & Poverty 成立的美國聯盟,以結束在美國的種族頭髮歧視。這聯盟現在已獲 85 間組織支援,並創立《皇冠法案》運動,而且更是 2019 年加利福尼亞州《皇冠法案》立法典禮的官方贊助者。 如欲了解 CROWN 聯盟成員的完整清單,請瀏覽 www.thecrownact.com。

CROWN 聯盟為支援反頭髮歧視立法而自豪,以回應不平等的打扮政策,而這些政策令黑人女性、男性及兒童受到區別,並展示在工作場所及公立學校的文化和種族歧視情況。CROWN 聯盟成員相信多樣化和共融是在所有行業和界別達到成功的關鍵動力。

關於 Unilever

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一,產品在 190 多個國家/地區銷售,每天獲得 25 億人次使用。我們擁有 149,000 名員工,在 2020 年的銷售額為 507 億歐元, 我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們在全球家庭提供大約 400 個品牌,包括知名品牌如 Dove、Lifebuoy、Knorr、Magnum、OMO 及 Surf,以及其他品牌如 Love Beauty & Planet、Hourglass、Seventh Generation 及 The Vegetarian Butcher。

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者,並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統,是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代,他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap,展示我們今天經營業務的核心。

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略,旨在幫助我們提供卓越的表現,並推動可持續和負責任的增長,同時:

改善地球的健康;

改善人們的健康、自信和福祉;以及

為更公平和社會共融度更高的世界作出貢獻。

雖然我們還有更多事情要做,但我們很榮幸在 2020 年獲公認為道瓊斯可持續發展指數 (Dow Jones Sustainability Index) 的行業領導者,並在 2020 年連續第十年獲評為 GlobeScan/可持續發展領導者調查 (GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders) 的優秀公司。

如欲了解更多關於 Unilever 和我們的品牌,請瀏覽︰www.unilever.com。

1 National Center for Education Statistics

2 Dove CROWN 研究調查,2019 年

