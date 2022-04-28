DOVE 自尊項目新研究發現，半數女孩表示社交媒體的理想化美容建議導致低自尊心

Dove Self-custome Project（自尊項目）的 #DetoxYourFeed 推廣活動揭示青少年社交媒體訊息中美容建議的有毒本質

新澤西州恩格爾伍德崖2022年4月28日 /美通社/ -- 美國的青少年花在社交媒體上的時間正在增加。新的 Dove 自尊項目研究證實了這一點。在美國，每天有 2/3 的女孩在社交媒體花費超過一小時，比她們與朋友親身共處的時間還多。她們的社交媒體資訊充滿了美容建議，但可惜並非全部正面。事實上，有 1/2 的女孩表示社交媒體的理想化美容內容造成低自尊心。

Dove 自尊項目研究的結論是，大多數女孩意識到減少在社交媒體上的時間，並控制她們瀏覽的事物，是解決方案的一部分。 事實上，７/10 的女孩取消關注社交媒體的理想化美容內容後，感覺更好。

多年來，Dove 倡導更廣闊的美容定義，並致力行動，使社交媒體成為更正面的空間，例如 #SpeakBeautiful、#NoDigitalDistortion 及 Reverse Selfie/Selfie Talk 等推廣活動。

如今，Dove 的自尊項目正在啟動 #DetoxYourFeed 活動，讓青少年定義自己的美容標準，並邀請她們取消關注未能讓她們感覺自己更好的事物，以選擇對自己的影響。這個活動透過一系列影片、教育內容，並且與啟發訊息者合作，鼓勵父母、照顧者和青少年討論有毒美容建議的危險。

在長期推廣活動影片《Toxic Influence》（有毒影響）裡，媽媽和其青少年傾談社交媒體的有害美容建議。該片強調 fitspo、thinspo 等危險主題，並向年輕女孩推廣選擇性美容程序。 參加的母親很驚訝地得知，這類有害的美容建議已成為其女兒的日常。她們獲得啟發，需要對女兒在社交媒體所見所聞進行重要的對話。

「我們已經認定一個明顯的問題，而這正在侵蝕女孩的自尊，需要立即關注和採取行動。我們創立 #DetoxYourFeed 活動，不僅為提高人們對有毒美容建議本質的認識，還為了幫助父母進行艱難的對話，讓青少年可以取消關注這些使她們不滿自己的內容。」Dove 全球副總裁 Leandro Barreto 表示， 「雖然有時可能會令人不知所措，但我們希望這將為重要的對話作出貢獻，為社交媒體上的青少年帶來更正面的體驗。」

80% 的女孩希望父母與她們討論如何管理理想化美容帖文，因此 Dove 自尊項目已開發經過學術驗證的資源和工具，以幫助父母與其子女進行重要的對話，並使青少年能夠 #DetoxYourFeed：

《 Detox Your Feed: The Parents Guide 》 是三分鐘的教育影片，協助父母、照顧者和導師與年輕人討論社交媒體的傷害。

是三分鐘的教育影片，協助父母、照顧者和導師與年輕人討論社交媒體的傷害。 「The Confidence Kit」（自信工具包）- 免費 Dove 自尊項目工作簿和工具，其中包括新的部分《Detox Your Feed: Talking to Your Kids About Toxic Social Media Advice》（社交媒體訊息排毒︰與孩子談論有毒的社交媒體建議）。

還有額外資源，以改變家長和青少年對美容的看法和談論方式。Dove Real Talk 父母工作坊是與文化專家 Jess Weiner 和領先心理治療師 Nadia Addesi 於 5 月 12 日舉行的免費、虛擬、直播活動和問答環節，將為父母提供工具，以對抗社交媒體訊息對青少年的有毒影響。

註冊社工兼心理治療師 Nadia Addesi 曾運用專業知識在 TikTok 促進其社區的數碼自尊。她表示：「隨著公眾增加討論社交媒體對女孩可能產生的有害影響，這項推廣活動很重要。它展示有害美容建議的內在惡意性質，而這些建議已成為青少年收到的日常社交媒體訊息。雖然可能看似無害，但半數女孩表示，社交媒體造成低自尊心，持續曝露於這些建議可能產生負面和持久的影響。」

Dove 自尊項目是全球最大的身體自信教育供應者，透過 #DetoxYourFeed 活動等計劃，至今已在 150 個國家／地區觸及超過 8,200 萬名年輕人。僅在美國，Dove 透過與美國 Boys & Girls Clubs 及教育諮詢公司 Cairn Guidance 合作，已每年觸及超過 600 萬名兒童。到 2030 年，Dove 透過教育計劃和無成本資源，將會幫助達 2.5 億名兒童和青少年，增強其自尊。

為了幫助傳播 #DetoxYourFeed 訊息，Dove 與 Gabrielle Union 和 Zaya Wade 合作，提醒每個都人有能力在社交媒體調節訊息和整體體驗。「作為父母和從看來完美的社交媒體感到壓力的人，我認為人們需要了解青少年的社交媒體訊息並幫助其自信地討論，這非常重要。」Gabrielle Union 表示。Zaya Wade 補充說：「我希望人們知道他們可以優先考慮自己並在社交媒體設定界限，如果您取消關注令您感覺不好的內容，它可以是一個正面的空間。」

Dove 相信，沒有人應該跟隨任何人而認為其不美麗，並賦予青少年 #DetoxYourFeed 的能力，將有助在 2030 年底前協助 2.5 億名女孩建立對其身體的自信和自尊。前往 Dove.com/Detoxify 觀看 Dove 的《Toxic Influence》（有毒影響）新影片，並學習如何 #DetoxYourFeed。我們可以一起改變美容。

分享您的體驗，並透過在 Facebook、Twitter、Instagram 和 TikTok 使用 #DetoxYourFeed 主題標籤，標籤 @Dove 及 #DoveSelfEsteemProject 來幫助我們改變美容。

關於 DOVE 自尊項目

Dove 一直致力創造一個世界，其中美麗是自信，而非焦慮的來源。 Dove 自尊項目於 2004 年成立，旨在幫助下一代與其外觀建立正面的關係，以免因外觀相關的焦慮而阻礙發揮其全部潛能。Dove 自尊項目工具與西英格蘭大學外觀研究中心合作建立，這是世界最大專注於外觀和身體形象對人生活影響的研究小組，Dove 自尊項目工具已獲學術驗證，並可以免費下載。迄今為止，Dove 自尊項目已在 150 個國家／地區觸及超過 8,200 萬名年輕人，使其成為全球最大的身體自信教育供應者之一。到 2030 年底，我們將透過免費學術驗證工具幫助達 2.5 億人。

NEW DOVE RESEARCH

是由全球多學科研究、分析和數據諮詢公司 Edelman DXI 於 2022 年 2 月至 4 月在美國進行的網上調查，分別有 524 名和 1,027 名 10-17 歲的女孩，以及 1,501 名和 1,027 名母親和父母接受調查。

關於 DOVE

Dove 自 1957 年開始在美國成立，由推出 Beauty Bar 即其專利的混合溫和清潔劑和 ¼ 潤膚露製成的香皂開始。 Dove 的傳承以滋潤為基礎，證明讓 Dove 從 Beauty Bar 成長為全球最受歡迎的美容品牌之一。

我們一直自始以女性為動力之源，全力承諾為所有女性提供非凡的呵護，並在我們的廣告裡傳揚真正的美麗。 Dove 相信每個人都可以擁有美麗。美麗應該帶來自信而非焦慮。 Dove 的使命是啟發各地女性與其外觀建立正面的關係，並認識其個人的美麗潛能。

30 年來 Dove 一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」，Dove 承諾︰

描繪真誠、多樣和有尊嚴的女性。我們展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。

描繪真實生活中的女性，零數碼扭曲，而且所有影像均獲得展示的女性許可。

透過 Dove Self-Esteem（自尊）計劃，作為全球最大型的自尊教育供應者，協助青年人建立身體自信和自尊。

關於 UNILEVER NORTH AMERICA

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一，產品在 190 多個國家／地區銷售，每天獲得 25 億人使用。我們擁有 148,000 名員工，在 2021 年的銷售額為 524 億歐元， 我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們的大約 400 個品牌遍及全球各地的家庭，其中包括著名的 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 及凡士林。

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者，並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統，是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代，他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap，展示我們今天經營業務的核心。

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略，旨在幫助我們提供卓越的表現，並推動可持續和負責任的增長，同時：

- 改善地球的健康；

- 改善人們的健康、自信和福祉；以及

- 為更公平和更社會共融的世界作出貢獻。

雖然我們仍有許多工作有待完成，但在過去一年，我們很自豪能夠在 S&P 的道瓊斯可持續發展指數獲得界別領導者地位；在 CDP 的氣候、水和森林基準獲得「Triple A」地位；並連續第 11 年獲評為 GlobeScan／可持續發展領導者調查的頂級公司。

如欲了解更多有關 Unilever 美國及其品牌的資訊，請瀏覽 www.unileverusa.com

如欲了解更多有關 Unilever 加拿大及其品牌的資訊，請瀏覽 www.unilever.ca

傳媒聯絡人：Dana parolucci | 電郵 [email protected]

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