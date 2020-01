Dover Corporation va acquérir Systech International

L'acquisition étendra la portée et la présence mondiales de la solution Brand Protection Suite™ de Systech

PRINCETON, New Jersey, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Systech International (« Systech ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour être acquise par Dover Corporation (« Dover »). Dover est un fabricant mondial diversifié qui fournit des équipements et composants innovants, des systèmes spécialisés, des consommables, des solutions logicielles et numériques et des services d'assistance. Une fois la transaction conclue, Systech intégrera l'unité commerciale Markem-Imaje de Dover, un fournisseur mondial de solutions d'identification et de traçabilité de produits faisant partie de la filière d'imagerie et identification de Dover.

Systech, dont le siège social est situé à Princeton, dans l'État du New Jersey, est reconnu comme un pionnier dans la protection des marques pharmaceutiques et grand public dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Systech fournit des solutions de protection numérique de marques pour 19 des 20 principaux fabricants mondiaux de produits pharmaceutiques et poursuit son développement grâce à ses solutions innovantes et confirmées dans des secteurs verticaux adjacents comme l'hygiène personnelle, les cosmétiques, le vin et les spiritueux et les dispositifs médicaux. Alors que la plupart des solutions actuelles sont analogiques et cumulatives, Systech permet aux propriétaires de marques de numériser leurs solutions de protection de marque en employant des méthodes non cumulatives tout en se protégeant indubitablement contre la menace mondiale croissante de la contrefaçon.

« L'intégration à Markem-Imaje renforcera les capacités de recherche et développement de Systech et soutiendra notre programme ambitieux d'innovation technologique. Cette acquisition améliorera également l'échelle de mise en œuvre, accélérera l'innovation et contribuera à mieux servir notre clientèle mondiale et nos partenaires », a déclaré le PDG de Systech, Ara Ohanian. « Nos solutions sont complémentaires et notre offre combinée renforcera notre promesse de marque de fournir des produits authentiques, sûrs et connectés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication jusqu'aux mains du consommateur », ajoute-t-il.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires applicables, et devrait être conclue au premier trimestre de 2020. Atlas Technology Group et Chiesa Shahinian & Giantomasi, PC ont agi en tant que conseillers financiers et conseillers juridiques, respectivement, pour Systech.

À propos de Systech International :

Systech International, une société basée à Princeton, dans l'État du New Jersey, a développé une suite logicielle innovante de solutions d'authentification et de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon, prévenir les détournements et respecter les réglementations en vigueur. S'appuyant sur des décennies d'expérience en tant que leader de la sérialisation pharmaceutique, Systech est en train de révolutionner la protection de marque grâce à sa suite complète qui fournit les informations en temps réel, les données de produit exploitables, la connectivité numérique et les fonctionnalités de fidélisation des consommateurs nécessaires pour lutter contre les menaces pesant sur la chaîne logistique. Des marques mondiales de tous les secteurs comptent sur Systech pour que leurs produits restent authentiques, sûrs et connectés au fur et à mesure qu'il avance dans la chaîne d'approvisionnement. Rendez-vous sur www.systechone.com pour plus d'informations.

À propos de Dover :

Dover est un fabricant mondial diversifié présentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars. Dover fournit des équipements et des composants innovants, des systèmes spécialisés, des consommables, des logiciels et des solutions numériques, ainsi que des services d'assistance sur cinq segments opérationnels : les produits d'ingénierie, les solutions de ravitaillement, l'imagerie et identification, les pompes et solutions de traitement et les machines alimentaires et réfrigérantes. Dover conjugue sa présence mondiale avec son agilité opérationnelle pour maintenir sa position de leader des marchés qu'elle dessert. Reconnue depuis plus de 60 ans pour son approche entrepreneuriale, l'équipe de Dover d'environ 24 000 employés a adopté un esprit de propriété en collaborant avec ses clients pour redéfinir ce qui est possible. Basée à Downers Grove, dans l'État d'Illinois, Dover est inscrite à la Bourse de New York sous la dénomination « DOV ». Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.dovercorporation.com.

À propos de Markem-Imaje :

Markem-Imaje, une filiale indirecte appartenant exclusivement à Dover, est un fabricant mondial de confiance de solutions d'identification et de traçabilité de produits qui offre une gamme complète de systèmes fiables et innovants de jet d'encre, de transfert thermique, de laser et d'impression d'étiquettes. Markem-Imaje dessert mondialement plus de 50 000 clients et 30 filiales, 6 centres technologiques, plusieurs centres de réparation d'équipements et des usines de fabrication grâce à son portefeuille de marquage et de codage le plus complet du marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.markem-imaje.com.

Contact média :

