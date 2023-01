DP World: A globalização redefinida à medida que a manufatura se aproxima de casa

O número de empresas que movem partes de sua fabricação em casa dobrou no último ano.

96% das empresas confirmaram que estão fazendo mudanças em suas cadeias de suprimentos devido a eventos geopolíticos.

Mais da metade das empresas estão reformulando as operações para mitigar possíveis interrupções globais.

DAVOS, Suíça, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Novas pesquisas revelaram o surgimento de grandes mudanças na globalização, À medida que as empresas se apressam em mover a manufatura para mais perto de casa para se proteger contra as interrupções da cadeia de suprimentos, enquanto políticas cada vez mais protecionistas estão quebrando o mundo em blocos comerciais.

O estudo mais recente Trade in Transition , encomendado pela DP World e liderado pela Economist Impact, capturou as perspectivas dos líderes da empresa à medida que navegam pelas últimas interrupções do comércio global - do conflito na Ucrânia à inflação e políticas estendidas de lockdown do covid em alguns mercados.

Sua principal conclusão é que 96% das empresas confirmaram que estão fazendo mudanças em suas cadeias de suprimentos devido a eventos geopolíticos.

A mudança foi rápida. Em apenas um ano, o número de empresas que deslocam sua produção e fornecedores, seja para seus mercados domésticos ou próximos - dobrou em relação a 2021. Isso é impulsionado principalmente pelos esforços para reduzir os custos e o risco de interrupção.

Mas os turnos não são iguais. Enquanto 27% das empresas disseram que estavam diminuindo o comprimento de suas cadeias de suprimentos devido a eventos geopolíticos, como a guerra na Ucrânia, outros 33% planejam se expandir para mercados mais estáveis e transparentes.

Ameaça de inflação

A ameaça persistente de inflação foi citada por 30% dos executivos como tendo o impacto negativo mais significativo no comércio nos próximos dois anos. Verificam-se pressões inflacionistas nos custos dos factores de produção -- decorrentes da escassez de aprovisionamento - e nos transportes, através de elevados custos energéticos e de restrições de capacidade de transporte.

Em um cenário de aperto monetário, as empresas em toda a Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico preveem que as exportações sejam 1% menores do que em uma situação normal devido à diminuição da produção e da demanda.

Se as pressões inflacionárias continuarem, as exportações no Oriente Médio e na América do Sul deverão ser as mais atingidas, diminuindo em 3,52% e 2,74%, respectivamente. Apenas a África deverá ver as suas exportações subirem 0,26%.

Um mundo fragmentado

A fragmentação do mundo em blocos comerciais também foi citada por 10% dos entrevistados como limitando o crescimento do comércio internacional. Além da guerra na Ucrânia, as tensões EUA-China e a guerra cibernética estão impedindo o funcionamento eficiente das economias em todo o mundo. Isso está levando a políticas cada vez mais protecionistas, como a Lei de Infraestrutura dos EUA e a Lei de Ciência e Chips, que visam incentivar e priorizar a fabricação dos EUA e da América do Norte. Políticas protecionistas semelhantes estão surgindo em todo o mundo, levando a uma maior fragmentação do sistema de comércio global.

As empresas estão encontrando maneiras de responder e crescer. Alterar as cadeias de suprimentos por meio de diversificação, regionalização ou reformulação para construir resiliência é uma resposta.

A pesquisa global com 3.000 executivos de empresas descobriu que as empresas na América do Norte e na Europa são mais propensas a terceirizar mais da metade de seus serviços em sua região. Isto é seguido por 40% das empresas na América do Sul, 36% no Oriente Médio, 32% na Ásia-Pacífico e 18% na África, terceirização dentro de suas regiões.

A adoção generalizada e crescente da tecnologia é outra maneira de construir resiliência na cadeia de suprimentos. Cerca de 35% dos entrevistados disseram estar implementando atualmente soluções de Internet das Coisas (IoT) para facilitar o rastreamento e o monitoramento de cargas, enquanto outros 32% das empresas estão adotando plataformas digitais para permitir negócios diretos com clientes ou fornecedores.

Falando hoje no lançamento do relatório no Fórum Económico Mundial em Davos, o Presidente e CEO do DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, disse:

"O relatório é uma evidência tangível de como a globalização está mudando à medida que as empresas são forçadas a se adaptar a novos desafios. Ao aproximar a produção do cliente final, as empresas podem reduzir o número de pontos de contato envolvidos na cadeia de suprimentos e construir maior resiliência no fluxo de carga em todo o mundo. Mas o ambiente comercial está sempre mudando. O próximo desafio que irá alterar essas tendências é uma desaceleração econômica iminente sobre os mercados regionais. Agilidade, visibilidade em tempo real e recursos de ponta a ponta da cadeia de suprimentos serão essenciais para garantir que as empresas possam continuar a encontrar novas eficiências em um ambiente cada vez mais desafiador".

John Ferguson, responsável pela prática da nova globalização na Economist Impact, acrescentou:

"A mudança para a regionalização e a reformulação tem sido acentuada, mas não surpreende, dada a tripla ameaça de custos mais altos, aumento de riscos e incentivos ou requisitos governamentais para fazê-lo. Além disso, as empresas nas décadas anteriores só tiveram que se concentrar nos aspectos econômicos do comércio, sendo preço, qualidade e entrega. Agora eles têm que levar em conta outros fatores não econômicos, como resiliência e sustentabilidade. Tudo isso está tendo uma mudança drástica nas cadeias de suprimentos, que estamos testemunhando tanto nos resultados da pesquisa quanto nas mudanças nos padrões de comércio global".

Para ver o relatório na íntegra, clique aqui

Sobre o comércio em transição

Esta é a terceira edição do relatório Trade in Transition encomendado pela DP World e liderado pela Economist Impact. É uma pesquisa global que recupera dados de mais de 3.000 executivos, examinando sua experiência com a pandemia, confiança nas políticas governamentais, pressões na cadeia de suprimentos sobre o movimento do comércio em todo o mundo e prioridades ESG no comércio. O relatório mergulha profundamente em dados regionais (América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico) e setoriais (FMCG, (industrial, bens de consumo, alimentos e bebidas, energia e recursos naturais e, saúde e farmacêutica) comparar e contrastar prioridades no comércio internacional.

Sobre a DP World

Somos um fornecedor líder mundial de logística de cadeia de suprimentos inteligente de ponta a ponta, permitindo o fluxo de comércio em todo o mundo. A nossa gama abrangente de produtos e serviços abrange todos os elos da cadeia de abastecimento integrada - desde terminais marítimos e interiores a serviços marítimos e parques industriais, bem como soluções para clientes orientadas pela tecnologia.

Fornecemos esses serviços por meio de uma rede global interconectada de mais de 300 unidades de negócios em 76 países em seis continentes, com presença significativa em mercados de alto crescimento e maduros. Onde quer que operemos, integramos sustentabilidade e cidadania corporativa responsável em nossas atividades, buscando uma contribuição positiva para as economias e comunidades onde vivemos e trabalhamos.

Nossa equipe dedicada, diversificada e profissional de mais de 101.000 de 162 nacionalidades está comprometida em entregar valor incomparável aos nossos clientes e parceiros. Fazemos isso concentrando-nos em relacionamentos mutuamente benéficos - com governos, expedidores, comerciantes e outras partes interessadas ao longo da cadeia de suprimentos global - relacionamentos construídos sobre uma base de confiança mútua e parceria duradoura.

Pensamos no futuro, antecipamos mudanças e implantamos tecnologia digital líder do setor para ampliar ainda mais nossa visão para interromper o comércio mundial e criar as soluções mais inteligentes, eficientes e inovadoras, garantindo um impacto positivo e sustentável nas economias, sociedades e nosso planeta.

