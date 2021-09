Dr. Adina Claici nastupuje do bruselskej kancelárie poradenskej spoločnosti The Brattle Group, kde bude viesť oddelenie hospodárskej súťaže

BRUSEL, 3. septembra 2021 /PRNewswire/ -- Ekonómka Dr. Adina Claici sa pripojila k oddeleniu globálnej hospodárskej súťaže poradenskej spoločnosti The Brattle Group ako riaditeľka v jej bruselskej kancelárii. Špecializuje sa na protimonopolné konanie, fúzie a prípady štátnej pomoci a má rozsiahle odborné znalosti v oblasti politiky hospodárskej súťaže v EÚ.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice.

"Adina prináša jedinečnú kombináciu skúseností z akademickej sféry, verejného sektora a ekonomického poradenstva, vďaka čomu bude skvelým prínosom pre náš rozširujúci sa európsky tím pre hospodársku súťaž," povedal prezident a riaditeľ spoločnosti Brattle, David L. Sunding. "Sme nadšení, že môžeme rozšíriť našu vysoko kvalitnú podporu pre európskych klientov o jej odborné znalosti a dôkladné analýzy zložitých problémov. "

"Spoločnosť Brattle disponuje tímom odborníkov na otázky hospodárskej súťaže po celom svete a som rada, že sa k nim môžem pripojiť v tomto vzrušujúcom období," povedala Dr. Claici. "Zvlášť sa teším na spoluprácu so svojimi váženými kolegami v Bruseli a v celej Európe, aby sme mohli aj naďalej poskytovať našim klientom v EÚ prácu najvyššej kvality. "

Podľa prestížnej publikácie Who's Who Legal je Dr. Claici poprednou svetovou odborníčkou na hospodársku súťaž. Často vystupuje na odborných konferenciách a seminároch. Okrem poradenskej činnosti pôsobí ako hosťujúca profesorka na College of Europe a na barcelonskej Graduate School of Economics.

Dr. Claici predtým pôsobila ako riaditeľka oddelenia hospodárskej súťaže a bola výkonnou riaditeľkou bruselskej kancelárie poprednej európske poradenskej spoločnosti v oblasti ekonomických záležitostí. Predtým pôsobila takmer desať rokov na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie ako vedúca členka tímu hlavných ekonómov a niekoľko rokov na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Ďalšie informácie o Dr. Claici sa môžete dozvedieť v jej profile.

O spoločnosti BRATTLE

Brattle Group odpovedá na zložité ekonomické, finančné a regulačné otázky, ktoré jej dávajú spoločnosti, právne firmy a vlády po celom svete. Vyznačujeme sa transparentnosťou našich názorov a dôveryhodnosťou našich odborníkov, medzi ktorých patria poprední medzinárodní akademici a odborníci z odboru. Spoločnosť Brattle má viac ako 400 talentovaných odborníkov na troch kontinentoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese brattle.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606216/Dr_Adina_Claici.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

