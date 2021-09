Dr. Adina Claici rejoint le bureau de Bruxelles du Brattle Group et la pratique de concurrence mondiale

BRUXELLES, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'économiste Dr. Adina Claici a rejoint le cabinet Antitrust & Concurrence du Brattle Group dans son bureau de Bruxelles en tant que principale. Celle-ci est spécialisée dans l'antitrust, les fusions et aides publiques, et possède une grande expertise en matière de politique de concurrence dans l'UE.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice. (PRNewsfoto/The Brattle Group)

« Adina apporte une combinaison unique d'expériences des postes qu'elle a occupés dans le milieu universitaire, le secteur public et le conseil économique, et qui sera un ajout formidable à notre équipe de concurrence européenne en expansion », a déclaré David L. Sunding, président et principal de Brattle. « Nous sommes ravis de compter son expertise et ses analyses approfondies de questions complexes dans notre soutien de haute qualité pour les clients européens. »

« Brattle dispose d'une équipe incroyable d'experts en matière de concurrence dans le monde entier, et je suis ravie de me joindre à eux en cette période passionnante », a déclaré Dr. Claici. « Je suis particulièrement impatiente de travailler avec mes estimés collègues à Bruxelles et dans toute l'Europe pour continuer à fournir le travail de la plus haute qualité pour nos clients dans l'UE. »

Classée parmi les meilleurs économistes de la concurrence par Who's Who Legal, Dr. Claici est souvent conférencière pour des conférences et séminaires. En plus de son travail de consultante, elle est professeure invitée au Collège d'Europe et à la Barcelona Graduate School of Economics (École supérieure d'économie de Barcelone).

Auparavant, Dr. Claici était responsable de la pratique concurrence européenne et directrice générale du bureau de Bruxelles au sein d'une société de conseil en économie de premier plan en Europe. Elle a également passé près d'une décennie à la DG de la Concurrence de la Commission européenne en tant que membre senior de l'équipe économiste en chef, ainsi que plusieurs années à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Pour en savoir plus sur le Dr. Claici, veuillez consulter sa biographie complète.

À PROPOS DE BRATTLE

The Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour des sociétés, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Il se distingue par la clarté de ses idées et la crédibilité de son équipe d'experts, composée d'universitaires et de spécialistes sectoriels de premier plan à l'échelle mondiale. Brattle emploie plus de 400 spécialistes de talent sur trois continents. Pour en savoir plus, consultez le site brattle.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1606216/Dr_Adina_Claici.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

