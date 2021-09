Dr. Adina Claici verstärkt das Brüsseler Büro und die globale Wettbewerbspraxis von The Brattle Group

BRÜSSEL, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Ökonomin Dr. Adina Claici hat sich der globalen Kartell- und Wettbewerbspraxis von The Brattle Group als Principal im Brüsseler Büro angeschlossen. Sie ist spezialisiert auf Kartellrecht, Fusionen und staatliche Beihilfen und verfügt über umfassende Kenntnisse der Wettbewerbspolitik in der EU.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice. (PRNewsfoto/The Brattle Group)

„Adina bringt eine einzigartige Kombination von Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit im akademischen Bereich, im öffentlichen Sektor und in der Wirtschaftsberatung mit, die eine hervorragende Ergänzung für unser expandierendes europäisches Wettbewerbsteam sein wird", so David L. Sunding, President & Principal von Brattle. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere hochwertige Unterstützung für europäische Kunden um ihr Fachwissen und ihre gründlichen Analysen komplexer Sachverhalte erweitern können."

„Brattle verfügt über ein unglaubliches Team von Experten für Wettbewerbsfragen auf der ganzen Welt, und ich freue mich, in dieser spannenden Zeit zu ihnen zu stoßen", sagte Dr. Claici. „Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit meinen geschätzten Kollegen in Brüssel und in ganz Europa, um unseren Kunden in der EU weiterhin höchste Qualität zu bieten."

Dr. Claici, die von Who's Who Legal zur Top-Wettbewerbsökonomin ernannt wurde, ist eine häufige Rednerin auf Konferenzen und Seminaren. Neben ihrer Beratungstätigkeit ist sie Gastprofessorin am Europakolleg und an der Barcelona Graduate School of Economics.

Zuvor war Dr. Claici Leiterin der europäischen Wettbewerbspraxis und Geschäftsführerin des Brüsseler Büros einer führenden Wirtschaftsberatungsgesellschaft in Europa. Davor war sie fast ein Jahrzehnt in der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission als leitendes Mitglied des Teams der Chefökonomen sowie mehrere Jahre im Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum tätig.

Um mehr über Dr. Claici zu erfahren, lesen Sie bitte ihre vollständige Biografie.c.

Informationen zu BRATTLE

Die Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt über 400 talentierte Fachkräfte auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606216/Dr_Adina_Claici.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

Related Links

http://www.brattle.com



SOURCE The Brattle Group