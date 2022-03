Dr. Cid Pinedo nombrado el Presidente y Director Ejecutivo de la fundación Mexican American Opportunity Foundation (MAOF)

LOS ÁNGELES, California, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ciriaco "Cid" Pinedo, Ed.D., ha sido nombrado el Director Ejecutivo de la fundación Mexican American Opportunity Foundation (MAOF), una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes en California, que provee servicios sociales a más de 125.000 personas al año a través de siete condados, incluyendo Los Ángeles, San Bernardino, Orange, San Diego, Ventura, Kern y Monterey.

El Presidente y Director Ejecutivo de la organización MAOF, Martin Castro, recientemente anunció su jubilación después de dirigir a la organización por 21 años. Su liderazgo ayudó a transformar la organización MAOF, haciéndola una de las organizaciones más conscientes y mejor desempeñadas atendiendo a las comunidades más diversas de California.

El Doctor Pinedo comenzará el 18 de abril del 2022. El Doctor Pinedo es un ejecutivo respetado y educador con más de 20 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, académicas, de negocio y religiosas. Ha abogado y atendido a comunidades con recursos limitados. El Doctor Pinedo recientemente fue el Director Ejecutivo de la organización Children's Fund y previamente atendió como Presidente de la fundación Hope Through Housing Foundation y Director de Operaciones para National Community Renaissance, Superintendente Auxiliar de Servicios de Empresa y Desarrollo Económico para el colegio comunitario Chaffey Community College.

"Los programas de MAOF elevan a la familia entera, atendiendo a todos desde la infancia hasta las personas de la tercera edad. Estamos entusiasmados al tener a Cid Pinedo al mando, no sólo por su extensa experiencia y perspectivas, sino también porque representa los valores, herencia e historia de MAOF", dijo Anita Quiñonez Gabrielian, presidenta de la junta directiva. "En nombre del consejo y de los 875 empleados de MAOF, estamos agradecidos por el increíble patrimonio que Martin Castro ha dejado y esperamos la bienvenida de Cid como nuestro nuevo Presidente y Director Ejecutivo.

El liderazgo de la organización también reconoció la capacidad, la dedicación y el compromiso del equipo ejecutivo a través de la transición de este liderazgo y extiende un agradecimiento especial a nuestra recién promovida Directora Ejecutiva Operativa, Vicky Santos y Orlando Sayson, Director Ejecutivo de Finanzas.

Pinedo es un voluntario activo y reconocido y activista para la comunidad. Actualmente ejerce en los consejos de la asociación de Los Angeles County Fair Association Corporation, el museo Riverside Art Museum - Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture and History, el instituto para servicios de salud mental, Luminarias Mental Health Services. Además es comisario para el sector de vivienda del condado de San Bernardino, San Bernardino County Housing Authority, y es un miembro de la alianza Funders Alliance of San Bernardino.

"Como hijo de inmigrantes mexicanos y un graduado universitario de primera generación, siento que es mi deber proveer acceso y apoyo a cualquier persona que no tenga recursos para realizar su historia futura'', dijo Pinedo. "Como Director Ejecutivo de MAOF, tengo el honor de trabajar con el consejo, personal y con todos los niveles de la comunidad para efectuar un cambio transformacional para las familias de California".

Pinedo tiene su licenciatura en Filosofía de la universidad St John's Seminary College en Camarillo, un doctorado en Liderazgo Organizativo y administrador de la universidad University of La Verne y fue otorgado un doctorado honorario en Cartas Humanitarias de la universidad Union Institute & University.

Al nombrar a Pinedo, se realizó un proceso completo de reclutamiento supervisado por MAOF en colaboración con la compañía Envision Consulting – una empresa de consultoría sin fines de lucro con oficinas en Los Ángeles y Nueva York, que se especializa en búsquedas ejecutivas, estrategias organizativas, exploración de integración y transiciones de liderazgo ejecutivo.

Sobre la fundación Mexican American Opportunity Foundation (MAOF):

La fundación Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) es una organización comunitaria sin fines de lucro, en todo el estado, que se estableció en 1963 por el fundador Dionicio Morales con el fin de servir a las personas y familias desfavorecidas en el área de Los Ángeles. La fundación es una de las organizaciones más grandes de servicios familiares en los Estados Unidos, y ha logrado este estatus al proporcionar servicios sociales y programas de alta calidad a comunidades diversas en necesidad. MAOF proporciona múltiples servicios a través de 60 sitios y 875 empleados en siete condados de California. MAOF tiene un presupuesto anual de más de $160 millones. MAOF sitio web: http://www.maof.org



FUENTE Mexican American Opportunity Foundation

SOURCE Mexican American Opportunity Foundation