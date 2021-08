Dr Dominic Clarke dołącza do Discovery Life Sciences jako główny dyrektor techniczny ds. terapii komórkowej i genowej

HUNTSVILLE, Alabama, 12 sierpnia 2021 /PRNewswire/ -- Spółka Discovery Life Sciences™ (Discovery), podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badaniu nad biomarkerami (ang. the biospecimen and biomarker specialists™), ogłosiła, że do spółki dołączył dr Dominic Clarke, który objął stanowisko głównego dyrektora technicznego ds. terapii komórkowej i genowej. Przejęcie przez niego tego stanowiska sprawi, że Discovery umocni jeszcze swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie materiałów do terapii komórkowej i genowej oraz usług analitycznych wspierających opracowywanie i produkcję zaawansowanych terapii.

„Jako bardzo doświadczony i uznany lider w branży terapii komórkowej i genowej, Dominic znacząco usprawni pracę Działu Usług Terapii Komórkowej i Genowej Discovery, który już niezwykle dynamicznie się rozwija - powiedział Glenn Bilawsky, dyrektor generalny Discovery. - Branża terapii komórkowych i genowych doceniła jego umiejętności w zakresie oceny i realizacji innowacji technologicznych na skalę światową. Jego wiedza, doświadczenie i zestaw umiejętności walnie przyczynią się do przyspieszenia rozwoju naszych zdolności do prowadzenia programów terapii komórkowych od wczesnej fazy odkryć aż po produkcję".

Dr Clarke wnosi do spółki Discovery ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie terapii komórkowych i genowych. Obecnie pełni obowiązki przewodniczącego Komitetu Opracowywania Procesów i Produktów Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapii Komórkowych i Genowych (ISCT), który jest światowym forum liderów branży nakierowanym na przenoszenie badań i opracowanych procesów z laboratoriów do klinik, przy pomocy edukacji i wskazówek. Przed dołączeniem do Discovery dr Clarke był dyrektorem ds. terapii komórkowej na świecie w HemaCare, spółce należącej do Charles River. Podczas swojej pracy w tamtej spółce opracował i poprowadził globalną strategię korporacyjną w zakresie terapii komórkowych, zapewnił wiedzę naukowo-techniczną w działaniach operacyjnych i komercyjnych oraz wprowadzał innowacje w całej organizacji.

„Wyjątkowe połączenie wysoce scharakteryzowanych próbek biologicznych i zdolności badawczych oferowane przez Discovery są kluczowe, jeśli chodzi o postępy w opracowywaniu i komercjalizacji terapii komórkowych i genowych - powiedział dr Clarke. - Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tak znakomitego zespołu i podzielić się moją pasją we wspieraniu sukcesów terapii komórkowych. Spółka Discovery Life Sciences stworzyła solidne fundamenty w dziedzinie próbek biologicznych i biomarkerów i nie mogę się doczekać, aby jeszcze bardziej usprawnić ich obecne kompleksowe produkty i usługi w dziedzinie terapii komórkowych i genowych. Discovery odpowiada obecnie na światowe potrzeby i spełnia oczekiwania twórców i producentów terapii komórkowych, zapewniając jakość, szybkość i skalę wymaganą, aby dostarczać bezpieczne, skuteczne i zaawansowane terapie".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie, komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się to szybszego opracowania programów medycyny precyzyjnej w dziedzinie chorób nowotworowych, zakaźnych i innych, złożonych stanów chorobowych. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery, ukierunkowany na działalność naukową, współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Źródło informacji: PR Newswire

Related Links

https://www.dls.com



SOURCE Discovery Life Sciences